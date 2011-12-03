Вход
Профиль Блог Лента Активность

Околоскандальное.

03.12.2011 17:12 12 1 330 просмотров
Скандал – это не всегда плохо. И кровь полирует, и эмоции лишние выплёскиваются, и ритм жизни задаётся на много времени вперёд. Но, как и любой предмет разговора, скандал имеет смысл только в направленном русле. Течение которого приводит к результату, а не возникновению окопов и партизанским действиям. Или, что хуже, к переходу на личности в стиле «сам дурак».
Нет, мне не интересен скандал с уходом неизвестного мне банкира из такого же неизвестного мне банка. Не хочу и не буду обсуждать количество иголок, коими напичканы последние речи уходящего. Люди приходят и уходят – совершенно естественный процесс для такого же естественного развития любого портала. И banki.ru в том числе.
Интересный портал. Сбалансированный. Вдумчивый. Площадка, где лицом к лицу сходятся и банкиры, и их клиенты. Размеренное фехтование и неопасные уколы. Никто никому ничего не навязывает – только мнение и, как максимум, реакция на него. Ресурс, где максимально лояльно сходятся взгляды дилетантов в банковском деле и суровых профессионалов своего дела. Каждый в нём находит то, что ему нужно и/или интересно. Но если человеку хочется найти грязь, он её обязательно найдёт. Или сам организует.
Блоги – это всегда интересно. Как и любая социальная сеть. Человеку свойственно обычное любопытство «а что же случилось у соседа?» Каждый делится тем, что у него есть. И мыслями вслух в том числе.
Недавняя осенняя вспышка эмоций касалась «подписантов» письма, в котором банкиры требовали изменить подход к оценке работы кредитной организации. Молнии, сломанные копья, «подать и расстрелять виновных»… Всем пошло на пользу. И нынешний скандальчик тоже пойдёт. Однозначно. А время само расставит всё на свои места.

Комментарии 12

читающий  (читающий)
#
Цитата
Блоги – это всегда интересно.

Увы, не всегда интересно, а иногда и неприятно.
Мне кажется спорным поворот blogi.ru в сторону "блоги для всех".
В свете событий прошедшего месяца мне всё больше нравится идея, почему-то не получившая продолжения. Для желающих "поговорить за жизнь с соседом" в разделе Курилка-Флуд было создано несколько индивидуальных тем "Разговоры с ...".
Тата  (Тата)
#
" несколько индивидуальных тем "Разговоры с ...". "
Стоп. Такая тема только одна.
читающий  (читающий)
#
Это сейчас одна осталась. Насколько я помню, были "Разговоры" с CreditWay-ем, с Clevelus-ом. Предысторию создания этих тем точно не помню.
Помню основное - это было своего рода привилегией, а не как сейчас.
Тата  (Тата)
#
Насколько я помню, были "Разговоры" с CreditWay-ем
Эта ветка и была переименована.
Тата  (Тата)
#
Разговоры с creditway была переименована в "разговоры с П.." мной,согласовав с администрацией предварительно.
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Я не соглашусь с Вами. И вот почему.
Допустим, есть кинотеатр, в котором, согласно афише, идёт прокат нескольких кинолент. Если мне интересна одна картина, я могу купить билет на сеанс и просмотреть. Если две - на два сеанса. Если мне неинтересен сегодняшний репертуар, я проигнорирую кинотеатр и образу внимание на что-то другое.
Меня ничуть не смущает соседство с блогами банкиров. Но, если честно, мне не очень неинтересно, почему их смущают блоги, похожие на мой. Ведь речь о желании / нежелании их читать кем-то конкретно. А ведь "крестик" в окне браузера так легко нажимается, согласитесь?
читающий  (читающий)
#
Почему, приходя в кинотеатр на интересную мне картину, я должен смотреть развешанную везде рекламу лауреата "Золотой малины"?

p.s. Ваш блог я не отношу к этой категории.
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Вы знаете, я научился не обращать внимание на подобные рекламы "Золотой Малины" и ей сопутствующих ягод ) Возможно, я привёл не самый удачный пример-сравнение, но, согласитесь, уметь фильтровать входящую информацию и пропускать неинтересное нам с Вами, взрослым людям, мы научились. Ведь у нас есть возможность оценить собеседника, посмотреть уровень его блога/записей и решить: занести его в ленту избранного или читать время от времени.
Боюсь, мы с Вами сейчас подойдём к критериям отбора на право вести блог. Возможно (я фантазирую и предполагаю), со временем Администрация портала введёт некие ограничения на создание. К примеру, время регистрации (пребывания), количество записей и уровень их грамотности, умение вести диспут/дискуссию. Может быть, будет отсылаться запрос на создание блога - не знаю.
Почему "боюсь"? ) Потому как не готов рассуждать на тему этих самых критериев. По крайней мере, не в рамках сегодняшнего разговора. Пока слишком много эмоций, которые должны немного поутихнуть.
читающий  (читающий)
#
Цитата
Боюсь, мы с Вами сейчас подойдём к критериям отбора на право вести блог. Возможно (я фантазирую и предполагаю), со временем Администрация портала введёт некие ограничения на создание.

Я в своём первом комментарии об этом и пытался сказать. Обязательно должен быть внутренний фильтр со стороны редакции до "подачи на стол".
Я сомневаюсь, что бесконтрольное количество блогов перейдёт в качество текстов. Возможно, у редакции есть мнение, что пена постепенно опадёт?
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Я думаю, обязательно произойдёт и естественный отбор среди авторов-блогеров. Ведь создание личной площадки на сервере под единственный пост "Был на Калининском!!! Там классный банк!!!" - это явный перебор )
читающий  (читающий)
#
опечатка - banki.ru (наверное, неслучайная smile:-) )
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения