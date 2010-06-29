Мне кажется, в знаменитом слогане Citi never sleeps таится секрет этого банка, по крайней мере российского Ситибанка. Потому что, какой спрос с тех кто недосыпает?
В очередной раз возникла проблема, причем вполне допускаю, что по моей вине. Звоню на Ситифон - понятно, что никакого внятного объяснения получить не могу. Всю информацию я и сам мог получить в онлайн банкинге. Не за этим же звонил. Отправляюсь нанести личный визит:
— Девушки, говорю, а мне бы менеджера.
— А зачем?
— Что значит зачем? У меня есть проблема, рядовые сотрудники, я боюсь, разрешить ее не в состоянии
— Нет, давайте мы сами поможем
— Нет, я хочу менеджера
— Хорошо, одну секунду
Выходит юноша бледный, с табличкой "стажер" на груди
— Чем я могу вам помочь?
Нет, я понимаю, что несколько букв словах "стажер" и "менеджер" совпадают, но не до полного же смешения понятий?
— Молодой челдовек вы не сможете мне помочь
— Нет, смогу
— Ок (следует изложение проблемы)
— Ой, я должен пойти спросить у специалиста
— Простите, а какого черта я тогда теряю время, если вы не специалист?
— Я сейчас вернусь, буквально 5 минут!
Удаляется
Спустя 40 минут.
— Вы знаете, мы не смогли разобраться
— Так какого черта я тут стою 40 минут если я ЗНАЮ, что вы не можете
разобраться?? Где менеджер?
— Ой, а давайте он вам перезвонит
Спустя 2 часа. Звонок.
Сюрприз-сюрприз! Все тот же юноша. С дословным повторением всего того что пытался мне сказать ранее.
В очень убедительных выражениях прошу позвать все-таки менеджера, а не стажера.
— А зачем?
Скажите, что ответить на этот вопрос стажеру? Перезвонил ли мне менеджер, в течение 10 дней после этого разговора? А главное — что заставляет меня пользоваться услугами этого банка?
Комментарии 61
ИМХО такому посту самое место, хотя бы в качестве копии, в «Народном рейтинге». Вот раздел с отзывами о Сити.
p.s. А счет я все-таки решил закрыть...
Я не знаю ни одного банка без проблем нигде в мире, но навскидку даже в России могу назвать пару банков где проблемы сведены к минимуму.
Я пользовался услугами разных банков у нас, для себя выбрал в которых, по моему мнению, проблемы сведены к минимуму, мои потенциальные проблемы, во всяком случае.
В западных банках счастья не нашел, есть там и плюсы, и минусы, конечно, но непонятно, почему не взять хорошее там, присоединив это к хорошему у нас (оно безусловно есть). Так нет же, если что-то копируют, то берут и плохое, и хорошее от западных банков. Хотя это на МОЁ видение, вероятно, у топ-менеджеров оно другое
Интересно, что за эту кипучую деятельность американский Сити не взял с меня ни цента и, более того, на эти полгода сумма спорной транзакции была добавлена к моему кредитному лимиту!
Не помню у кого читал - Мария Строева - где-то женский вариант Виттеля.
Женский вариант того же - тоже.
Хотелось бы увидеть бизнесменов от общества и народа.
Ну и скромный герой офисного фронта тоже не помешает.
Т.е. банкир как бы и не указчик взбесившемуся компьютеру? "Ничем не можем вам помочь?" Как мило!
Мне кажется, клиент не должен принимать во внимание то, как задумывался банк, и, соответственно, "относиться с пониманием".
Я замечаю, что банковские косяки почему-то имеют односторонний характер.
Ошибки происходят исключительно к неудовольствию клиентов и непременно - в пользу банков.
Так, я не припоминаю, чтобы альфовский банкомат, глюканув, начал выдавать клиентам сверх запрошенного, зато наоборот, с невыдачей наличных и со списанием - сколько угодно.
ХКФ и GeMoney никогда не знают точно, сколько им должен заемщик, но обязательно окажется, что должен обязательно больше и уже просрочил.
Из своего американского опыта: никто из моих тамошних знакомых не сказал о Сити ни одного доброго слова.
Chase, Wells Fargo, Wachovia - сколько угодно. Сити - нет и еще раз нет.
Увы, но такой уж заметной разницы между этими банками Вы не почувствуете. Варьируются только нюансы. Хотя иногда это может имть принципиальное значение.
По настроению
судя по тому, что появился этот блог - нет!
а действительно, что?
Многие жители сайта banki.ru стараются найти свой "приватно-домашний" банк, где тебе будут рады помочь, а не спрятаться за спину стажёра.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=35&TID=72326&MID=882624#message882624
Сейчас вот и пытаюсь развязаться
Или посудится.Какую нибудь древнюю легенду раскопать(али придумать )
А ля - "Смирнов против Smirnoff"
Заголовки в прэссе - "Виттель против Vittel...Скандал набирает обороты...Мы будем следить за развитием событий.."
Интересную тему подняли, и я абсолютно согласна с Negoro, что сознание должно перестроиться, чтобы процесс предоставления качественной услуги был практически беспроблемным.
Недавно говорила с одним из наших клиентов, который обслуживается в одном английском банке. Он мучается тем, что постоянно приходится сначала общаться с электронным аппаратом: "если Вы хотите получить информацию об этом, нажмите цыфру 1, если о другом - цыфру 2..." и так далее.
Клиент считает, что он сам никому в банке уже не интересен со всеми его потребностями. И уж однозначно, проблему его решать никто не хочет. А ему не хватает личного подхода, общения, понимания. (вот мы и пытаемся в этой нише развиваться )
Конечно, есть разные подоходы, и нельзя сказать, что это тенденция. Просто есть над чем подумать, выстраивая всю систему клиентского сервиса.
Мне не нужно, чтобы со мной говорили, когда мне это не нужно. Мне нужно, чтобы решили мою проблему.
Только потому , что сменились декорации и выросли зарплаты? К сожалению, установку - "клиент - король" за одно поколение никакой кувалдой не вобьёшь, и никакими тренингами не научишь если не любить клиента, но хотя бы уважать его как кормильца,енто должно так сказать "с молоком матери " впитаться, так что обречены мы на пожизненное созерцание по ту сторону "прилавка" унылых физиономий (в лучшем случае вымученно улыбающихся) и тихо(а то и громко) нас ненавидящих .