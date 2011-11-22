Пятачок в Авангарде.

Смотрю я на Народный Рейтинг и диву даюсь. Особенно на третью строчку в топовом списке. И не то, чтобы мне было бы обидно за других участников рейтинга. А, скорее, удивляюсь, как банк с такими весомыми ограничениями и своими «примочками» упорно сидит на третьем месте и в ус не дует. Или дует, но как-то странно.

Решил для себя попробовать стать виртуальным клиентом этого банка. Открыл сайт и полез в «филиалы». Первый «приятный сюрприз»– единственный офис в Нижнем Новгороде в гипермаркете Окей. И ещё один – в области, в торговом центре Мега. Не поверил глазам своим – пересмотрел ещё раз: странно видеть «топовый» банк, базирующийся на площадях гипермаркетов. Может, это тенденция сейчас такая, «операционные кассы в булочных»? И точно. В Москве кредитная организация «сидит» в «пятачках» и прочих «копейках». Очень даже солидно и деньги хорошие экономятся. Жаль только, что в далеко не самом уездом городе нашей страны Авангард поскромничал. У нас тоже «пятачки» и «копейки» есть, рекомендую руководству.

Ну да Мерлин с ними, офисами. Представил себе, что уж раз в неделю я как-то чудом буду проезжать мимо магазина Окей. Что мне нужно? Ну денежку на расчётный счёт положить. Ну клиент-банком десяток-другой раз воспользоваться. Вроде потерпеть можно. И снова я полез на сайт. О, чудо! Есть карта мгновенного выпуска без недельного ожидания персональной. Пять минут и карта, счёт и бесплатный клиент-банк у меня в кармане. Карточка с паролями – это, конечно, из разряда «оправдаем свою неуклюжесть заботой о безопасности пользователей», но терпимо. Будем считать, что Авангард предложил мини-лотерею: пройдёт код или не пройдёт. Или «сотри меня, получи слово «приз!» Никому не попадались вместо кодов такие слова? Ну а вдруг…

Вот только одного не пойму – с чего бы вдруг столько негативных отзывов на такую простую вещь как карта мгновенного выпуска. Пластик как пластик, полоса как полоса, логотип как логотип. Ну нет на ней имени держателя, ну а чего в этом плохого, по сути? Привязана же к счёту как раз конкретного лица, а уж используется она как ключ к счёту или лежит как памятка для обуви – кому и какое дело? Ан нет, жалобы, жалобы, жалобы… Блокировки, блокировки, блокировки… Бвнк борется с незаконным отмыванием (а что, есть законное?) денежных потоков! Ну… как бы… пусть борется, а причём тут мои честно заработанные деньги? Ну я, ФИО, клиент одного банка, перевожу безналично денежку себе же на счёт в данном банке – и в каком месте я чего отмываю? С каких пор перечисление денежных средств с зарплатного счета на счёт в Авангарде, к которому привязана карта мгновенного выпуска, считается отмыванием? Не понимаю. Нет, я понимаю, что кредитная организация отчитывается перед ЦБ РФ количеством «галочек». Мол, смотрите, сколько счетов мы блокируем в такой неустанной борьбе! Вот только непонятно, почему я, как потенциальный клиент, должен буду что-то доказывать банку, что перевод на 500 рублей от меня, любимого, себе же, любимому, в борьбе никакого отношения не имеет. Или мне кажется, или владельцы экспресс-карт априори считаются виновными?

Нет, я понимаю, что банк с радостью выпустит (или с такой же радостью откажет) в выпуске именной карты, которую я буду ждать дней так пять или десять. Но тогда зачем декларировать услугу, которая де-факто не оказывается? Не понимаю, почему клиенты на закидывают Роспотребнадзор заявление на незаконное ограничение использования собственных денежных средств. Что толку жаловаться на банк в сам банк? Раз проведут проверку, два проведут, глядишь и желание исправить что-либо в своём программном комплексе появится. Или аналитики начнут работать, а не отмахиваться выходными.

Нет, обвинять меня в негативе к конкретному банку не стоит. Я лишь представил себе те ситуации, в которых могу очутиться как состоявшийся клиент. И мотать нервы за свои собственные деньги не хочется. Доказывать что-либо тоже. А посему – нет, спасибо. Сотрудничать не хочется. Потому что банк, подозревающий всех и вся оптом и в розницу, для меня не банк. И даже если в соседнем «пятачке» появится офис банка, я, пожалуй, ограничусь покупкой хлебобулочных изделий.