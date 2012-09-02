Монолог о рейтинговании банков. Без суда и следствия.

Я заранее прошу прощения у Владимира Фролова, затронувшего такую щепетильную тему, как рейтингование банков на предмет "а судьи кто?". Ни в коем разе не перетаскиваю обсуждение в свой блог, потому как всё ниженаписанное - это бубнёж вслух со стороны потребителя банковской услуги "клиент-интернет-банк".

То, что услуга ДБО - самая перспективная и динамично развивающаяся услуга для физического лица (для юр.лица и ИП это само собой разумеющееся давным-давно), никто как бы не и не сомневается. Но в погоне за этой динамикой кредитные организации почему-то не задаются вопросом, что основным и единственным "оценщиком" указанной услуги может являться исключительно потребитель. Тот самый, который имеет чёткое представление, что он хочет получить от системы ДБО. Ту кашу, что на сегодня предлагают финансовые организации своим клиентам, приходится сластить, солить, перчить, разбавлять водой и добавлять масло. Я ни в коем разе не хочу обидеть ведущие аудиторские и бухгалтерские фирмы, которые в принципе могут оценить функционал той или иной систему "клиент-интернет-банк". Однако совершенно не понимаю, почему никто и никогда не задаётся вопросом - а что хотим мы, клиенты банков, получить от ДБО? Какие требования предъявляем МЫ, какой перечень услуг хотим получить. И почему нам, конечным потребителям услуги, отводится второстепенная роль а-ля "полезна была бы и пара народных экспертов". Не от того ли вместе с картой и открытым счётом мы получаем "нечто", которое постепенно нашпиговывается плюшками, конфетами, а заодно и подводными камнями. И мы, конечные потребители, начинаем сёрфинг на предмет "можно-нельзя", "получится - не получится".

ДБО - дистанционное банковское обслуживание. Уважаемые банкиры, представители рейтинговых агентств и бухгалтерских фирм, разработчики систем, ядер, функционала и тому подобного. Вы сами внимательно вчитайтесь в эти три буквы "ДБО". И попробуйте сформулировать те критерии, по которым вы делаете ваши разработки и/или производите (или будете производить) оценку. Начали загибать пальцы? Не хватает даже пальцев ног? Неудивительно. Потому что для подавляющего большинства потребителей услуги ДБО единственный и важный критерий заложен в слове "дистанционное". То есть максимум действий, которые потребитель может совершить, не совершая визит в банк. Идеальный банк и идеальное ДБО - мы, потребители услуги, вообще в банк, после заключения договора, ходить не должны, кроме как зачислить денежные средства на счёт. Нам там просто нечего больше делать. Весь перечень услуг, который предлагает банк, в идеале должен быть реализован в системе «клиент-интернет-банк». И вот тогда ведущим агентствам останется сравнить ПЕРЕЧЕНЬ услуг самой кредитной организации, а не то, что сляпано-сварено на скорую или не очень руку в ДБО. Мне, да и многим из нас, конечным пользователям, ДО ЛАМПОЧКИ, на каком языке, на каком ядре и внутри какой оболочки, какими силами производится программная реализация – нам должно быть интуитивно понятно, какую кнопку нажать, по какой ссылке перейти и как получить результат. Никак не могу понять, почему я могу подписать платёжный документ АСП и/или ЭЦП, при этом за стандартным платёжным поручением с отметкой банка об исполнении я должен приехать с паспортом в банк? Не подскажете, зачем изобретать велосипед с возможностью печати какого-то полувнятного «Заявления на перечисление» или – вот ужас из ТКС-банка при межбанковском переводе – «квитанция на перечисление» даже без отметок, когда сто лет в обед существует стандартизированная форма «платёжки» с электронной отметкой? Два года просим банк произвести реализацию, при этом специалисты кредитной организации удивляются: а что, вам трудно приехать? Если банк декларирует услугу настройки лимитов трат по картам в офисе банка или по звонку (с учётом идентификации), то почему мы НЕ можем это сделать в системе ДБО? Почему у банка есть функция на сайте «заполни ПОДРОБНУЮ (паспортные данные, адреса, телефоны, место работы, доходы и т.п.) анкету и получи моментальное решение по карте», при этом мы, уже состоявшиеся клиенты кредитной организации, НЕ можем нажать две-три кнопки в «клиент-интернет-банк» для получения этой самой карты или отказа в таковом? Почему мы, конечные пользователи системы ДБО, не можем составить претензию и, подписав её АСП/ЭПЦ, направить её в банк и получить электронный документ о принятии к рассмотрению? Зачем мне и моим коллегам по работе с ДБО ехать в офисы для получения карт? У нас плохо работает Почта РФ или банку трудно нанять курьера? Скажите нам, в чём отличие актуализированной справки по зарплате, отправленной сканом через ДБО и подписанным моими АСП/ЭЦП, от «живого» экземпляра, привезённого вам в офис? Тем более, что на этот экземпляр вы только смотрите и возвращаете после изменения в своих базах?

Не от того ли мы становимся клиентами разных кредитных учреждений, потому что «здесь можно составить перевод «вестерн-юнион, а здесь можно перевести деньги с карты на карту, а вот здесь можно получить электронное платёжное поручение с отметкой об исполнении»?

Для чего банки развивают ДБО? Для того, чтобы разгрузить операционные офисы, высвободить силы сотрудников и сократить затраты на обслуживание клиентов. Разве не так? Тогда ВСЁ, что декларирует кредитная организация по услугам, просто ОБЯЗАНО быть реализовано в «клиент-интернет-банк». Вот даже к бабушке не ходи, простите за пословицу. Что и станет для «ненародных» экспертов единственным критерием для оценки возможностей. А не загибающиеся пальцы по «плюшкам» и «примочкам». Тогда потребителю ДБО останется только выбрать кредитную организацию, куда ему более удобно подъехать и внести денежные средства на счёт. А не давиться той кашей, которую нам впихивают и приговаривают «жрите что дают».

Если кого-то чем-то задел или обидел – искренне прошу прощения. Наболело. И поднадоело подыскивать ДБО, в которое каждый раз входишь «не зная брода». Что меня там ждёт, что там можно, какие документы в электронном виде я смогу получить/отправить – понятия заранее не имею. Вот и «пробуем». Так уже напробовались, что стопкой карт и привязанным к ним счетам можно в «пьяницу» играть. А вы нам про «парочку народных» рассказываете…