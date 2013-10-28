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Опасность открытия вкладов через интернет-банк/банкомат/УДБО/СМС.

28.10.2013 16:04 11 12 832 просмотра
Уважаемые вкладчики, если у Вас договор вклада открыт через дистанционные сервисы, в том числе интернет-банк/банкомат/УДБО/СМС, рекомендую Вам обратиться в отделение Вашего банка и получить выписку со счета с подтверждением суммы на счете с печатью банка.
Почитал я тут в Гражданском Кодексе РФ об открытии вкладов без письменного договора. Фантастика, вот тут банкам и АСВ карта то и поперла!
Уже есть случаи, когда АСВ уже отказывает в выплатам тем, кто не имеет бумажного договора вклада на руках или не может подтвердить остаток по счету выпиской из банка с печатью.
Также Привет банку на букву «А», который договора делает в одном экземпляре, для самого себя, где у вкладчика копии нет, это тот же случай.
Итак, читаем закон.
Согласно подп.1. п.1. ст. 161 Гражданского Кодекса Российской Федерации сделки между банками (юридическими лицами) с гражданами должны совершаться в ПИСЬМЕННОЙ форме.
Согласно п.2. ст. 836 Гражданского Кодекса Российской Федерации Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет недействительность этого договора. Такой договор является ничтожным.
Согласно ст. 166 Гражданского Кодекса Российской Федерации ничтожная сделка недействительна независимо от признания её таковой судом.
Согласно ст. 167 Гражданского Кодекса Российской Федерации Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

То есть, если строго по закону, то без письменного договора банковского вклада банк НЕ ОБЯЗАН платить проценты по вкладу, возвращать его в срок до 2050-2100-2150 года и прочее-прочее-прочее. Банк вообще НИЧЕГО НЕ ОБЯЗАН без бумаги.

Итак, повышаем свою финансовую грамотность, читаем Гражданский Кодекс.

А еще подозрительно часто стали ломаться банковские АБС, если подумать кому это выгодно, то фактически это же выгодно и тому же АСВ, если нет бумажного договора на вклад, а база «стерлась», то выплачивать ничего не надо. И даже бумага о переводе средств из другого банка не является доказательством для суда.

И для меня очень странно, что наши российские вкладчики ища где на 0,5% ставка выше, или даже открывая дистанционные вклады через УДБО Сбербанка, не удосуживаются потратить время, заставить банк потратить 20 копеек на бумагу и получить договор и выписку со счета с печатью, откуда такая доверчивость?

Комментарии 11

Сергей  (tomich)
#
Почитайте, до "кучи", про договоры присоединения --- я запрашивал на тему соблюдения письменной формы Райффайзенбанк, Русский стандарт и АСВ.

Про получение выписки --- полностью вас поддержу, нужен такой документ, или иная справка с реквизитами вклада и остатком на вкладе.

А вот договор по вкладу, заключенном "через интернет-банк/банкомат/УДБО/СМС" вы не получите, сама процедура такого открытия не позволит его напечатать --- нет персональной стороны-подписанта со стороны банка. (имхо)
--- ---  (tsj)
#
Можно потом в банке копию получить. Мне в Сбербанке распечатали договор с печатью, на вклад открытый через УДБО с повышенной процентной ставкой.
@mike  (@mike)
#
Цитата
А вот договор по вкладу, заключенном "через интернет-банк/банкомат/УДБО/СМС" вы не получите, сама процедура такого открытия не позволит его напечатать --- нет персональной стороны-подписанта со стороны банка. (имхо)
Сугубо личный опыт. Получал договор на вклад, открытый дистанционно через систему Телебанк. Операцонистка откровенно не понимала зачем, я был первым, кто обратился к ней с такой просьбой. Однако договор был напечатан, подписан и заверен печатью.

@.
Сергей  (tomich)
#
Спасибо, не знал. И операционист подписывается как банковская сторона?

Я брал только справки, некоторые банковские специалисты их и называли договором, в ней были все существенные моменты, но это была именно справка, что бы они не говорили. И персонально, со стороны банка, не было ФИО и номера доверенности.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"подозрительно часто стали ломаться банковские АБС"

Тут бы нужно услышать мнение специалиста. Я подозреваю, что причина частых поломок - необходимость вносить изменения.
Какие это изменения ("личное" желание банка, требования регулятора или еще что-то) пусть подскажут специалисты. В том числе и по АБС.
--- ---  (tsj)
#
Цитата
пусть подскажут специалисты

а чего тут странного ? Если АБС падает - значит через неделю - месяц отзыв лицензии. Ибо АБС падает, когда уже денег нет и все далече
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
я просил Специалистов подсказать. какие изменения (принципиальные, непринципиальные, ...) пытаются в вносить в АБС. Готовы в этом помочь?
Spirov  (Spirov)
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Господа, а каким образом ЦБ узнает о кол-ве денег на счету человека при крахе банка, если этот счет меняется каждый день? Ведь обычные счета также застрахованы, но у потребителя банковских услуг нет ни каких подтверждающих остаток денег бумаг?

Извиняюсь, если вопрос пионерский.
Виталий Стаканов  (ctakahob)
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Отсутствие договора реально напрягает , нам нужны такие риски за +0.5%
Жанна Петрова  (zsplinta)
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Мне в Сбербанке не дали никакого договора и печать и подпись не стали ставить. Сказали,что "я с вами договор о вкладе не заключала".
Elya-2478  (Elya-2478)
#
А дает ли выписка со счета с подтверждением суммы на счете с печатью банка, 100% гарантию, что в случае чего денюшку вернут?
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