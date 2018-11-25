"Уважаемый клиент, только Вам вернём 15% от первой покупки при оформлении нашей уникальной кредитной карты с уже одобренным для Вас лимитом в ХХХ ХХХ рублей*", - ну вот месяца не проходит, чтобы я не получил очередную замануху в свой электронный почтовый ящик. При этом изгаляются кто как может: и рублями предлагают, и баллами, и "спасибками". На фотографиях симпатичные девушки трясут пачками рублей, парни показывают на какие-то вверх стремящиеся графики, пожилые люди умилённо "хвастаются" хорошей прибавкой к пенсии. А я сижу перед монитором, хмурюсь и никому не верю. Потому что плавали, знаем.И действительно, как можно всерьёз относиться к предложению оформить очередную карту, если письмо датировано 21 числом, оформление карты минимум неделя, списание денежных средств после покупки через 2-4 дня? Ведь условием получения 15% - покупка в месяц оформления. Банк предлагает поиграть в ралли? Или изъявляет желание потрепать себе нервы, поскандалив с Клиентом после "условия акции не выполнены"? И даже если начнётся всё красиво, закончится всё это очень быстро и "как всегда" - кашеваров оставляют с носом. Потому что никто благотворительностью заниматься не будет. Или потому что отдел маркетинга и/или финансового планирования облажался при расчётах. Или всё вместе бутербродом. Ну не учли они тот факт, что клиенты постигли азы использования кредитных карт и научились жить грейс-периодами, а жалкий процент от транзакций ну никак не перекрывает 5-10% обещанного им кэшбэка. Пирамида рушится, и в действие вступает так горячо "любимое" кашеварами непременное "улучшение условий бонусной программы". Стараются кто во что горазд: потратьте не менее 20 000 рублей на покупки, оплатите минимум две категории товаров и ЖКХ в интернет-банке, поддержите остаток не менее миллиона на вечер вчерашнего дня позапрошлого месяца трёхлетней давности, умножьте сумму покупок по выбранной бонусной категории на 50% и потратьте полученный результат в другой категории в три операции, при этом убедитесь, что все авторизации перешли в разряд транзакций... Умудрились выполнить? Ну хорошо, компенсируйте. Не получается? А Вы разве не прочитали, что теперь минимальная сумма операции для компенсации 199 999 рублей? Будете копить? Отлично, но не забудьте, что через 3 месяца баллы "сгорят". Успеете? Только не упускайте из внимания, что компенсировать можно операцию не далее недельной давности в категории "моторные лодки в австралийском магазине". Что, как раз запланировали? Ну вот ведь какой упёртый Клиент пошёл...И никакой это не фельетон. Передо мной ворох старых карт с обещанными пряниками и шоколадками.Вот по этой, к примеру, давали 2% на всё, кроме получения наличных. Даже на оплату в интернет-банке. Потом отменили КБ за оплату в ИБ. Затем в обычных магазинах понизили до 1%. Потом до 1% за всё. Потом я её закрыл.Ой, а вот по этой мне давали 5% за покупки на известном аукционе и 1% за остальные покупки. Потом понизили до 3%, но за все интернет-магазины и 1% за остальные покупки. Минимум 2000 баллов для компенсации. Поигрался - закрыл.Вау, а по этой давали 5% в выбранной категории и 1% в за всё остальное. Рублями. Потом баллами. Потом 1% отменили, оставив 5 за выбранную категорию. Но не более 1000 баллов в руки за месяц. И не менее 500 баллов за компенсацию покупки менее 500 рублей. Поигрался - закрыл.Представление новый супер-карты Банки всегда начинают с исполнения "цыганочка с выходом". А вот для Клиента всё заканчивается поиском бубна для соответствующих танцев с картами. При этом обязательную программу элементов-движений с хлопками и поворотами Банк непременно приложит в виде обновлённых условий - знаем, плавали. И только по этой причине я давно не ведусь на стартовые условия очередной маркетинговой "бомба-карты". Пусть пена осядет, шарики сдуются, шампанское выдохнется - там и поглядим, что останется в сухом остатке. И оценим, надо ли мне такое или нет. Потому что нет желания исполнять танцы с бубнами. Равно как и гореть желанием дать в бубен тому менеджеру, что соловьём заливался про шоколадные условия.