Популярные сообщения

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Мария Вейхман 24.11.2011 19:51 veikhman
Банк и Интернет
Для чего еще нужен Интернет Банку, кроме передачи данных и сообщений, работы системы интернет-банка? Прежде всего для рекламы это прекрасный инструмент: баннерная, контекстная, медийная, все разновидности и огромный охват аудитории. Ни для кого не секрет, что количество запросов по банковской теме выросло в несколько раз за последние 3 года. Пример по запросу "Кредит" данные Яндекс. 01.11.2009 - 30.11.2009 1252473 01.10.2011 - 31.10.2011 2865143 НО если говорить про эффективность, все осталось на прежнем уровне. Реклама ради рекламы, причем за огромные бюджеты. Самую главную особенность Интернета -интерактивность - банки используют мало. А может быть иначе. Как иначе я расскажу в следующем посте.
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