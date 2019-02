Популярные сообщения

У дорогого Альфа-банка музыкой, в режиме ожидания, играет Let my people go, что само по себе внушает. У банка Жилищного Финансирования играет How insensitive, что граничит с цинизмом. А вот в самолете Як-42, компании Саравиа играет Стинг. Fragile, ага. Читать далее