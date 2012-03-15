Скальпель для кредитов.

Давно не удивляюсь на банальный российский подход к решению той или иной задачи. Если не можем с чем-то справиться, значит это нужно просто запретить. Вот раз – и готово. Поэтому очередное «предложение» запретить нам жить в кредит со стороны ЦБ РФ, преподносимое им же как забота (даром никому не нужная), выглядит как расписка в собственном бессилии и нежелании с чем-либо бороться. И действительно – зачем ЦБ РФ наша головная боль, которую мы, болезные, им несём, строча жалобы на розничные банки?

Ну не понимаю я такой позиции. Хирургическое вмешательство всегда было и будет самой крайней мерой в любой ситуации. До самого последнего момента любой врач пытается лечить пациента без скальпеля и наркоза. Нам говорят, что хотят оградить неразумных россиян от бездумных кредитов, которые, в свою очередь, они не смогут отдать, и, как следствие, наступит крах банковской системы. Но, позвольте, разве кредитные организации, в силу своей специфики, раздают щедрой рукой займы направо и налево? По-моему, давно существуют БКИ, в которых банки могут получить исчерпывающую информацию практически по каждому потенциальному заёмщику. Существуют собственные программы оценки рисков. Собственные кредитные эксперты. Собственные службы взысканий. Мало? А куда, простите, смотрел ЦБ РФ, когда на пике потребительских займов кредитные учреждения делали что хотели, как хотели и когда хотели? Да-да, те самые займы, за которые банки, помимо процентной годовой ставки, взыскивали такое огромное количество комиссий, что займ, в лучшем случае, становимся золотым. А в худшем – кабальным. Если мне не изменяет память, ЦБ РФ, по существу, отмалчивался, поощряя своим бездействием 100 и более процентов эффективных ставок. Почему-то молчал про комиссии за открытие, ведение, выдачу наличных с кредитных счетов. Разве не его задача контролировать банковскую систему? Почему суды, а не ЦБ РФ «вдруг» решили, что все эти комиссии вне закона? И разве не эти комиссии превращали ссуды в кабальные и неподъёмные для заёмщиков?

Зато сейчас молчаливый регулятор «вдруг» решился озаботиться «интересами народа». И на этом этапе меня больше забавляют попытки регулировать банковские кредиты. А не хотел бы ЦБ РФ озаботиться, к примеру, «народными займами» от микро-нано-миллиметро ростовщических о-о-ошек, раздающими домашние/народные/быстрые деньги под 700 с лишним процентов годовых? Не в этом ли сегменте пора навести тот самый порядок в «интересах народа»? И сколько ещё времени понадобится регулятору, чтобы озаботиться разного рода ростовщиками, которые без стыда и упрёка загоняют в кабалу целые семьи?