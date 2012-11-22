Сегодня попросил Минфин РФ отменить подоходный налог с продажи недвижимости, прошу поддержать инициативу

Предлагаю полностью освободить от налога денежные средства получаемые от продажи недвижимого имущества физ лиц даже при владении менее 3 лет.

Связано это с тем, что при существующем сейчас вычете в 1 000 000 рублей квартиры даже в центре Москвы стоимостью в 20 000 000 – 50 000 000 продаются за 990 000 – 999 000 - 1 000 000, и никакие налоги не платятся.

Денежные средства передаются или через банковские ячейки, либо через депозитные сертификаты Сбербанка РФ на предъявителя, вексель третьего лица. Достаточно в ячейку заложить сертификат, чтобы по нему потом рассчитаться.

Также как вариант, используются схемы с оплатой отдельно квартиры и отдельно неотделимых улучшений, просто обычной передачи денег наличными, с последующим внесением их продавцом как накоплений, или путем внесения средств покупателем на счет продавца в качестве возврата займа или как внесение третьим лицом в интересах продавца.

В конечном итоге этот налог не платят только единыцы продавцов и при стоимости жилья до 2 000 000 или даже 3 000 000, так как к примеру продав квартиру за 50 000 000, но указав в договоре цену продажи 3 000 000 у продавца возникает обязанность оплатить налог 260 000 = 13% (3 000 000 – 1 000 000), который он все – равно не платит покупая любую недвижимость за 2 000 000, вычет при покупке составляет 13% от 2 000 000 = 260 000.

В итоге, те кто профессионально занимаются спекуляциями на рынке недвижимости, скупают квартиры в новостройках на этапе котлована, к примеру 10 штук по 1 000 000 рублей, даже когда дом сдадут, и они стоят по 8 000 000, они также продают их по 8 000 000, но в договорах указывают по 1 000 000, и никто никаких налогов не платит. Хотя прибыль таких спекулянтов очевидна 10*7 000 000 = 70 000 000 за два-три года.



Отмена налога на доходы от продажи недвижимости позволит сделать данный рынок более прозрачным и менее криминальным, также позволит увидеть реальную стоимость жилья, вместо стоимости по БТИ в 100 тысяч или 1-2 млн, что позволит при исчислении налога на недвижимость брать за расчет налоговой базы не 1-2 млн, а 10-20 млн, то есть реальную стоимость, что в течение даже одного налогового периода позволяет собрать сразу больше налогов, чем при текущем кривом коррупционном Налоговом Кодексе от одной сделки.

В действующем Налоговом Кодексе отсутствует реальное наказание за занижение стоимости жилья в договорах купли-продажи, так как стороны вправе устанавливать любые цены, а любые попытки им в этом помешать приведут к оформлению договоров безвозмездного дарения с передачей денег из рук в руки или через депозитные сертификаты Сбербанка РФ.

В Уголовном Кодексе РФ в настоящее время уголовная ответственность физ лиц наступает при неуплате налогов в МИЛЛИОН РУБЛЕЙ (Спасибо Медведеву Д.А. за это, ранее было достаточно не заплатить 300 000 чтобы получить уголовное дело), что означает что любые продажи недвижимости до 8,7 млн рублей (13% от (8,7-1)=1 млн) с занижением до 1 млн рублей УГОЛОВНО НЕ НАКАЗУЕМЫ.

С чем и поздравляю Минфин РФ, Налоговую инспекцию и федеральные власти!

Прошу ответить на моё обращение в письменном виде.