Банки из ТОП-30 должны выйти из АСВ

Подсчитал сумму вкладов в банках ТОП-30 и пришел к выводу, что все банки из ТОП-30 по-хорошему должны выйти из АСВ, так как в случае банкротства любого такого банка фонда АСВ на выплаты ну никак не хватит, получается что банки из ТОП-30 взносы в АСВ платят впустую и расходуются эти взносы на банки-помойки типа Пушкино. На платежи в АСВ банки из ТОП-30 смогут повысить ставки по вкладам. А АСВ должно реформироваться в подобие СРО - хочешь вступаешь, хочешь не вступаешь, если вступил платишь взносы в зависимости от рейтингов и устойчивости.