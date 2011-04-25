Жалуетесь? Нет, хвастаюсь.

Вообще у меня явно репутация человека, который вечно всем недоволен, поэтому прежде, чем написать или сказать что-нибудь доброе, особенно публично,, я 100 раз подумаю, не будет ли это принято за рекламу. Тем не менее повод для разговора есть. Я уверен, что у всех лидеров рынка бизнес-процессы, в том числе и работа с персоналом, поставлены более-менее одинаково, но отчего тогда на выходе такой разный результат? Мой персональный менеджер в МТС, дай ей Бог здоровья, все проблемы решает в течении 30 секунд всегда звонит мне первой , если видит проблему. Менеджеров в Билайне мне пришлось менять трижды за последний месяц. Значит ли это, что МТС лучше, как оператор? Уверен, что нет. Просто мне повезло.
Я читал много отрицательных отзывов про Альфу, но могу сказать одно: нигде и никогда ко мне не относились лучше, чем в Ломоносовском отделении Альфы в Москве (можете считать это рекламой).
Повезло ли мне, или в отделении просто собрались исключительно приятные люди, или именно ко мне такое отношение я не знаю. Просто хочу сказать сотрудникам отделения спасибо. И своему менеджеру в МТС спасибо . И всем тем кто делает свою работу честно и с удовольствием.
Комментарии 19
В банках и у автодиллеров очень разное отношение к клиентам...
У первых отношение наплевательское (не говорю за все банки) у вторых более взвешеное (не говорю за всех диллеров )
При этом первые считаю себя пупами экономики
П.С. Только вспоминал, что "вечно недовольного" Виттеля давно не видел на РБК и не слышал, как-то не попадал. Вот увидел, приятно
Вот было бы здорово, если бы Вы, пользуясь своей харизмой и известностью, попросили бы их относиться так ко все клиентам и всегда, ну или хотя бы по нечетным дням
Пару слов о репутации, о которой Вы, надо полагать, весьма заботитесь. Вы сообщили нам о том, что 100 раз подумаете. прежде чем сказать. Видимо, Вы столько же раз думаете, прежде чем не сказать.
Имею в виду передачу, посвящённую Венесуэле. Ту, в которой представитель дружественной страны, стремящейся в ЕС Болгарии совершенно открыто разглагольствовал о том, как евреи хотят узурпировать Венесуэлу. Понятно, это он говорил, не Вы.Но Вы это никак не прокомментировали. Не прокомментировали Вы и как бы шутливые пассажи Ваших российских собеседников о Стене Плача, Моссаде и т.п. На передаче присутствовал не просто антисемитский душок, но откровенная вонь. Понимаю, что трудно бросить чесать, где чешется (антисемится чесотка, как известно, никогда не угасала в нашем государстве), но Вам, вроде бы респектабельному человеку, негоже при этом присутствовать. Ваша передача - Ваш автопортрет. Получилось не очень привлекательно. Да и с репутацией проблемы.
Откройте дождь канал и посмотрите дебаты Навального на выборы в КС, и больше не делайте себя идиотом на РБК ТВ.
суть в том что для акционеров Билайн и Мегафон в принципе выгоднее, почему?!, у МТС зависли депозитарные расписки на NYSE, но это было до нашего присутствия, эту компанию могут легко подставить много кто из за рубежа, у остальных операторов таких проблем нет, поэтому они в принципе интересней, ну сами помните пришлось по сути нам выплатить миллиард долларов ( Башнефть), ну, если это всё, значит ещё ничего, но платежей важных у них нет, за сателлиты 5 миллиардов долларов мы оплатили, то есть какой упадок, а акции МТС всё равно росли, всегда плохо даже если собственник богатый, ; поспорю и соглашусь, как вы всегда шутите.