Перспективы иностранных банков в России.

Помогите, пожалуйста составить полную табличку:
Американцы - ДжиИ Мани Банк
Шведы - Сведбанк.
Бельгийцы- KBC Group – абсолют банк.
Кстати, на сайте абсолютбанка для вип клиентов ложная инфо о принадлежности KBC группе.
http://www.absolutbank.ru/products/private/savings.shtml
На банкире.ру также неверная инфо о банке.
http://bankir.ru/bank/93244
Французы – продали БПН Париба восток сбербанку, БПН Париба сдает лицензию.
Немцы – дойчебанк сворачивает деятельность по динамике активов.
Китай - ICBC – долго продержится?
Европа - HSBC – закрыл розницу полностью.
Казахи – АМТ (БТА) активы зарейдили , банка в РФ больше нет.
Нордеа ?
Интеза ?
Кто следующий?
Кто-то уже свернул, кто-то сворачивает бизнес.
1998?
1991?
Комментарии 3
А вот Итальянцы - Unicredit крепко засели Forza Italia, squdra adzura!
1991?
Какой угодно, лишь бы не 1937!