Банк и Интернет

Для чего еще нужен Интернет Банку, кроме передачи данных и сообщений, работы системы интернет-банка? Прежде всего для рекламы это прекрасный инструмент: баннерная, контекстная, медийная, все разновидности и огромный охват аудитории. Ни для кого не секрет, что количество запросов по банковской теме выросло в несколько раз за последние 3 года.

Пример по запросу "Кредит" данные Яндекс.

01.11.2009 - 30.11.2009 1252473

01.10.2011 - 31.10.2011 2865143

НО если говорить про эффективность, все осталось на прежнем уровне. Реклама ради рекламы, причем за огромные бюджеты. Самую главную особенность Интернета -интерактивность - банки используют мало.

А может быть иначе. Как иначе я расскажу в следующем посте.