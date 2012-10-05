Рейтинг банков глазами именинника.

Собственно говоря, про Народный рейтинг всё давно сказано, обмусолено и расставлены точки над «и». Можно в него верить, можно сомневаться. Можно относиться критически, как в последнее время поступаю я, поскольку при прочих равных составляющих сумма выводов и зачётов той или иной оценки приближается к «как Бог на душу положит». Ну и ладно, и не в том суть. А вот посмотреть на кредитные организации глазами именинника никому в голову не приходило? Любое поздравление, даже формальное и содержащее банальное «счастья – здоровья – денег» в тот самый день «только раз в году», всегда приходится к месту и добавляет каплю хорошего настроения. Попробую и я расставить уважаемые мною банки на места в моём собственном, «Деньрожденьском» рейтинге в порядке убывания.1. Альфа-Банк. Зачёт, уважаемые. Как говорится, утром «я ещё кофе не пил» (с) , а поздравительная открытка уже опустилась в электронный почтовый ящик. С маленькой флеш-игрушкой. Совершенно непонятно, что нужно делать, но музыка и изображения сладостей заставили меня улыбнуться. В «Альфе» у меня фактически нет признаков клиентской активности, но что-то подсказывает мне (а отчёт о постоянных запросах Альфы из НБКИ моей кредитной истории лишь подтверждает догадки), что Банк ещё меня помнит.2. Как говорится, ВНЕЗАПНО (с) – Москомприватбанк. Открытка в классических зелёных тонах со словами благодарности за сотрудничество (неужели один рупь двадцать копеек на дебетовой карте можно причислить к таковому?) и предложением незамедлительно оформить кредитную карту. За поздравления спасибо, что касается карты – спасибо, два раза в одну и ту же воду не входим. Потому что знаем брод.3. Мой любимый «Барсик» – «Русский Стандарт». Всё как всегда строго, уведомили «сообщением» в Интернет-Банке , поздравили от имени «Оператор» (надеюсь, г-н Зенкин?) и настоятельно попросили не отвечать на уведомление. Жаль, хотел написать в ответ «спасибо».4. Джии Мани Банк – промолчали. Но я не в обиде – не принято обижаться на захлопотавшихся друзей, знакомых с 2004 года. Да и Банк, наверное, сам обиделся – карточку у них закрыл.5. Росгосстрахбанк (Русь-Банк) – промолчали. Тоже не в обиде – наша встреча была мимолётной.6. БИНБАНК – прислал выписку по карточке вместо открытки. Бывает.Завершает строчку «хит-парада» ТКС-Банк. Тоже промолчали. Я им надоел, наверное. Тем не менее, для Банка, который так постоянно подчёркивает «индивидуальность» к каждому и в любой ситуации, поскупился на дежурную смс. Ну и «бу» на вас.Надеюсь, никто серьёзно не воспринял мой «хит-парад»?Потому что на самом деле нет никаких обид на отсутствие поздравлений и молчание в тот самый день, что «раз в году». Меня смущает только другое – огромные деньги выбрасываются на рассылку всяческих смс о «вам одобрено», «немедленно возьмите кредит», «только вам, как лучшему клиенту», а вот такая мелочь-поздравлялка как-то выпадает из поля зрения тех самых ответственных за коммуникацию с клиентами лиц. А лояльность нынче в цене, между прочим.Господа прочитавшие и подписчики: а как вас банки поздравляют с Днём Рождения?Возможно, я выбрал не тех и не то?