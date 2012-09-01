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Зверьбанка на стене. Большая. Вторая штука.

01.09.2012 13:36 5 1 398 просмотров
Удивительно, как интернет всколыхнула та самая шутка-байка про надпись на стене и очередь из пенсионеров. Кто-то куда-то готовит иски, кто-то перед кем-то извиняется, кому-то предложили написать заявление "по собственному" - чем дальше в лес, тем толще партизаны (с).
А если вдуматься и последовать горькой истине "шутки - в сторону", то в сухом остатке получится именно та самая надпись на стене. И энное количество "старшей возрастной группы", которая для Зверьбанки "самые приоритетные клиенты". Тут бы впору иск вчинить монстру Грефа за подобные высказывания - клиентов уже делят по сорту и свежести: молодые, получается, не самые приоритетные? Они, молодые, им не нужны? Или молодым не нужны они сами? Разве для кого-то станет сюрпризом или откровением тот факт, что подавляющее большинство посетителей "зверькасс" - те самые "приоритетные клиенты"? Которые по привычке бегают в "зверькассу" оплачивать коммуналку, получать пенсию, пособия, наотрез отказываясь от получения банковских карт ("зверькнижка" - как без неё?) и использования терминалов моментальной оплаты. Нет, я вовсе не обвиняю людей почтенного возраста в неумении пользоваться достижениями технического прогресса. Для них, в большинстве своём, "Зверькасса" - оплот банковской системы России. И никакая вывеска, к примеру, "Саровбизнесбанка" с огромным плакатом "коммунальные платежи принимаются без комиссии" не заставит людей преклонного возраста открыть входную дверь другого банка. Там ведь нет очереди, а как без неё? Где ещё расскажешь про своего бездельника-внука, про невестку, про зятя, про злого доктора из районной поликлиники? Где ещё, как не в "Зверькассе", можно обсудить геополитические события в Сирии, изменения тарифов на ЖКХ или отмену социального (читай: халявного) проездного на муниципальный транспорт. Поэтому я отказываюсь понимать, а что такого обидного, собственно, нашли в абсолютно правдивой и жизнеутверждающей записи в твиттере? Госпожу Златкис, столь категорично заявившую про пресечение "любого неуважительного отношения к клиентам", хочется спросить, а что, собственно, она понимает под уважительным отношением к клиенту? Наличие одной работающей кассы в операционном офисе №7/0556 в Нижнем Новгороде в комнатушке в 25 кв.м. - это уважение к клиентам? Или, по аналогичным скотским условиям, офис, расположенный в Нижнем Новгороде по адресу ул. Бринского, 1/1 - это, наверное, уважение к клиентам? По сути, вышеперечисленные офисы - та самая стена, на которой написали "Зверьбанк". И всегда очередь в 10-20 человек тех самых "приоритетных клиентов", которым ни то, что стула не найдётся, на нормальное общение с сотрудниками рассчитывать не приходится.
Не могу не порадоваться решению своей мамы громко хлопнуть дверью "зверькассы" пару месяцев назад и закрыть все счета в "Звербанке". Потому что сил терпеть такие скотские условия обслуживания у неё не осталось. Не без боя, но заставили ПФР перечислять пенсионные начисления в ЗАО "Банк "Русский Стандарт", где, в отличие от "Зверькассы", есть нормальные операционные залы. Зимой - тёплые, летом - не душные. Где за 3 месяца обслуживания клиенту предложили больше, чем в "зверьбанке" за 37 лет. Поэтому красивая сказочка госпожи Златкис про "пресекаем неуважительное отношение к клиентам, и тем более — к клиентам старшей возрастной группы" - это профанация чистой воды. Совершенно бессмысленная. Занялись бы лучше теми самыми стенами, что окружают 25 кв.м. полезной площади, в которых стоят пенсионеры в единственное "окошко" с кипой платёжных уведомлений.

Комментарии 5

К  (shlomo_chavez)
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Извините, из уст НЕ клиента Банка критика звучит несколько "тифозно"...
Вадим Ларионов  (vadlar)
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Чтобы написать такой отзыв, мне НЕ надо быть клиентом "Зверьбанки". Достаточно того, что мои близкие, сотрудничавшие с этой кредитной организацией более 35 лет, так до конца и мучились под этой стеной с надписью и очередью. И наглядности хватило, чтобы оценить уровень этих отделений самолично, сопровождая близких. Что касается "тифозности", расскажите об этом в Народном рейтинге. Там давно всё выглядит для Зверькассы самым "наилучшим" образом.
Василий Васнецов  (LoveLean)
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...Что касается "тифозности", расскажите об этом в Народном рейтинге....

Отличный щелбан по носу.
К  (shlomo_chavez)
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Цитата
Отличный щелбан по носу.
ну-ну, лучше шелабан чем фобия от Сберовских услуг smile:magic:
Вадим Ларионов  (vadlar)
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Храни нас, Мерлин, от медвежьих услуг зверькассы )
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