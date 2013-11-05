Банки из ТОП-30 должны выйти из АСВ
05.11.2013 11:12
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Подсчитал сумму вкладов в банках ТОП-30 и пришел к выводу, что все банки из ТОП-30 по-хорошему должны выйти из АСВ, так как в случае банкротства любого такого банка фонда АСВ на выплаты ну никак не хватит, получается что банки из ТОП-30 взносы в АСВ платят впустую и расходуются эти взносы на банки-помойки типа Пушкино. На платежи в АСВ банки из ТОП-30 смогут повысить ставки по вкладам. А АСВ должно реформироваться в подобие СРО - хочешь вступаешь, хочешь не вступаешь, если вступил платишь взносы в зависимости от рейтингов и устойчивости.
Комментарии 1
Я бы даже предложил - как только выйдут, сразу создать новое страховое сообщество! Со своими ставками страхования и проч.
То есть в банковском бизнесе появится дискриминация по ТОПовому признаку!! smile:cry:
Заковырка только есть одна. smile:shuffle: Кто эту ТОПовость будет определять? smile:o