Сергей Озеров (Ипотечный банк № 1 ДельтаКредит) рассказал о сокровенном

Зачем банкиры пишут манифесты? Из чего складывается ставка по ипотеке? Какие упущения в законодательстве осложняют работу банков? Что способно повлиять на снижение процента по ипотечным кредитам? На вопросы Елены Ищеевой отвечает герой программы «Первые Лица».Хотело бы дать все-таки пару комментариев по выступлению.Ясно в самом конце проговорено, что банкир очень хочет, чтобы функции Роспотребнадзора были переданы от г-на Онищенко в Мега-ЦБ-ФСФР РФ. Ибо за последние годы Онищенко реально стал правовым мейкером, в суды на банки подавал и прочее, а ЦБ на эту тему вообще никак не шевелился. И соответственно, если передача функций к ЦБ произойдет, то о защите прав потребителей физ лиц можно сразу забыть, ЦБ не будет забивать голы в ворота банков.А именно ведомство господина Онищенко сильно потрепало ДельтаКредит. И через штрафы за нарушения закона в виде незаконных положений договоров с заемщиками, и через наказания за незаконные договора со страховщиками. В базе судебных решений консультанта/гаранта или прямо на сайте решений Высшего арбитражного суда РФ arbitr.ru достаточно набрать ДельтаКредит и масштабы нарушений закона просто впечатляют. Но Озеров умалчивает, что в таких странах как Франция, Германия, США, за такие масштабы нарушений прав физлиц он получил бы личную дисквалификацию, штрафы миллиарды долларов на банк (см. решения правительства США против своих ипотечных банков), и попробовал бы он покритиковать местные власти в такой ситуации. Либо отзыв лицензии, либо санация ему и банку были бы обеспечены.Жалоба на то, что заемщики через 3 года досрочно платят кредит и отсуживают страховку - так тут Озеров умолчал порталу Банки.ру, а если умолчал, то даже вроде и не соврал, что от страховой премии банк получает себе 40% от страховой компании за "подгон клиента". Да плевать ему на страховые, ему большая печалька, что его банк вынужден обратно вернуть 40%*1%*3 от суммы кредита за три года в страховую. Ну так ребятки извените, это скрытая накрутка, обман заемщика, в США заплатил бы банк миллиард долларов штрафа и прекратил бы безобразничать.Да и в реальности только ради ипотеки Societe Generale и держит бизнес в России, все остальное - только прикрытие, ибо под 13-18 годовых (с учетом доп комиссий и поборов за снижение ставок) кредиты они нигде кроме Сомали и Чада выдавать не могут. Россия в данной ситуации платит так же как и Нигерия, но гораздо дисциплинированнее в силу менталитета и правовых причин.