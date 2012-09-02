Монолог о рейтинговании банков. Без суда и следствия.

Я заранее прошу прощения у Владимира Фролова, затронувшего такую щепетильную тему, как рейтингование банков на предмет "а судьи кто?". Ни в коем разе не перетаскиваю обсуждение в свой блог, потому как всё ниженаписанное - это бубнёж вслух со стороны потребителя банковской услуги "клиент-интернет-банк".
То, что услуга ДБО - самая перспективная и динамично развивающаяся услуга для физического лица (для юр.лица и ИП это само собой разумеющееся давным-давно), никто как бы не и не сомневается. Но в погоне за этой динамикой кредитные организации почему-то не задаются вопросом, что основным и единственным "оценщиком" указанной услуги может являться исключительно потребитель. Тот самый, который имеет чёткое представление, что он хочет получить от системы ДБО. Ту кашу, что на сегодня предлагают финансовые организации своим клиентам, приходится сластить, солить, перчить, разбавлять водой и добавлять масло. Я ни в коем разе не хочу обидеть ведущие аудиторские и бухгалтерские фирмы, которые в принципе могут оценить функционал той или иной систему "клиент-интернет-банк". Однако совершенно не понимаю, почему никто и никогда не задаётся вопросом - а что хотим мы, клиенты банков, получить от ДБО? Какие требования предъявляем МЫ, какой перечень услуг хотим получить. И почему нам, конечным потребителям услуги, отводится второстепенная роль а-ля "полезна была бы и пара народных экспертов". Не от того ли вместе с картой и открытым счётом мы получаем "нечто", которое постепенно нашпиговывается плюшками, конфетами, а заодно и подводными камнями. И мы, конечные потребители, начинаем сёрфинг на предмет "можно-нельзя", "получится - не получится".
ДБО - дистанционное банковское обслуживание. Уважаемые банкиры, представители рейтинговых агентств и бухгалтерских фирм, разработчики систем, ядер, функционала и тому подобного. Вы сами внимательно вчитайтесь в эти три буквы "ДБО". И попробуйте сформулировать те критерии, по которым вы делаете ваши разработки и/или производите (или будете производить) оценку. Начали загибать пальцы? Не хватает даже пальцев ног? Неудивительно. Потому что для подавляющего большинства потребителей услуги ДБО единственный и важный критерий заложен в слове "дистанционное". То есть максимум действий, которые потребитель может совершить, не совершая визит в банк. Идеальный банк и идеальное ДБО - мы, потребители услуги, вообще в банк, после заключения договора, ходить не должны, кроме как зачислить денежные средства на счёт. Нам там просто нечего больше делать. Весь перечень услуг, который предлагает банк, в идеале должен быть реализован в системе «клиент-интернет-банк». И вот тогда ведущим агентствам останется сравнить ПЕРЕЧЕНЬ услуг самой кредитной организации, а не то, что сляпано-сварено на скорую или не очень руку в ДБО. Мне, да и многим из нас, конечным пользователям, ДО ЛАМПОЧКИ, на каком языке, на каком ядре и внутри какой оболочки, какими силами производится программная реализация – нам должно быть интуитивно понятно, какую кнопку нажать, по какой ссылке перейти и как получить результат. Никак не могу понять, почему я могу подписать платёжный документ АСП и/или ЭЦП, при этом за стандартным платёжным поручением с отметкой банка об исполнении я должен приехать с паспортом в банк? Не подскажете, зачем изобретать велосипед с возможностью печати какого-то полувнятного «Заявления на перечисление» или – вот ужас из ТКС-банка при межбанковском переводе – «квитанция на перечисление» даже без отметок, когда сто лет в обед существует стандартизированная форма «платёжки» с электронной отметкой? Два года просим банк произвести реализацию, при этом специалисты кредитной организации удивляются: а что, вам трудно приехать? Если банк декларирует услугу настройки лимитов трат по картам в офисе банка или по звонку (с учётом идентификации), то почему мы НЕ можем это сделать в системе ДБО? Почему у банка есть функция на сайте «заполни ПОДРОБНУЮ (паспортные данные, адреса, телефоны, место работы, доходы и т.п.) анкету и получи моментальное решение по карте», при этом мы, уже состоявшиеся клиенты кредитной организации, НЕ можем нажать две-три кнопки в «клиент-интернет-банк» для получения этой самой карты или отказа в таковом? Почему мы, конечные пользователи системы ДБО, не можем составить претензию и, подписав её АСП/ЭПЦ, направить её в банк и получить электронный документ о принятии к рассмотрению? Зачем мне и моим коллегам по работе с ДБО ехать в офисы для получения карт? У нас плохо работает Почта РФ или банку трудно нанять курьера? Скажите нам, в чём отличие актуализированной справки по зарплате, отправленной сканом через ДБО и подписанным моими АСП/ЭЦП, от «живого» экземпляра, привезённого вам в офис? Тем более, что на этот экземпляр вы только смотрите и возвращаете после изменения в своих базах?
Не от того ли мы становимся клиентами разных кредитных учреждений, потому что «здесь можно составить перевод «вестерн-юнион, а здесь можно перевести деньги с карты на карту, а вот здесь можно получить электронное платёжное поручение с отметкой об исполнении»?
Для чего банки развивают ДБО? Для того, чтобы разгрузить операционные офисы, высвободить силы сотрудников и сократить затраты на обслуживание клиентов. Разве не так? Тогда ВСЁ, что декларирует кредитная организация по услугам, просто ОБЯЗАНО быть реализовано в «клиент-интернет-банк». Вот даже к бабушке не ходи, простите за пословицу. Что и станет для «ненародных» экспертов единственным критерием для оценки возможностей. А не загибающиеся пальцы по «плюшкам» и «примочкам». Тогда потребителю ДБО останется только выбрать кредитную организацию, куда ему более удобно подъехать и внести денежные средства на счёт. А не давиться той кашей, которую нам впихивают и приговаривают «жрите что дают».
Если кого-то чем-то задел или обидел – искренне прошу прощения. Наболело. И поднадоело подыскивать ДБО, в которое каждый раз входишь «не зная брода». Что меня там ждёт, что там можно, какие документы в электронном виде я смогу получить/отправить – понятия заранее не имею. Вот и «пробуем». Так уже напробовались, что стопкой карт и привязанным к ним счетам можно в «пьяницу» играть. А вы нам про «парочку народных» рассказываете…
Комментарии 16
Это Вам спасибо за поддержку.
Замечание. Сегодня на рынке есть предложения, которые скорее всего удовлетворят всем Вашим требованиям. Надо только активно смотреть по сторонам.
Равно как и есть банковские форумы, где не только выслушивают все предложения граждан, но и реализуют их.
Ищите хороший банк и весь Ваш ужас останется в прошлой жизни. Придется менять тематику на более оптимистичную!
Я ещё раз прошу прощения, если мой пост показался как-то Вас обидел или огорчил. На самом деле - это накипевшее, в Ваш конкретно адрес совершенно не направленное.
Представьте себе ситуацию, когда в Вашем арсенале - 4 карты разных банков. И у каждого свой "супер-пупер-распапупер" "клиент-интернет-банк". Это я к Вашей фразе про "активно смотреть по сторонам". Я просто уже не знаю, куда активнее и в чью сторону.
ЗАО БРС - неплохой клиент-банк. Но ездить в офис за платёжным поручением с отметкой об исполнении, выпускать карты исключительно в офисе, корректировать персональные данные, приносить претензии в письменном виде, настраивать лимиты трат в офисе - да какое же это ДБО?
ЗАО Москомприватбанк - платёжное поручение с факсимильными подписями давно не работающих там лиц. Это как, простите? Про настройку лимитов там вообще не слышали. Про визиты в Банк - аналогично БРС.
ОАО "Альфа-Банк" - и всё там неплохо, но на каком-то этапе платить за каждый чих поднадоело. И месячные платежи, и 29 рублей за платёжку с отметкой "ПРИНЯТО", в то время как при проведённом платеже я привык видеть "ИСПОЛНЕНО". При этом я ни разу не видел, чтобы платёжное поручение, подписанное и отправленное в Банк после 15.00 выполнялось этим же днём. За какую такую оперативность плачУ - понятия не имею.
ЗАО ТКС-Банк - как увидел "квитанция", так и со стула чуть не грохнулся. Спасибо, больше не хочу.
Владимир, я прекрасно понимаю, о чём вы говорите. Но так случилось, что той самой организации, которую Вы имеете ввиду, в Нижнем Новгороде нет. А на сайте банка я так и не смог увидеть ничего из демонстрационной версии, как пары роликов, да пары скриншотов. Наученный горьким опытом, я теперь предпочитаю систему "пощупать и потрогать".
Познакомьтесь с нашими сервисами (Wiki).
Откройте электронный кошелёк. Заведите туда деньги. И воспользуйтесь услугами нашего интернет-банка. Будут комиссии. Но если Вы откроете счёт у нас, то обслуживание физлица бесплатно. Юрлица по очень щадящим тарифам.
Мы входим в ОРС. 15 тыс. банкоматов по России. Поэтому наше присутствие в городе не обязательно. Даже для обслуживания юрлиц.
Если бываете в Москве, то вообще никаких проблем. При очередном визите в Москву зайдите в наш офис. Советую открыть счёт и как юрлицу. Уверяю Вас, что на этом поиски обслуживающего банка завершатся. Аналогов нашим сервисам нет.
Юрлицо - корпоративная карта, зарплатник и мы Вам больше не нужны. Всё остальное удалённо. Думаю, что в любом областном городе есть много сотен банкоматов сети ОРС.
А все описываемые Вами ужасы забудете как кошмарный сон.
Последовал Вашему совету, создал электронный кошелёк.
Зачислил деньги на выпущенную виртуальную карту p2p платежом. Денежные средства поступили мгновенно. Создал перевод "межбанк" в ТКС-Банк. Едва ли он дойдёт до получателя (то есть меня), поскольку во время создания кошелька я, видимо, поторопился и оставил "Владелец электронного кошелька" вместо указания ФИО. Ну да и бог с ними, 250 рублями. Меня больше интересовала "платёжка". Странно было увидеть "ОПЛАЧЕНО" ) Как и физическому лицу, так и представителю ИП (платёжные поручения в фирме отправляю и я в том числе) мне привычнее видеть "ПРИНЯТО", "НА ИСПОЛНЕНИИ", "ИСПОЛНЕНО" )
В качестве ФИО получателя в ТКС? Если в ТКС не смогу зачислить, то сумма вернется Вам на кошелек обратно через какое-то время.
По поводу "ОПЛАЧЕНО". Просто почему-то кажется, что в такой формулировке более точно отражено то, что исполнена именно финансовая операция. Статус "Исполнено" у нас зарезервирован немного для другого - завершения исполнения платежа, который находился в картотеке (хотя конечно, это для физических лиц не актуально совсем).
Кроме того, мы онлайновый банк, поэтому завершение платежа у нас довольно быстрая процедура.
Поставил в ежедневнике запланированных визитов в Москве посещение офиса вашей кредитной организации. Буду благодарен, если подскажете, сколько итоговых визитов я должен буду совершить в ваш банк? Два? Первый - для оформления документов, второй - для получения пластиковой карты?
Если физлицо, то паспорт и флешка. Сама процедура около 10 мин.
Если ИП или юрлицо - около часа. Если послать сканы, то те же 10 минут. А главное гарантировано не попросят внести какие-либо изменения в пакет документов.
Консультации в Москве - Мясник Константин +79268581759.
Советую сразу заказать корпоративную карту.
С зачислением, как ни странно, проблем не возникло. Мои сомнения вызывали данные "Отправитель", где фигурировало "Владелец Электронного Кошелька". Не могу посмотреть в ИБ ТКС-банка входящее поручение, вполне возможно, там у отправителя другие данные. Да и Бог с ним, платёжка прошла, денежные средства поступили.
Что касается "ОПЛАЧЕНО" и "ИСПОЛНЕНО". Здесь позволю с Вами не согласиться. Что, по сути, я отправляю в Банк? Я составляю, подписываю и отправляю ПОРУЧЕНИЕ. То есть даю банку поручение списать денежные средства с моего счёта и направить их получателю. Банк выполняет (или не выполняет) моё поручение. То есть ИСПОЛНЕНО: платёжное поручение ИСПОЛНЕНО (ВЫПОЛНЕНО) банком. Платёжное поручение ОПЛАЧЕНО может быть в том случае, если за исполнение банком моего распоряжения я оплачиваю кредитной организации комиссионные (плата за выполненное поручение). Проще говоря, с ТЗ русского языка, переданное Банку платёжное поручение должно быть ИСПОЛНЕНО )
С ТЗ русского языка Вы, Вадим, безусловно правы.
Только суть здесь в том, что через 5 сек после отправки платежки мы уже имеем бланк с отметкой банка.
Ну и еще один аргумент: по сути же мы (ООО, ИП, МУ и т.п.) платим контрагенту, поэтому нам привычнее видеть ОПЛАЧЕНО
Электронный штампик, кстати, можно и покрупнее сделать. Хиленький он какой-то, выглядит не очень здоровым ) И подпись "ЭЦП верна" отсутствует )
Ещё не клиент (кошелёк не в счёт), а уже претензии предъявляю )))
Вот в качестве условного примера: мои контрагенты (как юрлицо и как физлицо) просят прислать платёжное поручение с отметкой банка об исполнении. Требования у них стандартное: БАНК, БИК, кор. счёт, исполнено, дата, кем. Вот понятия не имею, пойдёт им "ОПЛАЧЕНО" или нет. Устроит их отсутствие "ЭЦП верна" или нет. Мелочь, глупая мелочь, но наш мир и состоит из них. Из мелочей и нюансов. И как мне быть, пойти на форум и доказывать, что надо вот так, а не вот так? Бурно это обсуждать?
Пример условный, разумеется. Но от этого он не становится менее жизненным, увы.
В этом, уважаемый Вадим, я с Вами абсолютно согласен: беда нашей страны в ее глобализме, в пренебрежении мелочами.
Ни один из моих контрагентов в РФ ни разу за 3 года не заморочился по поводу ЭЦП и слова ОПЛАЧЕНО вместо ИСПОЛНЕНО. Все отгружали без вопросов
И смотрю вот шаблон выписки: нет факсимильной круглой печати и "подписи" операциониста. Есть просто "штампик".
Да, я очень требователен к электронным документам, не скрою. Поэтому даже такие детали и нюансы мне важны.
В наш интернет-банк мы по просьбе наших тестеров внесли более тысячи изменений.