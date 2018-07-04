Двойной купон по еврооблигациям. RUS-28. Не попадись!)

Коллеги, добрый день!

В преддверии выплат купонного дохода по Российским облигациям внешнего облигационного займа — еврооблигациям (RUS-28, RUS-47 и т.д.) решил уточнить особенности приобретения данных ценных бумаг, получения купонного дохода и уплаты НКД.

Общая схема приобретения облигаций выглядит следующим образом:

1.Продавец выставляет заявку на продажу

2.Покупатель выставляет заявку на покупку

3.Цены заявок продавца и покупателя совпадают — заявки “встречаются”.

4.Покупатель, помимо стоимости облигации, уплачивает продавцу накопленный купонный доход.

5.В зависимости от типа облигации (государственная или корпоративная) происходит расчет по сделке с переходом прав собственности на ценную бумагу в соответствующем режиме расчетов.





В дальнейшем, уплаченный покупателем НКД, вернется ему в равном объеме при выплате купонного дохода или при продаже данной облигации иному участнику торгов.

Обращаю Ваше внимание на то, что в описанной выше ситуации дата сделки не имеет абсолютно никакого значения.

По упомянутым облигациям внешнего облигационного займа данная схема выглядит иначе.





Настоятельно рекомендую перед покупкой данных облигаций обратить внимание на параметры инструмента. Именно по данным ценным бумагам рекомендуем изучить спецификацию непосредственно на сайте НРД.

Следует обратить внимание на следующие даты:

1.Дата выплаты КД.

2.Дата расчетов КД.

3.Дата фиксации.



Наиболее важным параметром является дата фиксации. Уходя в сторону от тяжелых и громоздких определений, дата фиксации — дата регистрации владельцев ценной бумаги. Можно провести аналогию с датой закрытия реестра акционеров ( отсечка). В указанную дату- 09.06.2018 будут зафиксированы непосредственные владельцы данной ценной бумаги, которым на дату выплаты- 24.06.2018 эмитент перечислит купонные выплаты.

Некоторые инвесторы, которые приняли решение после получения купонного дохода продать данные еврооблигации, как правило, начинают продавать после даты фиксации, а не после даты выплаты купонного дохода.

В данных обстоятельствах покупка/продажа происходит по следующей схеме:

1. Продавец выставляет заявку в стакан на продажу.

2.Покупатель выставляет заявку в стакан на покупку.

3.Цены заявок совпадают — происходит сделка.

4.Покупатель уплачивает продавцу накопленный купонный доход.

5.После расчетов происходит переход прав собственности на ценные бумаги.

6.После перехода прав собственности, покупатель является фактическим владельцем ценной бумаги.





Давайте рассмотрим конкретно на примере еврооблигации RUS-28. ISIN бумаги: XS0088543193

Дата фиксации- 09.06.2018.

Дата выплат КД- 24.06.2018.

ИНВЕСТОР А приобрел еврооблигации RUS-28 — 01.01.2018. После получения купонного дохода ИНВЕСТОР А принял решение продать еврооблигации RUS-28 и вывести денежные средства с брокерского счета. ИНВЕСТОР Б завел денежные средства на брокерский счет 12.06.2018 с целью приобретения еврооблигации RUS-28. ИНВЕСТОР Б выставляет биржевую заявку на приобретение данных еврооблигаций. Цена покупки, указанная ИНВЕСТОРОМ Б совпала с ценой продажи, указанной ИНВЕСТОРОМ А. Заявки “встретились”-произошла сделка. При приобретении данных ценных бумаг, ИНВЕСТОР Б, как покупатель, в соответствии с правилами торгов, уплатил ИНВЕСТОРУ А, как продавцу, накопленный купонный доход, осознавая, что на момент выплаты купона- 24.06.2018 получит уплаченный НКД. На дату выплаты 24.06.2018 купонный доход от владения еврооблигацией RUS-28, вопреки ожиданиям ИНВЕСТОРА Б, перечисляется на брокерский счет ИНВЕСТОРА А, так как ИНВЕСТОР А являлся фактическим владельцем еврооблигации на дату фиксации- 09.06.2018 года. Таким образом, ИНВЕСТОР А получил накопленный купонный доход от владения еврооблигацией и накопленный купонный доход при продаже еврооблигации.





Несмотря на явные противоречия экономическому смыслу операции, в данной ситуации отсутствуют нарушения действующего законодательства и правил торгов.

Для того, что бы не попасть в подобную ситуацию, специалисты брокера “УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги” рекомендуют приобретать подобные ценные бумаги до даты фиксации владельцев, с учетом расчета по сделке или после даты выплаты купонного дохода.



Если же Вы все-таки приобрели данные ценные бумаги в промежутке после даты фиксации и выплаты купонного дохода Вам необходимо:

1.Оповестить своего брокера о случившимся ( в соответствии с ФЗ №39 “О рынке ценных бумаг” инвестор обязан самостоятельно следить за своим инвестиционным портфелем).

2.Назвать приблизительный период приобретения данной ценной бумаги.



Брокер обращается на биржу с просьбой о раскрытии контрагента по сделке. После получения соответствующей информации, сотрудники брокера информируют стороннего брокера о возникшей ситуации, далее или самостоятельно связываются с инвестором, получившим двойной купон, или через брокера, обслуживающего инвестора, получившего двойной купон.



Обращаю Ваше внимание, что описанные обстоятельства не урегулированы ни на законодательном уровне, ни на уровне организатора торгов. Вопрос возврата купонного дохода является исключительным решением инвестора, продавшего еврооблигацию после даты фиксации. Таким образом, при приобретении подобных ценных бумаг в промежутке -после даты фиксации и выплаты купонного дохода, инвестор несет существенные риски связанные с неполучением купонного дохода.



p/s.

Обращаю Ваше внимание на то, что подобная ситуация возможна и при приобретении корпоративных облигаций и ОФЗ. Несмотря на теоретическую возможность возникновения подобных эксцессов, на практике, все-же, возникновение таких специфических ситуаций по ОФЗ и корпоративным облигациям редкость.