Особенности "трехлетней льготы" по бумагам, приобретенным на ИИС. Возможность предоставления.

Коллеги, добрый день!



В связи с участившимися вопросами, о возможности получения налогового вычета по “трехлетней “налоговой льготе применительно к ценным бумагами, приобретенным на ИИС, хотел бы внести ясность.

Надеюсь, что мой комментарий будет полезен как для собственников счетов ИИС, так и для тех, кто только собирается открыть индивидуальный инвестиционный счет.



Что касается “трехлетней” налоговой льготы на ИИС: в соответствии со статьей 219.1 п.6 НК РФ: “… налоговый вычет не применяется при реализации (погашении) ценных бумаг, учитываемых на индивидуальном инвестиционным счете..”- другими словами, данная налоговая льгота действительно не может быть применена, если ценные бумаги находились в собственности инвестора и были реализованы в рамках ИИС.



При закрытии ИИС нет запрета на перевод активов на обычный брокерский счет.

Брокеры, как правило, при закрытии счета ИИС, могут предлагать клиентам продать свои активы, дабы не загружать себя лишней работой, связанной с переводом ценных бумаг на обыкновенный брокерский счет клиента.

Необходимо знать о том, что продажа активов или их сохранение, при закрытии счета ИИС, является исключительно индивидуальным решением инвестора.



Вопрос о продаже активов и предъявлении заявления на предоставление налогового вычета по итогам трехлетнего владения ценными бумагами уже в рамках обычного брокерского счета на текущий момент четко не урегулирован.

Исходя из логики: “Разрешено все, что не запрещено”, можно сделать вывод о том, что предоставление данного вычета возможно.



На момент написания данной статьи присутствует письмо Министерства Финансов от 26 октября 2016 г. N 03-04-07/62308, из которого следует, что получение данного вычета возможно в том случае, если клиент подаст соответствующее заявление (в соответ. со статьей 219.01 п.1 п.п 1.).



Тем не менее, следует понимать, что решение о предоставлении налогового вычета остается за ФНС. Каким образом данный вопрос будет решаться в дальнейшем, однозначно ответить нельзя, но, можно сказать, что в случае невозможности предоставления налогового вычета от трехлетнего владения ценными бумагами, инвестор получит обоснованный и аргументированный отказ.

Возможно, в ближайшем будущем появятся иные разъяснения относительно применения данной льготы в контексте описанных выше ситуаций.



p/s

Налоговая льгота при “трехлетнем владении” распространяется на ценные бумаги, приобретенные инвестором после 01.01.2014 года.



Буду рад Вашим вопросам в комментариях к данной статье.