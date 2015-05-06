Вчерашняя (http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7974304 ), не побоюсь этого слова, бравадная новость о борьбе АСВ с вкладчиками в очередной раз заставила многих (именно многих, достаточно посмотреть лишь на этом ресурсе соответствующий раздел форума) тихо, но жестко выразиться с использованием всех средств великого и могучего...
Скажу честно, до определенного момента я сам относился к подобным заявлением вкладчиков (документы есть, но выплаты нет, потому что "так решило АСВ, а суд их поддержал") с очень большей долей скепсиса.
Ну не мог я поверить в то, что так среди бела дня нарушается закон.
Не мог.
Физически не укладывалось в голове.
А потом ко мне обратились знакомые знакомых с просьбой помочь. И я окунулся в кривое зазеркалье, где закон есть, но он так работает (вернее, не работает), что иногда думалось: лучше бы и не было его вовсе...
По-большому счету, именно такими своими действиями АСВ просто дискредитирует саму идею страхования вкладов.
И в принципе, позиция АСВ понятна.
Да, неправильна, имхо, но понятна.
Но вот почему суды идут у них на поводу, мне лично абсолютно не понятно.
И АСВ, пользуясь этим, начало активно использовать в суде (!!!) абсолютно неправовые и не относящиеся к делу конструкции типа "дробильщик", "операция, не имеющая направленности на заключение договора вклада", "отсутствие физической возможности выдачи средств", "ограничение на прием вкладов" и прочая и прочая.
А суд? А суд (опять же, достаточно посмотреть форум) начал (не всегда, но всё же достаточно часто) соглашаться с АСВ, а доводы и доказательства людей, у которых на руках есть ВСЕ документы, свидетельствующие о заключении договора вклада (договор, приходник, выписки со счета и др.) попросту игнорируя...
Критикуя - предлагай. Ну, не буду оригинален. Предлагать-то особо ничего нового и не буду. Всё очень просто: соблюдать, неукоснительно соблюдать действующее законодательство.
Ведь рецепт правоприменения в суде в данном случае прост до безобразия:
- АСВ не включили в список?
- Нет.
- Документы, свидетельствующие о заключении договора есть?
- Есть.
- Вопросы по документам у АСВ есть (подпись там поддельная, печать не та)?
- Нет.
- АСВ обязать выплатить, приставам проследить исполнение решение суда. Следующий!
ВСЁ!!! Элементарно просто! Заседание на пять минут.
Хотя нет, надо все-таки добавить изменение в закон, чтобы такие дела к АСВ рассматривались по месту жительства истца. Но, пожалуй, и всё.
А как же всякие нехорошие дядьки и тётки, спросите вы? которые ночами не спят, думу думают, как бы завладеть сокровищами несметными?
Да с ними еще проще. Если АСВ считает, что его обманывают, то это уже повод для обращения в правоохранительные органы (ст.159 УК РФ и примы к ней никто не отменял, равно как и другие статьи), которые пусть и устанавливают: кто, когда, какие операции, левые-правые, вне-под-за балансом проводил. Но это ведь сложнее, правда?
А практика, когда суд начинает влезать в "имело ли место дробление, какова была направленность операции", глубоко порочна в принципе. Хотя бы потому, что "дробление" - это обыкновенная расходно-приходная операция по вкладу/ам, которая не запрещена. А граждане могут своими денежными средствами распоряжаться как им вздумается (в рамках закона, разумеется). И повторюсь, если АСВ считает, что было мошенничество или еще что-то нехорошее с точки зрения УК РФ, то путь этим делом занимаются компетентные органы. Доводы про "злоупотребление правом" в ту же топку. Нечего нагружать суд.
Водораздел должен быть четким: единственным основанием для отказа (при отсутствии прямо предусмотренных в законе), может быть только подозрение в совершении преступления (а стало быть должно быть и заявлении от АСВ). При этом если подозрения АСВ не оправдаются (придет отказ на заявление), то АСВ должен заплатить все проценты за срок удержания. А разбираться, на что "была направленность операции" суд не должен. Потому что это НЕ ЕГО ДЕЛО. Конституцию, так-то, никто не отменял....
Имхо, естественно.
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