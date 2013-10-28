Опасность открытия вкладов через интернет-банк/банкомат/УДБО/СМС.

Уважаемые вкладчики, если у Вас договор вклада открыт через дистанционные сервисы, в том числе интернет-банк/банкомат/УДБО/СМС, рекомендую Вам обратиться в отделение Вашего банка и получить выписку со счета с подтверждением суммы на счете с печатью банка.

Почитал я тут в Гражданском Кодексе РФ об открытии вкладов без письменного договора. Фантастика, вот тут банкам и АСВ карта то и поперла!

Уже есть случаи, когда АСВ уже отказывает в выплатам тем, кто не имеет бумажного договора вклада на руках или не может подтвердить остаток по счету выпиской из банка с печатью.

Также Привет банку на букву «А», который договора делает в одном экземпляре, для самого себя, где у вкладчика копии нет, это тот же случай.

Итак, читаем закон.

Согласно подп.1. п.1. ст. 161 Гражданского Кодекса Российской Федерации сделки между банками (юридическими лицами) с гражданами должны совершаться в ПИСЬМЕННОЙ форме.

Согласно п.2. ст. 836 Гражданского Кодекса Российской Федерации Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет недействительность этого договора. Такой договор является ничтожным.

Согласно ст. 166 Гражданского Кодекса Российской Федерации ничтожная сделка недействительна независимо от признания её таковой судом.

Согласно ст. 167 Гражданского Кодекса Российской Федерации Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.



То есть, если строго по закону, то без письменного договора банковского вклада банк НЕ ОБЯЗАН платить проценты по вкладу, возвращать его в срок до 2050-2100-2150 года и прочее-прочее-прочее. Банк вообще НИЧЕГО НЕ ОБЯЗАН без бумаги.



Итак, повышаем свою финансовую грамотность, читаем Гражданский Кодекс.



А еще подозрительно часто стали ломаться банковские АБС, если подумать кому это выгодно, то фактически это же выгодно и тому же АСВ, если нет бумажного договора на вклад, а база «стерлась», то выплачивать ничего не надо. И даже бумага о переводе средств из другого банка не является доказательством для суда.



И для меня очень странно, что наши российские вкладчики ища где на 0,5% ставка выше, или даже открывая дистанционные вклады через УДБО Сбербанка, не удосуживаются потратить время, заставить банк потратить 20 копеек на бумагу и получить договор и выписку со счета с печатью, откуда такая доверчивость?