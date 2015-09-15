Страх и ненависть в Лас... Вологде.

Три недели назад в небольшом провинциальном городке в Вологде-где произошло очень знаменательное и очень интересное событие, которое случайно (или намеренно) очень многие федеральные СМИ и специализированные ресурсы, типа того же banki.ru, обошли стороной.



Речь, конечно же, о слухах об отзыве лицензии у одного из местных грандов банковского сектора - СГБ-банке (бывший Севергазбанк).

Для тех, кто не слышал, вкратце: в четверг вечером, уже после закрытия банков среди местных бизнесменов стал стремительно, как лесной пожар в летнюю жару, распространяться слух, что у банка отзывают (или вот-вот отзовут, или даже уже! отозвали) лицензию.



В пятницу 28 августа деловая жизнь областного центра оказалась буквально парализована: владельцы счетов уже с четверга вечера и раннего утра пятницы всем названивали с просьбой не проводить оплаты на счет в СГБ, те, у кого были деньги на счетах, распихивали их по другим счетам. Как никогда именно в этот день (инсайд) оказалась востребована услуга по экспресс-открытию расчетного счета, правда, вот мало кто смог за час открыть счет (кстати, тема отдельной статьи). А решить какой-либо вопрос в тот день с компанией, у которой были счета в СГБ было невозможно, ибо все директора и главбухи были озабочены лишь одним - как бы вывести деньги с расчетника...



А часть торговых точек (у кого опять же счет был в СГБ) отказывались проводить платежи через карты: да, в нарушение закона, и да, объясняя это простым страхом, что деньги "зависнут" в банке "с которым уже все понятно"...



Оставим в стороне не самую ретивую работу пи-ар отдела по опровержению слухов - это тема для отдельного исследования. Я хочу остановиться на другом.



На атмосфере.



Вы просто подумайте. До чего же надо было накалить в деловом (и не только) обществе ситуацию, что слух (насколько он нелепый - тоже вопрос спорный, там в отчетности есть пара настораживающих цифр), всего лишь слух о, по сути, крупнейшем (не считая представителей Москвы в лице Сбера, ВТБ, РСХБ и т.д.) банке региона, заставил людей срочно выводить деньги (а речь идет о сотнях миллионах рублей) из вполне вроде бы успешного банка? В котором, кстати, много кто именно из местного бизнеса и кредитуется...



Как мне сказал один владелец компании, который в тот день "распихивал" около 10 миллионов: "Теперь только кэш". На мои аккуратные возражения, мол, это ведь оказались всего лишь слухи, он лишь хмуро пожал плечами и махнул рукой "все они ЖУЛИКИ" (выделено мною).



Понимаете, да? ЖУЛИКИ.



Очень серьезные дядьки и тётеньки на всяческих деловых форумах, с экранов и полос рассуждают о доверии к банковской системе и прочем важном. Что надо укреплять, углублять, расширять и прочее, ...ять



Но на деле же ситуация доведена до экстремумов: клиенты видят в банках не друзей, не партнеров, а тех, кто в ЛЮБОЙ момент может их КИНУТЬ, а отсюда идет не чувство локтя и взаимоуважения, а самые настоящие страх и ненависть



И то, что произошло 27-28 августа в Вологде - лучшее тому доказательство...



Имхо, естественно.