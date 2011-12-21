Купи слона! Страховка в подарок!

Приходилось ли вам покупать батон хлеба со страховым договором от возможного отравления? Или, скажем, видеоаппаратуру со страховкой от появления пыли на корпусе? Едва ли. Наши страховые компании до этого ещё не додумались. Зато додумались до такого ассортимента линейки страховых продуктов по кредитам, что оторопь берёт. От потери работы, от болезни, от несчастного случая, от мошенничества, от кражи персональных данных, от… И цены на эти «услуги», прямо сказать, «просто ах…»

Ну то, что страховка от «потери работы» ни от чего, фактически, не страхует – это понятно. Ведь менеджеры банков просто не договаривают слово «недобровольной», потому и не обманывают вроде. А то, что сотрудников увольняют «по собственному желанию» и страховку при этом можно использовать разве что в качестве туалетной бумаги, - об этом же говорить совершенно необязательно. А как вам нравится «от мошенничества»? Ну просто хит сезона. То есть у клиента, предположим, увели пару тысяч денег с кредитной карты. Пострадавший пишет претензию и страховая компания – о, чудо! – возмещает потери. Красиво выглядит? Красиво. Но только выглядит. А по сути – полная профанация. Банк по оспариваемой операции в любом случае проведёт расследование. И если будет очевидно, что клиент пин-код не вводил, карточку никому не передавал, находился в России, а не в республике Мумба-Юмба, то банк вернёт денежные средства и без услуг страховой компании. А если пин-код вводился, то доказать, что было мошенничество, клиенту в 99% случаев не удастся. Стало быть, и страховку не выплатят. Хитро продумано. Из серии «как заработать деньги из ничего».

Вот просматриваю ответы одного высокопоставленного сотрудника банка и смешно становится. Через сообщение с жалобой клиента на навязанную страховку директор департамента приносит извинения за «непредоставление полной информации по страховому продукту» и уверяет, что услуга исключительно добровольная. На прямой вопрос «можно ли вернуть деньги при условии отказа от страхования» отвечает уклончивым «обратитесь в страховую компанию». Но кредит-то уже оформлен! И проценты «капают» и на выданную в кредит «страховку». А там, глядишь, и месяц пройдёт. И хоть что-то банк заработает. Ведь кредитный договор так и остался заключённым на бОльшую сумму, изменения даже в случае возврата д/средств в него не вносятся в большинстве случаев.

Мотивация сотрудника банка и/или менеджера ТО, осуществляющего выдачу кредитов от банка, понятна и прогнозируема: за каждый страховой договор бонус в виде купюры. Поэтому ждать от них полновесной информации едва ли стОит. В «бой» с грамотными клиентами идёт всё, что только возможно: и «не одобрят», и «страхование обязательно», и «от страховки потом можно отказаться». А особо грамотных клиентов менеджеры могут и блэк-лист засунуть, проставив соответствующий код. Поэтому в борьбе с навязанными услугами страхования клиент всегда в заведомо проигрышном положении. И единственным выходом в сложившейся ситуации может быть только требование ЦБ РФ, которое сделает обязательной возможность отказа от дополнительных услуг в процессе подписания договора. Сумма кредита только уменьшится, поэтому повторное рассмотрение не требуется. Но ждать этого в ближайшее время не стоит. Поэтому «дочки» банков с громадной, но бестолковой линейкой продуктов по отъёму денег у населения будут продолжать изобретать новые виды «защиты клиентов». Купи слона, а страховку мы вам подарим.