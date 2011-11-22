Пятачок в Авангарде.

Смотрю я на Народный Рейтинг и диву даюсь. Особенно на третью строчку в топовом списке. И не то, чтобы мне было бы обидно за других участников рейтинга. А, скорее, удивляюсь, как банк с такими весомыми ограничениями и своими «примочками» упорно сидит на третьем месте и в ус не дует. Или дует, но как-то странно.
Решил для себя попробовать стать виртуальным клиентом этого банка. Открыл сайт и полез в «филиалы». Первый «приятный сюрприз»– единственный офис в Нижнем Новгороде в гипермаркете Окей. И ещё один – в области, в торговом центре Мега. Не поверил глазам своим – пересмотрел ещё раз: странно видеть «топовый» банк, базирующийся на площадях гипермаркетов. Может, это тенденция сейчас такая, «операционные кассы в булочных»? И точно. В Москве кредитная организация «сидит» в «пятачках» и прочих «копейках». Очень даже солидно и деньги хорошие экономятся. Жаль только, что в далеко не самом уездом городе нашей страны Авангард поскромничал. У нас тоже «пятачки» и «копейки» есть, рекомендую руководству.
Ну да Мерлин с ними, офисами. Представил себе, что уж раз в неделю я как-то чудом буду проезжать мимо магазина Окей. Что мне нужно? Ну денежку на расчётный счёт положить. Ну клиент-банком десяток-другой раз воспользоваться. Вроде потерпеть можно. И снова я полез на сайт. О, чудо! Есть карта мгновенного выпуска без недельного ожидания персональной. Пять минут и карта, счёт и бесплатный клиент-банк у меня в кармане. Карточка с паролями – это, конечно, из разряда «оправдаем свою неуклюжесть заботой о безопасности пользователей», но терпимо. Будем считать, что Авангард предложил мини-лотерею: пройдёт код или не пройдёт. Или «сотри меня, получи слово «приз!» Никому не попадались вместо кодов такие слова? Ну а вдруг…
Вот только одного не пойму – с чего бы вдруг столько негативных отзывов на такую простую вещь как карта мгновенного выпуска. Пластик как пластик, полоса как полоса, логотип как логотип. Ну нет на ней имени держателя, ну а чего в этом плохого, по сути? Привязана же к счёту как раз конкретного лица, а уж используется она как ключ к счёту или лежит как памятка для обуви – кому и какое дело? Ан нет, жалобы, жалобы, жалобы… Блокировки, блокировки, блокировки… Бвнк борется с незаконным отмыванием (а что, есть законное?) денежных потоков! Ну… как бы… пусть борется, а причём тут мои честно заработанные деньги? Ну я, ФИО, клиент одного банка, перевожу безналично денежку себе же на счёт в данном банке – и в каком месте я чего отмываю? С каких пор перечисление денежных средств с зарплатного счета на счёт в Авангарде, к которому привязана карта мгновенного выпуска, считается отмыванием? Не понимаю. Нет, я понимаю, что кредитная организация отчитывается перед ЦБ РФ количеством «галочек». Мол, смотрите, сколько счетов мы блокируем в такой неустанной борьбе! Вот только непонятно, почему я, как потенциальный клиент, должен буду что-то доказывать банку, что перевод на 500 рублей от меня, любимого, себе же, любимому, в борьбе никакого отношения не имеет. Или мне кажется, или владельцы экспресс-карт априори считаются виновными?
Нет, я понимаю, что банк с радостью выпустит (или с такой же радостью откажет) в выпуске именной карты, которую я буду ждать дней так пять или десять. Но тогда зачем декларировать услугу, которая де-факто не оказывается? Не понимаю, почему клиенты на закидывают Роспотребнадзор заявление на незаконное ограничение использования собственных денежных средств. Что толку жаловаться на банк в сам банк? Раз проведут проверку, два проведут, глядишь и желание исправить что-либо в своём программном комплексе появится. Или аналитики начнут работать, а не отмахиваться выходными.
Нет, обвинять меня в негативе к конкретному банку не стоит. Я лишь представил себе те ситуации, в которых могу очутиться как состоявшийся клиент. И мотать нервы за свои собственные деньги не хочется. Доказывать что-либо тоже. А посему – нет, спасибо. Сотрудничать не хочется. Потому что банк, подозревающий всех и вся оптом и в розницу, для меня не банк. И даже если в соседнем «пятачке» появится офис банка, я, пожалуй, ограничусь покупкой хлебобулочных изделий.
Комментарии 13
Что же Вы хотите - кризис...
На форуме была целая тема, посвящённая тактикам сотрудничества. Закрытая сейчас.
Наверное, не прищло ещё время...
Но жизнь долгая. Всё ещё возможно.
Я в это верю.
БвК - из той же серии, к примеру. Обычная "безымянка", но мне не приходилось видеть, как клиенты этого банка жалуются на блокировки при пополнении извне. Или я что-то пропустил? )
У каждого банка есть свои фирменные косяки. У Авы вот неадекватная СБ.
Я вышел на этот банк когда искал где открыть расч.счет после того как Московский Индустриальный взвинтил тарифы до небес.
И наткнулся "Авангард", ведение счета бесплатно ИБ бесплатно.
Открыл счет, после открытия ни разу в отделении не был. Да и ведение счета обходится мне где-то в 50 руб в месяц.
Далее открыл себе визу электрон для съема честно заработанного. И поимел очень даже бесплатную обналичку с расчетного счета через эту самую карту.
Далее заметил что с расч.счета на карту деньги переходят за 5 минут, даже если ты платеж в час ночи отправляешь. А если наличку на карту кладешь то она на счете тоже через 5 минут появляется.
Заказал кредитку. Всего лишь заполнил анкету на сайте. Поговорил с безопасником за жизнь. Карту одобрили и выдали. В офисе который находится в местном гипермаркете. Кстати очередей там нет и наличку кладешь бесплатно и через кассира, который по природе своей не может дать сбой и проглотить твои деньги не зачислив на счет. Лимит по карте три раза уже повысили.
Кстати вы где-нибудь еще видели кредитки с 15% годовых? Я ищу и ничего не нахожу. Если ставка низкая, то с какими-нибудь препонами (типа только "Зарплатникам"). А я ИП.
Вот такая история. И никаких блокировок у именных карт. Зато скорость работы на уровне.
Деньги на счетах в других банках примерно через 4 часа после отправки оказываются.
Зря Вы так на Авангард наехали. Хороший банк. Хотя каждый свое ищет, может именно вам он и не подходит. А жаль
Давайте мух в сторону, котлеты на стол. Вы перечислили много достоинств банка, это понятно и, наверное, имеет право быть. Но перечисленные достоинства никак не перекликаются с моими рассуждениями - мы смотрим с разных ракурсов и говорим о разных вещах.
Перевести р/счёт в Авангард? С одним "пятачковым" филиалом в Нижнем Новгороде?
Подать заявку на кредитку под 15%? В моём портмоне найдётся 2-3 карты, где на любую операцию (в т.ч. - получение наличных) даётся 30 дней льготного периода. И даже не с момента возникновения задолженности, а 30 дней на каждую операцию. Поэтому давайте оставим условия кредитования в стороне. У каждого банка они свои, и принцип выдачи - свой.
А мой пост-рассуждение - почему клиент банка, оформивший конечный продукт, попадает в ситуацию, в которой кредитная организация ставит его в категорию "виновен априори".
У этого банка достаточно бесплатных услуг (или очень низких по стоимости). Банк это себе позволяет не держа площади по 100 м2 под отделениями и не держа персонал. Ведь все операции делаются с ноутбука через интернет и в офисе не нужно появляться годами.
Так что не вижу ничего такого в том, что один офис на город. Ну и что что это пятачок в супермаркете? Там и очередей нет. Все через интернет работают.
Виза электрон у меня на физ.лицо оформлена. Банк не препятствует переводам с р/счета на карту.
И про кредитование. При ставке 15% годовых грейс период также есть (50 дней). Нигде ниже ставок по кредиткам не видел.
Ну а про карты мгновенного выпуска ничего не скажу так как не пользовался. Но могу заверить что с Визой электрон или с классическими картами проблем нет.
Вы говорите - не нужно появляться в офисе банка годами. Но как такое может быть, если мне необходимо пополнить текущий счёт физического лица? Полтора отделения банка на город Нижний Новгород... действительно, что в этом такого плохого? А что в этом такого хорошего для банка, занимающего третью строчку в списке "топов"? Час пути из верхней части в нижнюю - чем не прелесть?
Мерлин с этими кредитными картами, хоть 15%, хоть 24 - я не рассматриваю карту как возможность кредитования больше, чем могу вернуть за месяц в"0". Для "длинных" денег лучше взять потребительский кредит.
Мне, как несостоявшемуся клиенту по причинам внутреннего непонимания политики Банка, не нужна персонализированная карта. У Авангарда есть конечный продукт, "мгновенка". Никаких ограничений на сайте по использованию я не увидел. Зато увидел, что держатель такой карты виновен оптом и в розницу.
Мы с Вами говорим немного о разных вещах, Вы пытаетесь мне рассказать о позитивных моментах сотрудничества с ним. Я искренне рад, что Авангард вас устроил по всем пунктам Ваших потребностей. Но, увы, я смотрю на Банк немного иначе, под другим ракурсом. В другом городе. И здесь, в конкретном уездном городе НН, Авангард изначально проигрывает по многим параметрам.
Вот в этом всё дело.
Вы и первый комментатор составили своё мнение "по одёжке"/ с чужих слов, не будучи Клиентами Авангарда.
А реальные пользователи, побывавшие Клиентами других (различных) Банков, понимают, что пафосно-офисная бутафория это не самое главное.
Неужели, начитавшись отрицательных отзывов глубоких просрочников, Вы пожелаете испытать на себе действия Банка по возврату СВОИХ денег?
Или Вы, зная из действительно справедливых отзывов о возможной блокировке счёта express-карты, попытаетесь заказать именно её? Чтобы появился повод "закидать Роспотребнадзор"?
Если в "конкретном уездном городе НН" Вам не подходит конкретный Банк, который почему-то оказался на третьей строчке НР на конкретном сайте, найдите себе более подходящий именно Вам.
p.s. Когда от Вас ждать разоблачительные посты о Банках №№1, 2 из НР?
О каких "просроченниках" вы говорите? Меня кредитные продукта Авангарда вообще не интересуют, а посему испытывать действия Банка по возврату ИХ денег мне не придётся ни при каких условиях. А вот испытывать собственное терпение за свои собственныек деньги мне не хочется в принципе.
Рекомендую перечитать внимательно старт-топик. Мне не интересны именные карты Авангарда. Ну нет у меня желания 2 раза приезжать в Банк, чтобы сначала заказать именную карту, а затем её ещё и получить. Мне достаточно мгновенной карточки, на которую я могу положить определённую сумму. На которую я безналично могу перечислить свою з/п из другого банка для дальнейших оплат счетов физического лица. И у меня нет времени потом воевать с Авангардом, "закидывая Заявлениями Роспотребнадзор".
Благодарю за рекомендации "найти себе более подходящий" банк. Для вас, надеюсь, не будет сюрпризом или откровением, что он/они найдены. С аналогичными продуктами. Но это не мешает мне в данном конкретном блоге рассматривать Авангард даже как несостоявшемуся клиенту. А ваша непонятная мне агрессивность лишь убедила меня, что мною сделан верный выбор.
ПС Вы нуждаетесь в моих разоблачительных постах а банках, занимающих строчки 1 и 2 (на сегодняшний день) в НР? Огорчу - первый банк в Нижнем Новгороде не представлен вообще, посему рассматривать даже виртуализацию клиента нет смысла. А услугами второго банка пользоваться не планирую - спасибо, у меня с жилищными условиями всё хорошо.
Перечитал внимательно старт-топик. Понял, что был неправ. Вам нужна бесплатная карта мгновенного выпуска настоящего Банка. Причём этот Банк должен быть представлен в НН.
Я думаю, что бесплатная карта мгновенного выпуска MasterCard Momentum - то, что нужно.
http://www.sbrf.ru/moscow/ru/press_center/news/index.php?id114=11013019
Тем более что два раза ходить не надо. Дебетовые визы-электрон по-моему уже через интернет можно заказывать
Но продукт банка есть? Мгновенка-то есть? Зачем же банк её предлагает, если предполагает существенные ограничения по ней? О которых, кстати, на официальном сайте ни слова.