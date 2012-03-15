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Скальпель для кредитов.

15.03.2012 14:10 4 1 345 просмотров
Давно не удивляюсь на банальный российский подход к решению той или иной задачи. Если не можем с чем-то справиться, значит это нужно просто запретить. Вот раз – и готово. Поэтому очередное «предложение» запретить нам жить в кредит со стороны ЦБ РФ, преподносимое им же как забота (даром никому не нужная), выглядит как расписка в собственном бессилии и нежелании с чем-либо бороться. И действительно – зачем ЦБ РФ наша головная боль, которую мы, болезные, им несём, строча жалобы на розничные банки?
Ну не понимаю я такой позиции. Хирургическое вмешательство всегда было и будет самой крайней мерой в любой ситуации. До самого последнего момента любой врач пытается лечить пациента без скальпеля и наркоза. Нам говорят, что хотят оградить неразумных россиян от бездумных кредитов, которые, в свою очередь, они не смогут отдать, и, как следствие, наступит крах банковской системы. Но, позвольте, разве кредитные организации, в силу своей специфики, раздают щедрой рукой займы направо и налево? По-моему, давно существуют БКИ, в которых банки могут получить исчерпывающую информацию практически по каждому потенциальному заёмщику. Существуют собственные программы оценки рисков. Собственные кредитные эксперты. Собственные службы взысканий. Мало? А куда, простите, смотрел ЦБ РФ, когда на пике потребительских займов кредитные учреждения делали что хотели, как хотели и когда хотели? Да-да, те самые займы, за которые банки, помимо процентной годовой ставки, взыскивали такое огромное количество комиссий, что займ, в лучшем случае, становимся золотым. А в худшем – кабальным. Если мне не изменяет память, ЦБ РФ, по существу, отмалчивался, поощряя своим бездействием 100 и более процентов эффективных ставок. Почему-то молчал про комиссии за открытие, ведение, выдачу наличных с кредитных счетов. Разве не его задача контролировать банковскую систему? Почему суды, а не ЦБ РФ «вдруг» решили, что все эти комиссии вне закона? И разве не эти комиссии превращали ссуды в кабальные и неподъёмные для заёмщиков?
Зато сейчас молчаливый регулятор «вдруг» решился озаботиться «интересами народа». И на этом этапе меня больше забавляют попытки регулировать банковские кредиты. А не хотел бы ЦБ РФ озаботиться, к примеру, «народными займами» от микро-нано-миллиметро ростовщических о-о-ошек, раздающими домашние/народные/быстрые деньги под 700 с лишним процентов годовых? Не в этом ли сегменте пора навести тот самый порядок в «интересах народа»? И сколько ещё времени понадобится регулятору, чтобы озаботиться разного рода ростовщиками, которые без стыда и упрёка загоняют в кабалу целые семьи?

Комментарии 4

Шарухин Антон  (toshik80)
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Недавно познакомился с одной такой ростовщической ОООшкой, а вернее с её хозяйкой.
Только не подумайте, что денег в долг взял. Попросила она меня автоматизировать их бизнес процессы.
Сегодня она мне рассказала про "Заморозку" заемщиков.
В определенный момент они принимают решение и начисление пеней штрафов и процентов у просрочника прекращается. И такой просрочник просто возвращает фиксированный долг. Вроде есть какая-то степень гуманности. И даме особо ни с кем не судясь удается в рамках правового поля взыскать практически все выданное
Самое интересное, что эта дама параллельно является вторым лицом в нашем местном отделении КПРФ!!!
Как такое сочетается ума не приложу.
Никто не знает как Геннадий Андреичу по интернету написать. Очень интересно одобрит ли он такое вото совмещение профессий
Good night
Вадим Ларионов  (vadlar)
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Антон, но, простите, я говорил не о гуманности или отсутствии таковой у ростовщиков. Ведь не все кредитные организации отказывают попавшему в затруднительную ситуацию заёмщику в реструктуризации займа. Многие идут навстречу, принимая во внимание обстоятельства затруднений.
Я говорю о том, что существует множество способов управлять рынком займов. Регулировать. На то ЦБ РФ и выступает регулятором. А не хирургом.
Шарухин Антон  (toshik80)
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У нас милиция как работает?
Ограбили кого-то пошли опрашивать, оформлять, кого-то искать. И то по заявлениям трудящихся.
А если никто не заявил, то курим газету.
А ЦБ чем от милиции (простите полиции) отличается? Да ничем
Появились жалобы, начали реагировать. А пока граждане набирали кредитов никто ведь не жаловался.
Вы вспомните лихие 90-е, МММ, обманутых вкладчиков... Сколько шуму было. Сейчас создали АСВ и пристально следят за последователями Мавроди. И вроде как не бунтуют больше обманутые вкладчики.
Ну потихонечку и в кредитах порядок наведут. Все идет своим чередом
trol'  (trol')
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Очень все правильно. Порядок надо наводить Лучше поздно, чем никогда. И в банках и в ОООшках (в первую очередь). В сегодняшней ситуации даже "скальпель" не считаю лишним. Валютные кредиты - долой!!!. smile:ura:
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