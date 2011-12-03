Околоскандальное.

Скандал – это не всегда плохо. И кровь полирует, и эмоции лишние выплёскиваются, и ритм жизни задаётся на много времени вперёд. Но, как и любой предмет разговора, скандал имеет смысл только в направленном русле. Течение которого приводит к результату, а не возникновению окопов и партизанским действиям. Или, что хуже, к переходу на личности в стиле «сам дурак».
Нет, мне не интересен скандал с уходом неизвестного мне банкира из такого же неизвестного мне банка. Не хочу и не буду обсуждать количество иголок, коими напичканы последние речи уходящего. Люди приходят и уходят – совершенно естественный процесс для такого же естественного развития любого портала. И banki.ru в том числе.
Интересный портал. Сбалансированный. Вдумчивый. Площадка, где лицом к лицу сходятся и банкиры, и их клиенты. Размеренное фехтование и неопасные уколы. Никто никому ничего не навязывает – только мнение и, как максимум, реакция на него. Ресурс, где максимально лояльно сходятся взгляды дилетантов в банковском деле и суровых профессионалов своего дела. Каждый в нём находит то, что ему нужно и/или интересно. Но если человеку хочется найти грязь, он её обязательно найдёт. Или сам организует.
Блоги – это всегда интересно. Как и любая социальная сеть. Человеку свойственно обычное любопытство «а что же случилось у соседа?» Каждый делится тем, что у него есть. И мыслями вслух в том числе.
Недавняя осенняя вспышка эмоций касалась «подписантов» письма, в котором банкиры требовали изменить подход к оценке работы кредитной организации. Молнии, сломанные копья, «подать и расстрелять виновных»… Всем пошло на пользу. И нынешний скандальчик тоже пойдёт. Однозначно. А время само расставит всё на свои места.
Комментарии 12
Увы, не всегда интересно, а иногда и неприятно.
Мне кажется спорным поворот blogi.ru в сторону "блоги для всех".
В свете событий прошедшего месяца мне всё больше нравится идея, почему-то не получившая продолжения. Для желающих "поговорить за жизнь с соседом" в разделе Курилка-Флуд было создано несколько индивидуальных тем "Разговоры с ...".
Стоп. Такая тема только одна.
Помню основное - это было своего рода привилегией, а не как сейчас.
Эта ветка и была переименована.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=22&TID=91247
Допустим, есть кинотеатр, в котором, согласно афише, идёт прокат нескольких кинолент. Если мне интересна одна картина, я могу купить билет на сеанс и просмотреть. Если две - на два сеанса. Если мне неинтересен сегодняшний репертуар, я проигнорирую кинотеатр и образу внимание на что-то другое.
Меня ничуть не смущает соседство с блогами банкиров. Но, если честно, мне не очень неинтересно, почему их смущают блоги, похожие на мой. Ведь речь о желании / нежелании их читать кем-то конкретно. А ведь "крестик" в окне браузера так легко нажимается, согласитесь?
p.s. Ваш блог я не отношу к этой категории.
Боюсь, мы с Вами сейчас подойдём к критериям отбора на право вести блог. Возможно (я фантазирую и предполагаю), со временем Администрация портала введёт некие ограничения на создание. К примеру, время регистрации (пребывания), количество записей и уровень их грамотности, умение вести диспут/дискуссию. Может быть, будет отсылаться запрос на создание блога - не знаю.
Почему "боюсь"? ) Потому как не готов рассуждать на тему этих самых критериев. По крайней мере, не в рамках сегодняшнего разговора. Пока слишком много эмоций, которые должны немного поутихнуть.
Я в своём первом комментарии об этом и пытался сказать. Обязательно должен быть внутренний фильтр со стороны редакции до "подачи на стол".
Я сомневаюсь, что бесконтрольное количество блогов перейдёт в качество текстов. Возможно, у редакции есть мнение, что пена постепенно опадёт?