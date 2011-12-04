Как мы чужие деньги пытались сохранить.

На наш скромненький рабочий мобильный телефон уже месяцев так пять или шесть приходят смс-оповещения с информацией о текущих делах по некоей кредитной карте, выданной неизвестно кому. Ошибка ли это банка, клиента или простое недоразумение - история на сей счёт умалчивает. Да и мы как-то свыклись с сообщениями о расходных операциях, пополнениях, минимальных платежах и напоминаниях о возникающих просрочках. Ну что поделать, случается и такое у неизвестного нам заёмщика.

Но вчерашнее сообщение как-то нас насторожило. В смс-ке, присланной с номера +7 968 819-66-08, грозно-предупредительно сообщалось, что «Ваша карта заблокирована при попытке взлома ПИН-кода. Для разблокировки звонить по номеру +7 985 913-38-63». Ни номера карты, ни подписи – ничего. Мы, как тёртые калачи, сразу смекнули – мошенничество чистой воды. А что полагается делать с мошенниками? Правильно, вывести их на чистую воду. Да и любопытство на предмет «как же нас попытаются развести?» взяло верх. Определяем код сети – Москва. Ну что ж, за умеренную плату соединения вполне можно и развлечься. Звоним…

- Здравствуйте, мне пришло сообщение о блокировке моей карты…

- Да, по вашей карте была попытка подбора ПИН-кода, для разблокировки…

- А, может, мне в банк заехать? Как раз по пути будет…

- Это необязательно. Сейчас мы с вами пройдём процедуру авторизации, вам необходимо представиться, назвать кодовое слово, дату рождения, вам придёт одноразовый пароль, мы его инициируем, и ваша карта будет разблокирована.

- 29 февраля 1981 года.

- Это верные данные.

- До свидания.

Через пару минут приходит смс с одноразовым паролем, а рабочий мобильник затренькал входящим вызовом:

- Это Альфа-Банк, меня зовут Вячеслав, мне передали вашу ситуацию для разблокировки карты. Сообщите, пожалуйста, ваш одноразовый пароль, который был вам выслан для подтверждения.

- Записывайте: икс, эр, е, эн, «в» как галочка, а, эм, три, ноль.

- Минутку ожидайте… Это неверный пароль, давайте попробуем ещё раз.

- Нет, пароль верный. Запишите его на бумажке и прочитайте русскими буквами. До свидания.

Больше нам не звонили. Из любопытства набрали номер через полчаса – абонент вне зоны доступа.

Ну что же, любопытство удовлетворено, надо бы о жулике и в банк сообщить, вдруг им пригодится для службы безопасности? Тем более, сами просят: «Если вы получили подозрительное письмо, необходимо обратиться в Телефонный Центр «Альфа-Консультант» по телефону в Москве: (+7 495) 78-888-78 или (8 800) 2-000-000 (для бесплатного звонка из регионов России), а также переслать нам подобное письмо по адресу». Сообщение в виде смс – тоже ведь письмо? Звоним!

- Я хотел бы сообщить о ситуации, нам пришло сообщение якобы от вашего банка, с мобильного телефона…

- Ожидайте, я вас переключу.

- Здравствуйте, я хотел бы сообщить…

Две минуты ни о чём. Вообще. На последок оператор предложил мне… обратиться в службу поддержки сотового оператора. Вот только к какому? К моему? Или тому, чей номер высветился на экране?

Собственно, о мошенниках всё давно сказано. И о фишинговых сайтах, поддельных кнопках, «левых» сообщениях. Но, что мне удивительно, Альфа-Банку в принципе информация не была интересна даже на стартовом этапе. А ведь чем не хлеб для сотрудников служб собственной безопасности кредитной организации? Разве СБ Банка не найдёт общий язык с СБ операторов мобильной связи?

Надеюь, мы сохранили чьи-то деньги на неизвестной карте безымянного заёмщика. Пусть даже вот так. Даже с развлечением. Одно лишь грустно: самому банку нет дела до тех, кто фактически обворовывает клиентов. Можно тыкать сколько угодно в Условия, Правила, вот только не следует громко заявлять о том, КАК банк печётся о сохранности чьих-то денежных средств. Нелепо выглядит. Да и слышится не очень.