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Рейтинг банков глазами именинника.

05.10.2012 16:35 6 1 961 просмотр
Собственно говоря, про Народный рейтинг всё давно сказано, обмусолено и расставлены точки над «и». Можно в него верить, можно сомневаться. Можно относиться критически, как в последнее время поступаю я, поскольку при прочих равных составляющих сумма выводов и зачётов той или иной оценки приближается к «как Бог на душу положит». Ну и ладно, и не в том суть. А вот посмотреть на кредитные организации глазами именинника никому в голову не приходило? Любое поздравление, даже формальное и содержащее банальное «счастья – здоровья – денег» в тот самый день «только раз в году», всегда приходится к месту и добавляет каплю хорошего настроения. Попробую и я расставить уважаемые мною банки на места в моём собственном, «Деньрожденьском» рейтинге в порядке убывания.
1. Альфа-Банк. Зачёт, уважаемые. Как говорится, утром «я ещё кофе не пил» (с) , а поздравительная открытка уже опустилась в электронный почтовый ящик. С маленькой флеш-игрушкой. Совершенно непонятно, что нужно делать, но музыка и изображения сладостей заставили меня улыбнуться. В «Альфе» у меня фактически нет признаков клиентской активности, но что-то подсказывает мне (а отчёт о постоянных запросах Альфы из НБКИ моей кредитной истории лишь подтверждает догадки), что Банк ещё меня помнит.
2. Как говорится, ВНЕЗАПНО (с) – Москомприватбанк. Открытка в классических зелёных тонах со словами благодарности за сотрудничество (неужели один рупь двадцать копеек на дебетовой карте можно причислить к таковому?) и предложением незамедлительно оформить кредитную карту. За поздравления спасибо, что касается карты – спасибо, два раза в одну и ту же воду не входим. Потому что знаем брод.
3. Мой любимый «Барсик» – «Русский Стандарт». Всё как всегда строго, уведомили «сообщением» в Интернет-Банке , поздравили от имени «Оператор» (надеюсь, г-н Зенкин?) и настоятельно попросили не отвечать на уведомление. Жаль, хотел написать в ответ «спасибо».
4. Джии Мани Банк – промолчали. Но я не в обиде – не принято обижаться на захлопотавшихся друзей, знакомых с 2004 года. Да и Банк, наверное, сам обиделся – карточку у них закрыл.
5. Росгосстрахбанк (Русь-Банк) – промолчали. Тоже не в обиде – наша встреча была мимолётной.
6. БИНБАНК – прислал выписку по карточке вместо открытки. Бывает.

Завершает строчку «хит-парада» ТКС-Банк. Тоже промолчали. Я им надоел, наверное. Тем не менее, для Банка, который так постоянно подчёркивает «индивидуальность» к каждому и в любой ситуации, поскупился на дежурную смс. Ну и «бу» на вас. smile:)

Надеюсь, никто серьёзно не воспринял мой «хит-парад»? smile:drink: Потому что на самом деле нет никаких обид на отсутствие поздравлений и молчание в тот самый день, что «раз в году». Меня смущает только другое – огромные деньги выбрасываются на рассылку всяческих смс о «вам одобрено», «немедленно возьмите кредит», «только вам, как лучшему клиенту», а вот такая мелочь-поздравлялка как-то выпадает из поля зрения тех самых ответственных за коммуникацию с клиентами лиц. А лояльность нынче в цене, между прочим.
Господа прочитавшие и подписчики: а как вас банки поздравляют с Днём Рождения? smile:flowers: Возможно, я выбрал не тех и не то?

Комментарии 6

Шарухин Антон  (toshik80)
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Вадим, да Вам на самом деле очень даже повезло.
Я на днях был юбиляром и что-то ни одно заведение про меня не вспомнило. Удивило то, что открытки не забыли прислать ВКонтакте, Яндекс и Банки.ру.
Я клиент Траста, Авангарда и Юниаструма. Никто про меня не вспомнил. Авангард прислал СМС о том что по "приводу друзей" новые условия, но с ДР поздравить забыл.
Больше всех удивил в прошлом году Московский Индустриальный банк. Он прошлым летом без повода "отжал" у меня кредитку. Зарплатная карта осталась. В прошлом году он меня "сердечно" поздравил. А в этом году ничего не слышно, хотя зарплатная карта у меня до сих пор действует.
Вадим Ларионов  (vadlar)
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Антон, я приятно удивлён, что 3 банка из 7 всё-таки не поскупились на поздравления. Знаете, мой коллега, прочитав эту запись, посмеялся и сказал, что я слишком придирчив. Мол, нас много, банков меньше, каждому не пришлёшь. Но я всегда смотрел на отношения с Банками как на равноправное сотрудничество. Бизнес. А в бизнесе коммуникации с клиентами и доброжелательность даже в мелочах очень дорогого стОит. Ведь как оно аукнется, так и откликнется smile:) Думаю, консультантам из БРС было приятно попить чай с тортом от именинника.
Бизнесмен  (Бизнесмен)
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А тут можно для себя рейтинг условий на потреб кредиты составить:
Ссылка
И выбрать самый подходящий банк
Владимир Фролов  (frolov.inbank)
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Уважаемый Вадим!
Присоединяюсь к поздравлениям.
Живите долго и счастливо. Много гуляйте на природе - будете всегда здоровы и веселы.
С наилучшими пожеланиями В. Фролов.
Вадим Ларионов  (vadlar)
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Владимир, спасибо Вам за тёплые слова smile:)
Постараюсь следовать Вашим пожеланиям - здоровье и весёлое настроение в наше быстрое и стремительное время в большом дефиците smile:)
Алексей Коровин  (akorovin)
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Цитата
В «Альфе» у меня фактически нет признаков клиентской активности, но что-то подсказывает мне (а отчёт о постоянных запросах Альфы из НБКИ моей кредитной истории лишь подтверждает догадки), что Банк ещё меня помнит

Это правда, помнит и ждёт! smile:)
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