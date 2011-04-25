Популярные сообщения

Игорь Виттель vittel Жалуетесь? Нет, хвастаюсь. Вообще у меня явно репутация человека, который вечно всем недоволен, поэтому прежде, чем написать или сказать что-нибудь доброе, особенно публично,, я 100 раз подумаю, не будет ли это принято за рекламу. Тем не менее повод для разговора есть. Я уверен, что у всех лидеров рынка бизнес-процессы, в том числе и работа с персоналом, поставлены более-менее одинаково, но отчего тогда на выходе такой разный результат? Мой персональный менеджер в МТС, дай ей Бог здоровья, все проблемы решает в течении 30 секунд всегда звонит мне первой , если видит проблему. Менеджеров в Билайне мне пришлось менять трижды за последний месяц. Значит ли это, что МТС лучше, как оператор? Уверен, что нет. Просто мне повезло. Читать далее 2

Игорь Виттель vittel Мое ангельское терпение кончилось. Ну то, что мне надо было срочно оплатить 18000 рублей Билайну и от Юникредита я получил подтверждение оплаты, а деньги так никогда и не пришли, я стерпел. Знаете, кстати, почему не пришли? Потому что, Cyberplat, или что они там пользуют для зачисления через интернет-банкинг, не переводит больше чем 15 тысяч рублей. Но об этом нигде не сказано. Более того, мне было выдано "принято к исполнению". Бережно теперь храню и лелею. И, кстати, иду в суд. Почему в суд, если стерпел? А потому что вчера, так и не получив от интернет-банка Юникредита информацию по счетам, я позвонил в карточный центр. Это, кстати, отдельная история, что информацию по расчетным счетам я могу узнать только в определенные счеты, в нерабочие только а карточным, но не в этом дело. Вчера мне сообщили ВСЮ информацию по моим карточным счетам по... последним 8 цифрам моей кредитной карточки. Не спросив даже моего имени, не то что кодового слова. Это стало последней каплей. 4

Игорь Виттель vittel Простые вещи А еще я пытался сегодня сделать простую вещь. Внести наличные деньги в банкомат с функцией приема наличных. Правда ведь нет ничего проще? Наливай да пей. Суй да вноси. Даже тот факт, что это был банкомат был моего "любимого" Unicredit меня не насторожил. Короче: дано банкомат и 1000 евро двумя купюрами по 500. 15 минут и так и сяк. Выплевывает. Вызываю старшего менеджера. Читать далее 1

Игорь Виттель vittel Гвозди бы делать из этих людей - Добрый день , Игорь Станиславович, это Вас беспокоят из Банка Сосьете Женераль Восток, у Вас найдется для нас минутка? - Дело в том что я сейчас на похоронах - Но мы просто хотели проинформировать вас... - Вы не расслышали? Я на похоронах. - Но это займет только одну минутку, мы хотели бы вас только проинформировать... Гвозди бы делать из этих дюдей Не было б в мире тупее гвоздей 1

Игорь Виттель vittel Не стреляйте в пианиста Я тут в фейсбуке, неожиданно для себя, вступился за пиарщика одной авиакомпании, которую сам нещадно мочил и мочу, не жалея того же пиарщика. История долгая и сейчас мы обсуждаем там работу в соцсетях и "этихвашихинтернетах" . Но дело не в этом, а в том, что в процессе обсуждения я пришел к выводу. Никакие репутационные ущербы в России, за последнее время, не конвертировались в значительный материальный ущерб. Не помню, чтобы какой-то скандал привел к значительному оттоку клиентов. Слухи-да, было такое, но плохая работа - никогда. Поправьте меня, если я неправ 0

Игорь Виттель vittel While you were sleeping Мне вот коллег с НТВ реально жалко. Я, конечно, понимаю, что такая передача как "Дело в кепке" делается быстро и недорого, но опять-таки дедлайны, нервы, туда-сюда. Или у них заготовки лежат? А какие ? Универсальные шаблоны-рыбы или персонализированные? И на кого уже заготовлено? И зачем "нашисты" мочат Митволя, которого прочили в преемники московского мэра, если Кремль мочит Юрь Михалыча? А вообще ностальгия в разгаре. В столице два заказных за сутки, а на экране вновь Сергей Леонидыч разоблачает происки мэра. Чувствуешь себя значительно моложе. 0

Игорь Виттель vittel Летать-копать Может мне кто-нибудь объяснить, почему на сайте Аэроэкспресса невозможно купить больше чем один билет за раз? Мне когда сказали - я не поверил. Попробовал - убедился. Откуда вообще растут руки у разработчиков сайтов? 0

Игорь Виттель vittel Дотянулся проклятый Сталин(с) Оказывается не только Ситибанк оперативно реагирует на критику. СВР тоже, видать, блоги читает Громыко, конечно, не оживили, но "шпионов" поменяли. Да и до "крота", кажется", дотянулись. P.S - А зайди покойник в пику, было бы 7 взяток - Да ничего, и так неплохо вышло 0

Игорь Виттель vittel Белые начинают-черные кончают. Антон Борисыч делится впечатлениями о ЮАР. Я же, со своей стороны, добавлю следующее: Если отмести в сторону всю шелуху, то рассказы о современном ЮАР и ностальгия по временам власти белых сводятся к одному - раньше было плохо только неграм, а теперь еще и белым стало хуже. Причем хуже чем черным. Экая незадача. Причем как белый человек, я симпатизирую белому меньшинству, но просто не стоит удивляться. Если вы столько лет держали черных в гетто, не удивляйтесь, что вырвавшись из него они первым делам вас начнут убивать. Поэтому лучшее, что можно сделать - смотаться из страны за пару дней до смены власти. Ну а оставшись - не жаловаться. 0

Игорь Виттель vittel В Бобруйск ! Ну допустим добились общества защищающие потребителей своего и на первой странице кредитного договора, жирным шрифтом, 72 кеглем написана полная стоимость кредита. Что это решит? Много ли людей, узнающих, что они беруткредит по 70, например, процентов годовых окажутся от этой идеи? Должна ли охрана идиотизма потребителей стать головной болью государства? Читать далее 0

Игорь Виттель vittel На всю оставшуюся жизнь. Немцев я не любил всегда. И футбольную сборную их, наверное, тоже. Но точно помню, когда это приобрело очень личный характер. 1982 год. Полуфинал ЧМ Франция-Германия. Великих французов ломает бездушная немецкая машина. И с тех пор, каждый проигрыш немецкой сборной в ответственных матчах чемпионатов Европы и Мира становится для меня большим личным праздником. В 94 Хаджи сотоварищи немножко испортили им праздник, в 98 - хорваты, вчера - испанцы. Нам это лишний раз напоминает о том, что стена то стеной, как говорил Владимир Ильич, но гнилая. Ткни и развалится. И на каждую бездушную и тупую машину обычно находится, может и туповатый, но весьма артистичный Пуйоль. Так победим. Вот ганцев только жалко. 0

Игорь Виттель vittel Модернизация и инновации Мне тут в моем посте про Сити понаписали, что все беды в банках от излишней компьютеризации и автоматизации. Ага, разбежались! Дано: Банк. В банке зарплатная карта, естественно рублевая, и кредитная в евро. Задача: Погасить задолженность по кредитной карте. Что делает человек в таких обстоятельствах? Вариант первый - идет в онлайн-банк и переводит с одного счета на другой. Обломись, солдатик, мы на корабле(с). Как нам сообщили сотрудники банка, нельзя привязать зарплатный счет к кредитной карте и переводить деньги между счетами. Читать далее 0

Игорь Виттель vittel АдЪ Интересно, а существует специальный ад для "успешных сетевиков", распространителей многоуровневого маркетинга типа Гербалайфа , Amway и прочего? Я вот думаю, что он есть. И когда там изредка отключают пламя под сковородками, в наступившей тишине к ним приходят продавцы пылесосов Кирби. И втюхивают, и втюхивают, и втюхивают... Кстати, ни одна из моих статьей и ни один из тысяч моих эфирjв не вызывал такой реакции, как скромная колонка в одном журнале с полгода назад, где я усомнился в успешности бизнеса "сетевиков". Секта, как и было сказано. 0

Игорь Виттель vittel Лох телеведущий и удачливый фермер Кстати силу слова портала banki.ru я испытал в полной мере. Ситибанк отзвонился и обещал все исправить. Вот только чувствую я себя лохом. Ничего не попросил у золотой рыбки. А фермер у Путина 50 лямов выпросил. 0

Игорь Виттель vittel Трудно искать черную кошку в Белом Доме Основная версия новомодного шпионского скандала - американские спецслужбы хотят подставить Обаму. Типа вот ты тут с русскими взасос дружишь, гамбургеры жрешь, а они у тебя под носом шпионскую сеть раскинули. Оно конечно может и так, только нам то какое дело до того , кто в Америке кого подставить хочет? Это ведь для американцев они шпионы, а для нас, если конечно они и в самом деле наши засланные казачки, - разведчики Штирлицы и герои России. Мне это еще на втором курсе преподавательница научного коммунизма в голову вбила очень четко и абсолютно справедливо, без тени иронии говорю. Она тогда сказала, как отрезала: Нашего разведчика поменяли на их шпиона. Мы тогда ржали, как подорванные, а сейчас я понимаю - права старушка была. Читать далее 0

Игорь Виттель vittel Иван Иванович ссорится с Иваном Никифоровичем Ген. директор аэропорта Шереметьево обвинил мэра Москвы в транспортном коллапсе на Ленинградке. Причем, утверждает господин Василенко, коллапс был устроен преднамеренно: «Третьего июля в аэропорту “Внуково”, принадлежащем правительству Москвы, приступят к запуску нового терминала», а один из путей успеха в конкуренции — создание проблем для конкурентов, «не гнушаясь никакими средствами, в том числе используя свой политический ресурс». Ну а вы что думаете, дорогие мои, обычное раздолбайство или злонамеренное вредительство? 0

Игорь Виттель vittel Плохой народ достался Кстати, одна из самых подлых либеральных максим — «народ наш не способен нормально работать». Отличная отмазка для всего и к сожалению не только подлая, но и правдивая. И дискуссия в моем предыдущем посте это подтверждает. Мало того, что у нас производительность труда в разы меньше чем не только в развитых странах, но и в странах, мягко говоря, недоразвитых, так еще и запросы по заработной плате из мира фантастики. Читать далее 0