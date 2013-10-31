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Перспективы иностранных банков в России.

31.10.2013 15:14 3 1 166 просмотров
Помогите, пожалуйста составить полную табличку:
Американцы - ДжиИ Мани Банк
Шведы - Сведбанк.
Бельгийцы- KBC Group – абсолют банк.
Кстати, на сайте абсолютбанка для вип клиентов ложная инфо о принадлежности KBC группе.
http://www.absolutbank.ru/products/private/savings.shtml
На банкире.ру также неверная инфо о банке.
http://bankir.ru/bank/93244
Французы – продали БПН Париба восток сбербанку, БПН Париба сдает лицензию.
Немцы – дойчебанк сворачивает деятельность по динамике активов.
Китай - ICBC – долго продержится?
Европа - HSBC – закрыл розницу полностью.
Казахи – АМТ (БТА) активы зарейдили , банка в РФ больше нет.
Нордеа ?
Интеза ?
Кто следующий?


Кто-то уже свернул, кто-то сворачивает бизнес.

1998?
1991?

Комментарии 3

Oleg Sudnik  (olger)
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Англичане - Barclays.
А вот Итальянцы - Unicredit крепко засели smile:D Forza Italia, squdra adzura!
Oleg Sudnik  (olger)
#
Цитата
1998?
1991?

Какой угодно, лишь бы не 1937! smile:o
Александр  (supеr)
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В худшем конечно 1917, а вообще хотелось бы отделаться чем-то между 1991 и 1998.
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