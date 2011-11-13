Зверьбанка. Большая. Одна штука.

Рассматривая на днях старые школьные фотографии, наткнулся на коллективную карточку, где мыв, ещё юные пионеры необъятной нашей Родины, стоим на фоне Сберегательной кассы РСФСР. Той самой, что в народе ласково величали сберкассой. 170 лет он с нами, как нам утверждают с экранов ТВ-приёмников, именно его зачастую сегодня называют «Зверьбанкой» .

Для меня этот банк всегда был странным финансовым учреждением. Который так любит рассказывать сказки про то, как он с каждым годом всё ближе и ближе к своим клиентам. Иногда задумываюсь – на какие такие километры Зверьбанк убежал от нас когда-то, что десятилетиями всё приближается, приближается, а приблизиться не может. И доживут ли мои внуки до того самого момента, когда папа Греф наконец-то скажет, что банк стоит рядом, к клиенту лицом, а не тем самым местом, на которое что колготки натяни, что шорты, а задом быть не перестаёт. Смотрю я на Зверьбанку и думу думаю: а зачем мы вам? В вас столько гордости за огромную филиальную сеть, которая со времён СССР не отвечает никаким элементарным удобствам для клиентов. Ваши операционисты всю жизнь сидели и сидят за «стёклышками», заставляя клиентов нагибаться к узенькой щёлочке, чтобы рассказать сотруднику банка о своих никчёмных желаниях что-то сделать с денежками. Редкие «электронные очереди» сиротливо пылятся в углу, потому что ваши клиенты привыкли спрашивать «кто последний?» Вечные очереди в кассу, в которой от людей преклонного возраста, наивно полагающих, что находятся в полностью государственном банке, можно всегда получить информацию о событиях в городе и пересказ очередного мыльного шедевра «Ефросинья». Летом у вас душно, зимой – холодно, но нескончаемый поток клиентов всё идёт и идёт…

А вот если задуматься… каков средний возраст клиентов «Зверьбанки»? Почему-то у меня складывается впечатление, что подавляющее большинство – это люди преклонного возраста. Те самые, что привыкли безоговорочно верить табличке, от которой так ностальгически веет прошлым. У них на руках пещерные сберегательные книжки с отметками о проведённых операциях, они покорно стоят плотной стайкой около «стёклышка», спрашивая «дочк, посмотри, пенсия ещё не пришла?» Скучающий специалист из отдела кредитования физических лиц от безделья перечитывает двадцать пять пунктов требований к отсутствующим заёмщикам и выводит кренделя на образцах документов, которые никто не заполняет. Кассир что-то кричит юноше о том, что он встал не в эту очередь, потому что оплату транспортного налога она не принимает. И кругом дипломы, медали, благодарственные письма… Пожалуй, это единственный молодой человек, которого мне довелось наблюдать в течение двух часов, пока я контролировал процесс закрытия вклада своей мамы. А что же будет лет через 5-10? То самое время, когда произойдёт смена поколения? С чем вы останетесь? А, точнее, с кем? С нынешней молодёжью, которая, завидев очередь в три человека, в панике бежит из ваших офисов? На неё вы рассчитываете, запуская рекламу про то, как странного вида мужичок пытается расплатиться «ею»? Тогда «оставь надежды, всяк её смотрящий». Вы не откроете нам Америку, если честно признаетесь, что «физики» вам никогда не были интересны и не интересны даже сейчас. Вбухивая деньги на поднятие имиджа вашей кредитной организации, вы экономите на элементарных стульях для покорных пенсионеров, честно привыкших оплачивать «коммуналку» в ваших кассах. У вас деньги, внесённые в вашем же банке, поступают на карту клиента вашего же банка в течение суток, а не мгновенно после проведения платежа. А на удивлённый вопрос, с чем связана такая «скорость», ваши операционисты стыдливо рассказывают, что транзакции между Москвой и Нижним Новгородом всегда проходят так «быстро». С чем вы приближаетесь к клиентам? Со ссылкой 404 при попытке прочитать ссылку со звёздочкой «* Полная информация об операциях в Сбербанк ОнЛ@йн, а также об имеющихся ограничениях в проведении операций приведена в Условиях предоставления услуги «Сбербанк Онл@йн»? С отсутствием «Тарифы» для ДБО физлиц?

Странное у вас приближение, очень странное.

"Модернизация позволит увеличить среднюю скорость проведения операций с трех суток до режима онлайн. Начало процесса перехода Сбербанка на новейшие компьютерные технологии было очень опасным, это все равно, что оперировать бегуна во время забега на открытом сердце. А сейчас лучшие банки приезжают к нам, так как они видят, что мы уже ушли дальше", - отметил Г. Греф.

И какое всё-таки ключевое слово в словах Грефа? Вы приблизились или всё-таки убежали ещё дальше от нас, чтобы потом снова сказать о приближении? Вы сократите 30 000 сотрудников. Тех самых, что сидят за «стёклышками»? И к кому тогда обращаться той самой даме преклонного возраста, что с такой надеждой спрашивает о поступлении пенсии?

Нет, я не ставлю вам оценок, не публикую отзыв на вашей странице, потому как вашим клиентом не являюсь и, слава Мерлину, становиться не желаю. Но мне искренне жаль вашего монстра, которого вы так рьяно лакируете и красите каждый год. Не замечая гнили и ржавчины самого тела. А ведь для физлиц ваш банк скорее мёртв, чем жив.

