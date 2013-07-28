Вход
Профиль Блог Лента Активность

Сергей Озеров (Ипотечный банк № 1 ДельтаКредит) рассказал о сокровенном

28.07.2013 14:10 1 946 просмотров

Видео: Кредитные организации живут в правовой неопределенности
Зачем банкиры пишут манифесты? Из чего складывается ставка по ипотеке? Какие упущения в законодательстве осложняют работу банков? Что способно повлиять на снижение процента по ипотечным кредитам? На вопросы Елены Ищеевой отвечает герой программы «Первые Лица».

Хотело бы дать все-таки пару комментариев по выступлению.

Ясно в самом конце проговорено, что банкир очень хочет, чтобы функции Роспотребнадзора были переданы от г-на Онищенко в Мега-ЦБ-ФСФР РФ. Ибо за последние годы Онищенко реально стал правовым мейкером, в суды на банки подавал и прочее, а ЦБ на эту тему вообще никак не шевелился. И соответственно, если передача функций к ЦБ произойдет, то о защите прав потребителей физ лиц можно сразу забыть, ЦБ не будет забивать голы в ворота банков.

А именно ведомство господина Онищенко сильно потрепало ДельтаКредит. И через штрафы за нарушения закона в виде незаконных положений договоров с заемщиками, и через наказания за незаконные договора со страховщиками. В базе судебных решений консультанта/гаранта или прямо на сайте решений Высшего арбитражного суда РФ arbitr.ru достаточно набрать ДельтаКредит и масштабы нарушений закона просто впечатляют. Но Озеров умалчивает, что в таких странах как Франция, Германия, США, за такие масштабы нарушений прав физлиц он получил бы личную дисквалификацию, штрафы миллиарды долларов на банк (см. решения правительства США против своих ипотечных банков), и попробовал бы он покритиковать местные власти в такой ситуации. Либо отзыв лицензии, либо санация ему и банку были бы обеспечены.

Жалоба на то, что заемщики через 3 года досрочно платят кредит и отсуживают страховку - так тут Озеров умолчал порталу Банки.ру, а если умолчал, то даже вроде и не соврал, что от страховой премии банк получает себе 40% от страховой компании за "подгон клиента". Да плевать ему на страховые, ему большая печалька, что его банк вынужден обратно вернуть 40%*1%*3 от суммы кредита за три года в страховую. Ну так ребятки извените, это скрытая накрутка, обман заемщика, в США заплатил бы банк миллиард долларов штрафа и прекратил бы безобразничать.

Да и в реальности только ради ипотеки Societe Generale и держит бизнес в России, все остальное - только прикрытие, ибо под 13-18 годовых (с учетом доп комиссий и поборов за снижение ставок) кредиты они нигде кроме Сомали и Чада выдавать не могут. Россия в данной ситуации платит так же как и Нигерия, но гораздо дисциплинированнее в силу менталитета и правовых причин.

Комментарии 1

Mephistophilus  (Desperado17)
#
Аха про страховку вообще забавно послушать-бедные банкиры ничего не навязывают smile:D
Досрочное погашение это вообще головная боль банкиров,и че это вдруг " простые смертные заемщики" захотели досрочно погасить smile:o
Про аннуитент и шквал заявлений в суд смешно читать такой бред от банкира,а именно что это является одной из причин высокой % ставки smile:D
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения