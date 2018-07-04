Дивиденды и купонные выплаты на ИИС. Налогообложение.

Коллеги, добрый день!



А давайте-ка поговорим о налогообложении дивидендов и купонных выплат по ценным бумагам, приобретенным на ИИС?!



Не редки случаи, когда собственники ИИС предпочитают пользоваться налоговым вычетом «на доход». При этом возникают соответствующие вопросы, относительно налогообложения дохода от владения ценными бумагами, а именно дивидендов и купонных выплат.





Начнем с того, что дивиденды, как и купонные выплаты, поступают на счет инвестора за вычетом НДФЛ. В соответствии с действующим налоговым законодательством РФ, дивиденды являются отдельным источником дохода. Исходя из данной особенности, дивиденды не попадают под действие налоговой льготы по ИИС, освобождающей от налогообложения весь доход по ценным бумагам и из ценных бумаг, приобретенных на ИИС.



С купонными выплатами ситуация же обстоит несколько иначе.



Депозитарий занимается удержанием налога, при поступлении выплат в виде дивидендов и купонных выплат. В связи с этой особенностью и спецификой работы депозитария, в связи с особенностью и спецификой ИИС, а именно в связи с неосведомленностью сотрудников брокера о том, каким типом вычета будет впоследствии пользоваться инвестор, депозитарий удерживает налог. Данное действие является прямой обязанностью профессионального участника рынка ценных бумаг, как налогового агента своих клиентов, в соответствии с действующим законодательством РФ.



Таким образом, брокер удерживает налог с купонных выплат по облигациям.

Когда инвестор решит расторгнуть ИИС и воспользоваться типом вычета «НА ДОХОД», налог удержанный с купонов по облигациям, переходит в разряд излишне удержанного НДФЛ, и подлежит возврату по соответствующему заявлению инвестора.



Возвращать налог инвестору будет ФНС.



Для возврата излишне удержанного налога инвестору необходимо:



1.Запросить у брокера заверенные отчеты, в которых зафиксирована сумма перевода купонных выплат и размер удержанного налога.



2.Запрость у брокера справку 2-НДФЛ из депозитария.



3.Запросить у брокера документы, подтверждающие открытие ИИС ( заявление о присоединении к регламенту, договор ИИС).



4.Обратиться в отделение налоговой инспекции по месту регистрации и предоставить данные документы.



5.Написать соответствующее заявление о возврате излишне удержанного НДФЛ.



Обращаю Ваше внимание на то, что инвестору необходимо иметь при себе реквизиты актуального расчетного счета, так как в заявлении о возврате НДФЛ данная информация будет необходима.







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