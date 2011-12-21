Вход
Профиль Блог Лента Активность

Купи слона! Страховка в подарок!

21.12.2011 16:36 14 1 511 просмотров
Приходилось ли вам покупать батон хлеба со страховым договором от возможного отравления? Или, скажем, видеоаппаратуру со страховкой от появления пыли на корпусе? Едва ли. Наши страховые компании до этого ещё не додумались. Зато додумались до такого ассортимента линейки страховых продуктов по кредитам, что оторопь берёт. От потери работы, от болезни, от несчастного случая, от мошенничества, от кражи персональных данных, от… И цены на эти «услуги», прямо сказать, «просто ах…»
Ну то, что страховка от «потери работы» ни от чего, фактически, не страхует – это понятно. Ведь менеджеры банков просто не договаривают слово «недобровольной», потому и не обманывают вроде. А то, что сотрудников увольняют «по собственному желанию» и страховку при этом можно использовать разве что в качестве туалетной бумаги, - об этом же говорить совершенно необязательно. А как вам нравится «от мошенничества»? Ну просто хит сезона. То есть у клиента, предположим, увели пару тысяч денег с кредитной карты. Пострадавший пишет претензию и страховая компания – о, чудо! – возмещает потери. Красиво выглядит? Красиво. Но только выглядит. А по сути – полная профанация. Банк по оспариваемой операции в любом случае проведёт расследование. И если будет очевидно, что клиент пин-код не вводил, карточку никому не передавал, находился в России, а не в республике Мумба-Юмба, то банк вернёт денежные средства и без услуг страховой компании. А если пин-код вводился, то доказать, что было мошенничество, клиенту в 99% случаев не удастся. Стало быть, и страховку не выплатят. Хитро продумано. Из серии «как заработать деньги из ничего».
Вот просматриваю ответы одного высокопоставленного сотрудника банка и смешно становится. Через сообщение с жалобой клиента на навязанную страховку директор департамента приносит извинения за «непредоставление полной информации по страховому продукту» и уверяет, что услуга исключительно добровольная. На прямой вопрос «можно ли вернуть деньги при условии отказа от страхования» отвечает уклончивым «обратитесь в страховую компанию». Но кредит-то уже оформлен! И проценты «капают» и на выданную в кредит «страховку». А там, глядишь, и месяц пройдёт. И хоть что-то банк заработает. Ведь кредитный договор так и остался заключённым на бОльшую сумму, изменения даже в случае возврата д/средств в него не вносятся в большинстве случаев.
Мотивация сотрудника банка и/или менеджера ТО, осуществляющего выдачу кредитов от банка, понятна и прогнозируема: за каждый страховой договор бонус в виде купюры. Поэтому ждать от них полновесной информации едва ли стОит. В «бой» с грамотными клиентами идёт всё, что только возможно: и «не одобрят», и «страхование обязательно», и «от страховки потом можно отказаться». А особо грамотных клиентов менеджеры могут и блэк-лист засунуть, проставив соответствующий код. Поэтому в борьбе с навязанными услугами страхования клиент всегда в заведомо проигрышном положении. И единственным выходом в сложившейся ситуации может быть только требование ЦБ РФ, которое сделает обязательной возможность отказа от дополнительных услуг в процессе подписания договора. Сумма кредита только уменьшится, поэтому повторное рассмотрение не требуется. Но ждать этого в ближайшее время не стоит. Поэтому «дочки» банков с громадной, но бестолковой линейкой продуктов по отъёму денег у населения будут продолжать изобретать новые виды «защиты клиентов». Купи слона, а страховку мы вам подарим.

Комментарии 14

Mephistophilus  (Desperado17)
#
Более того у кредитного эксперта стоит план по страховкам 95% со страховкой и только 5% без страховки, при этом представители банка официально заявляют что данная услуга является "добровольной" т.е. виноват сам кредитный эксперт который не смог донести до клиента всю "прелесть" этих самых страховок. При этом выгода для самого кредитного эксперта,как и для самого кредитного учреждения очень даже весомая,а затраты минимальные,поскольку страховки составлены так хитро, что добиться какой либо выплаты проблематично и нереально. При этом кредитный эксперт для того, чтобы втюхать (а по другому это назвать нельзя) идет на всякие ухищрения например утверждает что страховка является обязательной и без нее кредит не возможно оформить, при этом утверждение противоречит нормам закона а именно ЗоЗПП ст.16.2 Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме. При чем эта статья базируется на более общем принципе а именно ст.180 ГК РФ Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
При этом если внимательно почитать страховой полис там будет написано следующие НАЛИЧИЕ СТРАХОВКИ НЕ ВЛИЯЕТ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА вот это просто торжество ЖАДНОСТИ
Першинг  (Першинг)
#
Банки цинично называют то, что позиционировали как страховку, КОМИССИЯ.
В  (Cheerokee)
#
На .... такие банки надо посылать просто и все. Голосовать ногами.
Нет возможности или желания? Тогда либо терпите либо боритесь
Першинг  (Першинг)
#
Лучше цинично НЕ брать кредитов. smile:)
В  (Cheerokee)
#
Почему же НЕ брать?... Брать там где этого отстоя нет.
Чай не один Сбербанк и Хоумкредит в городе )))
Першинг  (Першинг)
#
Вы хотите сказать, что есть банки, которые дают ЧЕЛОВЕКУ кредит, не навязывая страховку?
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Тамара, честное слово - есть smile:) Но это, в большинстве своём, не скоринг-банки, занимающиеся мгновенными кредитами smile:)
Першинг  (Першинг)
#
Ну да ладно! Мне оно не надо. Просто так спросила. smile:)
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
А согласитесь, Тамара, в этом что-то есть - когда не ты должен банку, а банк - тебе smile:)
Першинг  (Першинг)
#
Вадим, я не планировала кризис.
Никак.
Ну раз случилось - разгребла.
Конечно, это хорошо.
Ну если банк мне должен - я переживу.
Отдаст!
Не банк, так АСВ. smile:)
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Один не один только вот в большей своей массе 99.9% банков заинтересованны в кредитах со страховкой, а не без нее. Но с другой стороны это стало своеобразной фишкой самих банков, и выглядит это примерно так-КРЕДИТ БЕЗ СКРЫТЫХ КОМИССИЙ И СТРАХОВОК.Например, у нас в организации банк в рамках зарплатного проекта именно так и позиционирует свои услуги (кроме низких процентов)!!!!!!!!!!!!!
В  (Cheerokee)
#
"Имеющие глаза да увидят, имеющие уши да услышат" (С)
"Ищущие да обрящут" (С)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения