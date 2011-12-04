Как мы чужие деньги пытались сохранить.

На наш скромненький рабочий мобильный телефон уже месяцев так пять или шесть приходят смс-оповещения с информацией о текущих делах по некоей кредитной карте, выданной неизвестно кому. Ошибка ли это банка, клиента или простое недоразумение - история на сей счёт умалчивает. Да и мы как-то свыклись с сообщениями о расходных операциях, пополнениях, минимальных платежах и напоминаниях о возникающих просрочках. Ну что поделать, случается и такое у неизвестного нам заёмщика.
Но вчерашнее сообщение как-то нас насторожило. В смс-ке, присланной с номера +7 968 819-66-08, грозно-предупредительно сообщалось, что «Ваша карта заблокирована при попытке взлома ПИН-кода. Для разблокировки звонить по номеру +7 985 913-38-63». Ни номера карты, ни подписи – ничего. Мы, как тёртые калачи, сразу смекнули – мошенничество чистой воды. А что полагается делать с мошенниками? Правильно, вывести их на чистую воду. Да и любопытство на предмет «как же нас попытаются развести?» взяло верх. Определяем код сети – Москва. Ну что ж, за умеренную плату соединения вполне можно и развлечься. Звоним…
- Здравствуйте, мне пришло сообщение о блокировке моей карты…
- Да, по вашей карте была попытка подбора ПИН-кода, для разблокировки…
- А, может, мне в банк заехать? Как раз по пути будет…
- Это необязательно. Сейчас мы с вами пройдём процедуру авторизации, вам необходимо представиться, назвать кодовое слово, дату рождения, вам придёт одноразовый пароль, мы его инициируем, и ваша карта будет разблокирована.
- 29 февраля 1981 года.
- Это верные данные.
- До свидания.
Через пару минут приходит смс с одноразовым паролем, а рабочий мобильник затренькал входящим вызовом:
- Это Альфа-Банк, меня зовут Вячеслав, мне передали вашу ситуацию для разблокировки карты. Сообщите, пожалуйста, ваш одноразовый пароль, который был вам выслан для подтверждения.
- Записывайте: икс, эр, е, эн, «в» как галочка, а, эм, три, ноль.
- Минутку ожидайте… Это неверный пароль, давайте попробуем ещё раз.
- Нет, пароль верный. Запишите его на бумажке и прочитайте русскими буквами. До свидания.
Больше нам не звонили. Из любопытства набрали номер через полчаса – абонент вне зоны доступа.
Ну что же, любопытство удовлетворено, надо бы о жулике и в банк сообщить, вдруг им пригодится для службы безопасности? Тем более, сами просят: «Если вы получили подозрительное письмо, необходимо обратиться в Телефонный Центр «Альфа-Консультант» по телефону в Москве: (+7 495) 78-888-78 или (8 800) 2-000-000 (для бесплатного звонка из регионов России), а также переслать нам подобное письмо по адресу». Сообщение в виде смс – тоже ведь письмо? Звоним!
- Я хотел бы сообщить о ситуации, нам пришло сообщение якобы от вашего банка, с мобильного телефона…
- Ожидайте, я вас переключу.
- Здравствуйте, я хотел бы сообщить…
Две минуты ни о чём. Вообще. На последок оператор предложил мне… обратиться в службу поддержки сотового оператора. Вот только к какому? К моему? Или тому, чей номер высветился на экране?
Собственно, о мошенниках всё давно сказано. И о фишинговых сайтах, поддельных кнопках, «левых» сообщениях. Но, что мне удивительно, Альфа-Банку в принципе информация не была интересна даже на стартовом этапе. А ведь чем не хлеб для сотрудников служб собственной безопасности кредитной организации? Разве СБ Банка не найдёт общий язык с СБ операторов мобильной связи?
Надеюь, мы сохранили чьи-то деньги на неизвестной карте безымянного заёмщика. Пусть даже вот так. Даже с развлечением. Одно лишь грустно: самому банку нет дела до тех, кто фактически обворовывает клиентов. Можно тыкать сколько угодно в Условия, Правила, вот только не следует громко заявлять о том, КАК банк печётся о сохранности чьих-то денежных средств. Нелепо выглядит. Да и слышится не очень.
Комментарии 8
Чтобы лучше заботиться о безопасности кровных клиентов на счетах в банке, нужно выделять дополнительные на это средства и сотрудников. У Альфы клиентов очень много (как они сами пищут - около 6 млн физлиц), представляете, сколько нужно времени и средств потратить, чтобы обезопасить всех нуждающихся?! Думаю речь пойдет о миллионах долларов. Пока подобного рода жульничества не приобретет массовый характер, клиенты вынуждены будут решать эту проблему сами.
Это бизнес, ничего личного (с).
Там средства переведены на счёт клиента Сбербанка. Почему бы не спросить у этого клиента, на счёт которого переведено со счёта автора блога более 300000 рублей - откуда дровишки?
Нет, не имеют право. А мошенники - имеют.
Вердикт квалифицированных форумчан - противно смотреть на воинствующий дилетантизм. А на счастливых мошенников - приятно?
Но я НЕ ПОНИМАЮ, для чего кредитным организациям доводить каждую ситуацию до абсурда, когда им в руки дают почти пойманных за руку мошенников. Или это не содействие совершению преступления? А иначе у меня язык не поворачивается назвать.
Грустно.
Я, кстати, ради интереса, тоже хотела проверить, как меня дальше разводить будут, но побоялась звонить на короткий номер, вдруг минута разговора слишком дорого бы мне обошлась в цене.
Относительно недавно моей матери ночью пришло сообщение на ее телефон. "Ваша банковская карта VISA заблокирована. INFO бесплатно. Отправитель +795127xxxxx".
Вообще, у нее отродясь нее не было ни карты VISA, ни вообще банковских карт, но на всякий случай она позвонила мне. Я ее успокоил, сказал что сообщение нужно переслать мне , а потом удалить и забыть о нем.
Получив сообщение, я заказал детализацию разговоров матери в интернет-помощнике (у нее МТС), и выяснил ,что на самом деле сообщение было отправлено с номера +790247xxxxx. Далее я выяснил, что оба номера телефона входят в номерную емкость, закрепленную за ОАО "Уралсвязьинформ" (входит в Ростелеком).
Через веб-форму на сайте u-tel.ru я отправил подробное сообщение о потенциальном мошенничестве, с указанием своего номера в качестве контактного. Далее я получил 2 смс сообщения - "Заявка принята" и "Данное сообщение отправлено инициатору рассылки для расследования ситуации. Заявка закрыта". На мой взгляд, заявку явно зарывать рановато, но я забегался и не занимался данным случаем около полутора месяцев.
Через полтора месяца, не получив никаких дополнительных сведений, я решил связаться с СП U-tel. Меня крайне интересовало, были ли приняты хоть какие-нибудь меры по моему обращению.
Для начала попытался позвонить по номеру 8 800 ..., указанного на главной странице их сайта. Стоит ли говорить что ушлые уралсвязисты отключили доступ к этому телефону как минимум из московского региона?
Хорошо, я позвонил на местный телефон, потратив на это 40 минут и соответствующее количество денег. Получил ли я хоть какую-нибудь информацию о моей заявке? Нет. Сотрудницы службы поддержки от младших специалистов до руководителя смены повторили мне наверное раз 20, что "Ваша заявка передана инициатору, заявка закрыта". На мои вопросы "куда передана?", "как связаться с тем , кто ее рассматривает?", "как узнать о дальнейшей судьбе заявки?" я получал все тот же ответ. В итоге руководитель смены повесила трубку и я остался ни с чем .
Вот так вот операторы относятся к сообщениям о мобильном мошенничестве и к пользователям, которые не ленятся о них сообщать.