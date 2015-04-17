Инвесторы? Потребители!

Скажу то, что уже давно накипело при чтении статей и комментов в духе "ох уж эти инвесторы в недвижимость".



Вы много знаете действительно ИНВЕСТОРОВ в жилую недвижимость, например, в регионах (ибо Москва с Питером - это отдельные с точки зрения экономики государства)?

Да, такие есть.

Но их ОЧЕНЬ мало.

Единицы.

Буквально.

На крупный областной центр найдется не более двух-трех десятков человек.

И ВСЁ!



Остальные - покупают или для себя или для детей (читай, для себя). Какие тут нафиг инвесторы.

Это потребители.

Поэтому их логику, поведенческую модель, действия и нужно рассматривать как потребителя, а не как инвестора.



P.S. А про "юриков" и говорить нечего. 99% юриков, которые активно торгуют квартирами, получают их в качестве оплаты за товары/работы/услуги от застройщиков/заказчиков, а уж про посредников и говорить нечего.



Имхо, естественно.