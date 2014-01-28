Получили наличные? Поздравляю! Вы пособник!

Вчерашнее предостережение Банка России о виртуальных валютах (www.banki.ru/news/lenta/?id=6132121) выглядит по меньшей мере странно.



Причём эта странность проглядывается даже не в том, что ЦБ решил вдруг последовать одному тренду "высказать своё мнение о биткоинах", и даже не во времени опубликования (девальвация правит умами!), и даже не в том, что оборот биткоинов в России ничтожно мал (российских по происхождению денег там по разным оценкам прилично, но ОБОРОТА нет!).



Странна, в первую очередь, сама формулировка, логика сообщения: раз ПОТЕНЦИАЛЬНО могут биткоины использоваться в преступных целях, значит ВСЕ, кто пользуются, под подозрением!



Даже если не рассуждать на отвлеченные темы, что каждый покупатель кухонного ножа под подозрением в причинении особо тяжких, и остаться в вотчине ЦБ, то применив логику мессаджа, можно сделать вывод: если у вас есть наличные (и вы получили их легально в банкомате), то вы все равно под подозрением! Ведь неизвестно, как эти вот самые купюры использовались ранее и кем и в каких целях, и уж тем более неизвестно, как эти купюры будут использоваться далее!



Бред? Ещё какой! А теперь посмотрите на предостережение ЦБ. Ничего не напоминает?