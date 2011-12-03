Околоскандальное.

Скандал – это не всегда плохо. И кровь полирует, и эмоции лишние выплёскиваются, и ритм жизни задаётся на много времени вперёд. Но, как и любой предмет разговора, скандал имеет смысл только в направленном русле. Течение которого приводит к результату, а не возникновению окопов и партизанским действиям. Или, что хуже, к переходу на личности в стиле «сам дурак».

Нет, мне не интересен скандал с уходом неизвестного мне банкира из такого же неизвестного мне банка. Не хочу и не буду обсуждать количество иголок, коими напичканы последние речи уходящего. Люди приходят и уходят – совершенно естественный процесс для такого же естественного развития любого портала. И banki.ru в том числе.

Интересный портал. Сбалансированный. Вдумчивый. Площадка, где лицом к лицу сходятся и банкиры, и их клиенты. Размеренное фехтование и неопасные уколы. Никто никому ничего не навязывает – только мнение и, как максимум, реакция на него. Ресурс, где максимально лояльно сходятся взгляды дилетантов в банковском деле и суровых профессионалов своего дела. Каждый в нём находит то, что ему нужно и/или интересно. Но если человеку хочется найти грязь, он её обязательно найдёт. Или сам организует.

Блоги – это всегда интересно. Как и любая социальная сеть. Человеку свойственно обычное любопытство «а что же случилось у соседа?» Каждый делится тем, что у него есть. И мыслями вслух в том числе.

Недавняя осенняя вспышка эмоций касалась «подписантов» письма, в котором банкиры требовали изменить подход к оценке работы кредитной организации. Молнии, сломанные копья, «подать и расстрелять виновных»… Всем пошло на пользу. И нынешний скандальчик тоже пойдёт. Однозначно. А время само расставит всё на свои места.