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Жалуетесь? Нет, хвастаюсь.

25.04.2011 15:51 19 4 285 просмотров
Вообще у меня явно репутация человека, который вечно всем недоволен, поэтому прежде, чем написать или сказать что-нибудь доброе, особенно публично,, я 100 раз подумаю, не будет ли это принято за рекламу. Тем не менее повод для разговора есть. Я уверен, что у всех лидеров рынка бизнес-процессы, в том числе и работа с персоналом, поставлены более-менее одинаково, но отчего тогда на выходе такой разный результат? Мой персональный менеджер в МТС, дай ей Бог здоровья, все проблемы решает в течении 30 секунд всегда звонит мне первой , если видит проблему. Менеджеров в Билайне мне пришлось менять трижды за последний месяц. Значит ли это, что МТС лучше, как оператор? Уверен, что нет. Просто мне повезло.

Я читал много отрицательных отзывов про Альфу, но могу сказать одно: нигде и никогда ко мне не относились лучше, чем в Ломоносовском отделении Альфы в Москве (можете считать это рекламой).
Повезло ли мне, или в отделении просто собрались исключительно приятные люди, или именно ко мне такое отношение я не знаю. Просто хочу сказать сотрудникам отделения спасибо. И своему менеджеру в МТС спасибо . И всем тем кто делает свою работу честно и с удовольствием.

Комментарии 19

Дмитрий  (mitac)
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Медведь в лесу сдох наверное smile:D
fulltime  (fulltime)
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Игорь, если Вы еще и Райф похвалите, например, то это будет даже не нокдаун, а нокаут smile:D smile:D
Игорь Виттель  (vittel)
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А чего их хвалить или ругать? Банк как банк. Никаких эмоций не вызывает. Вот если я Юникредит похвалю - зовите санитаров.
дятел  (WoodMan)
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Я уверен, что у всех лидеров рынка бизнес-процессы, в том числе и работа с персоналом, поставлены более-менее одинаково, но отчего тогда на выходе такой разный результат?
В банках и у автодиллеров очень разное отношение к клиентам...
У первых отношение наплевательское (не говорю за все банки) у вторых более взвешеное (не говорю за всех диллеров )
При этом первые считаю себя пупами экономики
Екатерина Суворова  (28_888)
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Игоряша, привет! Отличный позитивный, весенний пост. Спасибо!
Евгений  (Адреналин1)
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Согласен с автором, отношение к клиентам зависит не только от политики компании но и от персонала, а чаще всего от персонала больше. Если человек хороший и ответственный, то он в любом месте будет делать свою работу хорошо и клиентов обслуживать по высшему разряду (естественно в рамках инструментов, которые ему даны). А если сотрудник безответственный и еще как человек не очень, он в любой компании будет наплевательски относиться к клиентам и к своей работе.
Сергей Савельев  (kev)
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Наверное, главным профессиональным навыком сервисного сотрудника является умение угадать желания клиента, они ведь иногда кардинально отличаются. Кому-то нравится если менеджер МТС сам звонит и что-либо предлагает, а кто-то предпочитает когда его поменьше беспокоят разными навязчивыми предложениями в неудобное время и т.д.
Дмитрий  (Dimon)
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Не имею персонального менеджера в МТС и к проведенному данной компанией ребрендингу отношусь не очень позитивно, но не могу не признать тот факт, что у них просто отлично (!) работает служба поддержки. И я уже где-то когда-то писал об этом. Может быть даже на этом сайте.
Сергей Попов  (sonnert)
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Всё-таки, видимо, работа с бизнес-процессами поставлена по-разному, если результат разный. Люди, в большинстве своём, одинаковые и результат на выходе (собственно на услуге клиенту) различается именно в силу различия в подходах к предварительному отбору кадров, их обучения, контроля и мотивации.
П.С. Только вспоминал, что "вечно недовольного" Виттеля давно не видел на РБК и не слышал, как-то не попадал. Вот увидел, приятно smile:)
Любовь Дамианидис  (damianidis)
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Я всегда хожу именно в это отделение банка, поскольку живу и работаю рядом, и именно в этом отделении почти всегда испытываю большие проблемы с обслуживанием, так что думаю - это все-таки отношение к Вам, как к известному человеку.
Вот было бы здорово, если бы Вы, пользуясь своей харизмой и известностью, попросили бы их относиться так ко все клиентам и всегда, ну или хотя бы по нечетным дням smile:)
Ахмад Масуд  (поляк)
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Да просто в Билайне все замужем, а в МТС незамужняя вот и вежливая с вами.А в банке вообще как увидели КТО к ним пришел, так естественно и замужние и незамужние расстаяли перед такой выгодной партией. smile:oops:
Oleg Shirshov  (Kingofroad)
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когда-то сам был персональным менеджером в Мегфоне, в корп.отделе. И единственный из отдела - кто все своим клиентам предоставил свой сотовый - smile:yes!!!: ...вот тогда и почувствовал - что такое быть персональным менеджером , когда тебе могут позвонить в любое время дня и ночи с самым каверзным вопросом smile:crazy: ...Игорю действительно повезло, попался ответственный человек и серьёзно отнёсся к своей работе, а не к Игорю и каналу РБК в целом...мои поздравления smile:drink:
Наталья Кабанцова  (LIE)
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Мне, как представителю деревенского класса очень понятно что народ путается во всех телефонных комуникациях. Вот что является поводом для разговора? Если жалоба сама по себе как таковая, то на своем опыте могу сказать наш народ по другому не умеет. Не реагирует на добро.
Виктор Лензон  (mitzvah)
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Уважаемый г-н Виттель!
Пару слов о репутации, о которой Вы, надо полагать, весьма заботитесь. Вы сообщили нам о том, что 100 раз подумаете. прежде чем сказать. Видимо, Вы столько же раз думаете, прежде чем не сказать.
Имею в виду передачу, посвящённую Венесуэле. Ту, в которой представитель дружественной страны, стремящейся в ЕС Болгарии совершенно открыто разглагольствовал о том, как евреи хотят узурпировать Венесуэлу. Понятно, это он говорил, не Вы.Но Вы это никак не прокомментировали. Не прокомментировали Вы и как бы шутливые пассажи Ваших российских собеседников о Стене Плача, Моссаде и т.п. На передаче присутствовал не просто антисемитский душок, но откровенная вонь. Понимаю, что трудно бросить чесать, где чешется (антисемится чесотка, как известно, никогда не угасала в нашем государстве), но Вам, вроде бы респектабельному человеку, негоже при этом присутствовать. Ваша передача - Ваш автопортрет. Получилось не очень привлекательно. Да и с репутацией проблемы.
investoro  (investoro)
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А мне ув. автор в телевизоре нравится. По крайней мере, у него есть чувство здоровой иронии и сарказма.
Мансур Секамов
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ИГОРЬ, А вам не стыдно на РБК поддакивать Путинским ....., о том что Навальный не участвовал в дебатах на выборах в КС. Ну если вы не знаете, не хватает времени последить за той темой, которую обсуждаете, зачем поддакивать наглому вранью людей у которых ни стыда ни совести, и делают вид что они дурачки ?????

Откройте дождь канал и посмотрите дебаты Навального на выборы в КС, и больше не делайте себя идиотом на РБК ТВ.
Дмитрий Коршунов  (blackmoonuip)
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Виттель, популярный самый конечно же, МТС числился на нас, но у Системы его легко обменять или купить, поспорю, МТС лучше тем что технические службы намного грамотней, больше возможностей - например платежи с карты, звонок оператору, мы конечно не нанимаем менеджеров у них, ну в магазин иногда ходят Яна с Деми Мур не любят корзинки,

суть в том что для акционеров Билайн и Мегафон в принципе выгоднее, почему?!, у МТС зависли депозитарные расписки на NYSE, но это было до нашего присутствия, эту компанию могут легко подставить много кто из за рубежа, у остальных операторов таких проблем нет, поэтому они в принципе интересней, ну сами помните пришлось по сути нам выплатить миллиард долларов ( Башнефть), ну, если это всё, значит ещё ничего, но платежей важных у них нет, за сателлиты 5 миллиардов долларов мы оплатили, то есть какой упадок, а акции МТС всё равно росли, всегда плохо даже если собственник богатый, ; поспорю и соглашусь, как вы всегда шутите.
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