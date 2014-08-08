Санкции. На которые я чихать хотел.

Они кругом, они повсюду. О них говорят в новостях по «ящику», о них рассуждают на лавочках около подъезда, в прикассовых зонах супермаркетах. Зайдёшь на банки.ру – небезызвестный господин стращает читателей уже завтрашним полным крахом российской экономики. Уже полгода стращает. Уже скучно и не страшно. Даже сосед по гаражу, допивая отечественный пивной мочай, вопрошает «как жить дальше?!»

А лично я эти санкции и ответные санкции видел в одном месте. И поясню, почему.

Десять лет назад маме достался участок в 15 соток в новом садоводческом комплексе. Ни воды, ни электричества – ровным счётом ничего. Признаюсь честно – идея вкалывать на огороде мне категорически не понравилась, тем паче, что вложения в мёртвую земляную пыль и песок намного превышали стоимость полученного урожая. Я поездил год, второй, а потом сказал, что мне оно не нужно. Мол, три мешка картошки я и на рынке куплю. И до этажа поднимут. И ещё спасибо скажут за покупку. Призывал маму бросить всё это и не ломаться, но уж такой у неё характер: «А как же яблони, которые я посадила? А смородина, а клубника? Они ведь меня ждут…»

Ну ждут, значит – ждут. Меня о помощи не просили, не стыдили, обязанности по ввозу посадочного материала и вывозу «типа урожая» исправно выполнял. И вдруг в 2011 году застал маму в слезах. Узнал столько «интересного» и по-человечески страшного, что волосы на голове зашевелились. Оказалось, что уже три года как пожилого человека буквально гнобят коллеги-садоводы: один устроил строительство сарая, свалив пиломатериалы на мамины кусты смородины. Второй устроил на её участке разворотную площадку для своего «жигулёнка». Третьи чуть не распустили руки только за то, что мама спустилась ВДОЛЬ (а не по) чужого участка на речку за водой. Мол, речка и так мелкая, а тут их дети купаются, воды не хватает. А в 2010 году, когда люди выходили на улицы и ставили миски с водой, чтобы напоить бездомных животных, маме отказали в кружке питьевой воды, которую я просто не успел привезти до вечера.

Я не верил своим ушам. Отойдя от шока, набрал номер бывшего председателя, чтобы поинтересоваться, какого лешего вообще происходит. И был шокирован – ни слова преувеличения. Соседи взъелись на человека только потому, что она не ходила к ним в гости на участки, не приносила с собой выпивку, не поздравляла их с днём рождения, у неё не было воды и электричества, а для инструмента стоял старенький железный контейнер. Председатель (тогда уже бывший) старался соседей увещевать, но ведь люди уже так привыкли против кого-то дружить, что фактически ввели санкции (водные в том числе) против одного «непослушного», который два раза в неделю приезжал, чтобы немного покопаться в огороде и подышать свежим воздухом.

Сначала у меня зачесались кулаки, не скрою. Очень хотелось объяснить двум бравым мужичкам, в чём они не правы, а устроенный ими балаган вполне заслуживает пары выбитых зубов. Но именно тогда у меня созрел план. Не хитрый, но план.

В 2012 году я сменил отечественную машину на иномарку и с самого начала сезона стал появляться на участке как можно чаще. Двух визитов вполне хватило, чтобы уже сгнившие остатки соседского пиломатериала исчезли с маминого участка, а «жигулёнок» соседа напротив забыл о своём разворотном «кольце». Пригнал с работы две бригады и пробурил в один день две скважины на воду, раз и навсегда решив проблему с водой. Поначалу тарахтела мотопомпа, заполняя семь купленных двухсотлитровых бочек, коих вполне хватало на 2 дня моего отсутствия на участке. Затем согласовал и оплатил ввод электричества на участок, заменив мотопомпу на обычную насосную станцию, с которой мама могла справиться, при необходимости, самостоятельно. Уже на том этапе травля пожилого человека закончилась, соседи стали бросать любопытствующие и в чём-то завистливые взгляды. В 2013 году я построил дом и баню, воткнул 4 теплицы из поликарбоната. В этом году обнёс участок 200 метрами забора из профнастила. Поставил большой бассейн. А что же соседи, вы спросите? А ничего. Один сосед продолжает достраивать уже из гнилья домик-вагончик, второй так и таскал тележку с канистрами на речку, пока две недели назад она не высохла окончательно. Купаться детям того самого соседа, что чуть ли не с кулаками бросился на пожилого человека только за то, что хотела черпнуть два ведра воды из никому не принадлежащей речки, теперь негде. Теперь мы никого не видим за забором, да и не очень хочется. Есть всё, что необходимо для полноценного отдыха и работы в саду. Теперь это уже не участок, это сад. Настоящий. Урожайный. Когда-то введённые соседями «санкции» против мамы рухнули как карточный домик. И в этом году, судя по крикам и ору друг на друга, соседи переругались между собой, хотя дружба против кого-то их некогда так сплотила. Теперь они стучаться в забор и просятся в гости на «посмотреть». По одиночке, чтобы другие не видели.

Ни с кем не ругался. Ни с кем не спорил. Никого не унижал. Просто ответил на санкции. Работой, трудом и созиданием. И все счастливы. Даже соседи, которые в силу разных характеров, профессий и даже интеллекта обрадовались возможности не общаться друг с другом ради дружбы против кого-то.

Утром прибегал сосед, разбивший свой «жигулёнок» в прошлую пятницу. Интересовался, смогу ли я забрать его в воскресенье утром до города. Мама, в силу своего воспитания и тридцатилетнего стажа преподавательской работы, только улыбнулась. Некогда ей санкции против соседа вводить. Она два ведра огурцов опять набрала.