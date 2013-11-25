Вкладчик? Ты кто такой? #давайдосвидания! Госдума начала борьбу с хитроумными ( то есть теми, кто хочет вообще еще и проценты получить (любые!)) вкладчиками

Этот вопрос был поднят на фоне отзыва на этой неделе лицензии у Мастер-банка, активно привлекавшего средства населения, в результате чего Агентство по страхованию вкладов столкнется с необходимостью рекордных выплат вкладчикам — порядка 30 миллиардов рублей.РИМ, 24 ноя — Прайм, Диляра Солнцева-Эльбе. Госдума изучает возможность ограничить уровень выплат процентов по банковским вкладам населения в случае наступления страхового случая. Это может стать ответной мерой вкладчикам, которые размещают средства до 700 тысяч рублей в заведомо проблемных банках и получают затем выплаты с учетом процентного дохода. Банк России считает эту инициативу достойной внимания.Этот вопрос был поднят на фоне отзыва на этой неделе лицензии у Мастер-банка, активно привлекавшего средства населения, в результате чего Агентство по страхованию вкладов столкнется с необходимостью рекордных выплат вкладчикам — порядка 30 миллиардов рублей.«Нас волнует проблема того, что многие вкладчики, которые сегодня размещают свои накопления в российской банковской системе, сделали из страхования вкладов своего рода бизнес, который нас тоже не очень устраивает», — заявила председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина на российском экономическом и финансовом форуме в Италии.Такие вкладчики делят свои накопления с учетом того лимита, который страхуется системой страхования вкладов и раскидывают по банкам, которые, как правило, имеют проблемы с регулятором и имеют не очень хорошие или неустойчивые финансовые показатели, пояснила Бурыкина.Страховой случайСейчас суммы процентов по вкладу страхуются в том случае, если они причислены к основной сумме вклада в соответствии с условиями договора или законодательством РФ.Все причитающиеся проценты по вкладу (начисленные по день, предшествующий дню отзыва лицензии) причисляются к основной сумме вклада и включаются в расчет страхового возмещения.«Люди об этом прекрасно знают, идут в такой банк, получают там повышенные проценты и потом спокойно через систему страхования вкладов получают возмещение. Мы полагаем, что это не очень правильно, чтобы на этом зарабатывались деньги, и поэтому мы будем искать подходы, чтобы не дать возможность одним зарабатывать за счет других», — считает депутат.Ограничить нельзя выплачиватьПо словам Бурыкиной, один из подходов, который обсуждается в Госдуме — страховать процентную ставку в пределах разумной ставки, которую может устанавливать Банк России.«То есть вывести страхование самих процентов за систему страхования вкладов», — не исключает депутат. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть весной следующего года, отметила она.«Идея новая, интересная, мы над ней подумаем. Что касается уровня страховой базы — этот вопрос требует технологического уточнения, потому что проценты при месячном начислении попадают во вклад», — сказал «Прайму» зампред ЦБ Михаил Сухов.При этом он уточнил, что Банк России по-прежнему выступает за то, чтобы отчисления банков в систему страхования вкладов дифференцировались по уровню риска кредитной организации при увеличении страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.Поправки в закон о системе страхования вкладов приняты в первом чтении Госдумой. Документ предлагает повысить до 1 миллиона рублей планку страхового возмещения по вкладам и увязать размер взносов в фонд страхования вкладов с величиной ставки по вкладам, которую банки предлагают клиентам. Во втором чтении законопроект будет рассмотрен только в весеннюю сессию, у депутатов к нему возникло много вопросов.