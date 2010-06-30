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Плохой народ достался

30.06.2010 16:48 18 2 689 просмотров
Кстати, одна из самых подлых либеральных максим — «народ наш не способен нормально работать». Отличная отмазка для всего и к сожалению не только подлая, но и правдивая. И дискуссия в моем предыдущем посте это подтверждает.

Мало того, что у нас производительность труда в разы меньше чем не только в развитых странах, но и в странах, мягко говоря, недоразвитых, так еще и запросы по заработной плате из мира фантастики.

Теперь об эффективности управления. Когда СТРИМ только появился на рынке, дозвониться в службу поддержки было невозможно, а дозвонившись ты попадал на явного выпускника школы для умственно отсталых детей с гуманитарным уклоном.

На мой вопрос, один из топов компании доверительно ответил: Ты пойми, если я буду набирать нормальных людей в техподдержку, то мне придется платить им нормальные деньги, а это значит, что компания станет неконкурентоспособной.

Так вот — победит в любом сегменте бизнеса тот, кто сможет съесть рыбку и не сесть при этом… ну вы поняли куда. Тот, кто сможет соблюсти баланс между эффективностью и конкурентоспособностью.

А пока кушайте, не заляпайтесь. Сами же все, сами ©

Комментарии 18

CreditWay  (CreditWay)
#
"Когда СТРИМ только появился на рынке, дозвониться в службу поддержки было невозможно, а дозвонившись ты попадал на явного выпускника школы для умственно отсталых детей с гуманитарным уклоном." ©

Ну не знаю... У Антона Уральского получалосьь дозвонится... smile;)
CreditWay  (CreditWay)
#
smile:o smile:o smile:o
Извините меня-а!Извините меня-а!Не было ни-е-ди-но-го разрыва, ещё раз я вам говорю.Или вы не ферштейн?Или вам надо по-китайски сказать как-то? Ни единого разрыва не было!
smile;)
Игорь Виттель  (vittel)
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Уральский не на заре звонил СТРИМа, а пару тройку лет назад
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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«народ наш не способен нормально работать»

Наш человек как рассуждает о работе? Да словами Чацкого - "служить бы рад,прислуживаться тошно.." То бишь,-"будь я президентом,генералом,директором,Аллой Пугачёвой - то я бы ого-го-го !!! Но блин, не видят,гады,шо я гений,вот и приходиться прозябать на должности младшего помощника клининг-менеджера smile:( Ну и шо они хотят,шоб я угождал этим долбаным клиентам за эти жалкие гроши? "
Так что пока не научимся "прислуживать", то есть выполнять любую работу с уважением и любовью к ней,клиенту и себе,так и будем издеваться друг над другом.
Гектор  (Гектор)
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"Мало того, что у нас производительность труда в разы меньше чем не только в развитых странах, но и в странах, мягко говоря, недоразвитых, так еще и запросы по заработной плате из мира фантастики." Это абсолютно верно. Когда перед кризисом я озвучивал своим американским друзьям московские зарплаты, они впадали в ступор и в глазах читалось недоверие. Вот все говорят, что у нас образование бедное, а учитиля живут на гране нищеты. Это верно, но лишь отчасти. В Москве директор приличной школы имеет зарплату 200-300 тыс. рублей. Откуда берутся такие суммы? А школа заводит фонд поддержки данной школы, куда делают взносы родители и спонсоры. Оттуда директор доплачивает отдельным учителям и себе. Американским директорам школ такие зарплаты и не снились!
Именно соотношение качества работы и требуемой зарплаты делает бессмысленным строительство центра в Сколково. Кто будет там работать? Надежды нашего президента на возвращение наших граждан из Силиконовой долины иллюзорны. Эти люди обросли в Калифорнии домами/квартирами, у них прекрасные пенсионные планы, нет проблем с медицинскими страховками. Зачем им ехать сюда на какие-то там контракты? Представляете сколько нужно будет платить тем, кто все-таки приедет? У нас пока есть только одно конкурентное преимущество - подоходный налог 13%, но этого очень мало для решения инновационных проблем.
"Так вот — победит в любом сегменте бизнеса тот, кто сможет съесть рыбку и не сесть при этом… ну вы поняли куда. Тот, кто сможет соблюсти баланс между эффективностью и конкурентоспособностью." С этим - не поспоришь. И неважно, что на сегодня та или иная компания в лидерах рынка. Если задача правильного соотношения цены и качества не решена - компания умрет. Вспоминаю одного из лидеров рынка интернет-услуг прошлого: компанию Гласнет. В какой-то момент меня перестало устраивать качество их работы. Я дошел до одного из вице-президентов, пытаясь объяснить, что если они не изменят отношение к клиенту, то компания умрет. как надо мной все смеялись: в тот момент Гласнет был лидером рынка. И где он теперь? Растворился без следа в череде слияний и поглощений. Ну, хоть, обошлось без банкротства...

читающий  (читающий)
#
Цитата
...у нас производительность труда в разы меньше чем не только в развитых странах, но и в странах, мягко говоря, недоразвитых


Сама по себе производительность не повышается. Наличие высокотехнологичного и суперпроизводительного оборудования не гарантирует номинальной производительности. Самое простое и быстрое решение, не требующее огромных затрат - соблюдение трудовой, производственной дисциплины.
Я хочу сказать, что как правило, управленцы просто не в состоянии грамотно управлять персоналом, не могут требовать и добиваться выполнения своих требований.
Алдар Бадмаев  (alpin)
#
уважаемый Игорь! с удовольствием смотрю передачи с вашим участием. после ухода Демуры (которого я лично зову для себя Бандерой) на РБК реально интересны только ваши мысли.
вопрос: возможно ли появление Степана в эфире? или это уже ненаучная фантастика?
Игорь Виттель  (vittel)
#
В эфире РБК, думаю, что фантастика
Вообще в эфире скоро можете и увидеть

Кстати, 8 числа мы со Степанаом проводим встречу в реале
Дмитрий  (Dimon)
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Вообще-то, не так давно Демура появлялся в эфире РБК-ТВ, отвечал на вопросы.
Алдар Бадмаев  (alpin)
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кто хочет - ищет возможности... кто не хочет - ищет причины...
наиболее любимая отмазка - ситуация вокруг. в России. теперь еще в мире... кризис дескать...
tx87  (tx87)
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я соглашусь с автором.в его мыслях.но позволю высказть и обратное мнение.
Если говорить о не производственной сфере,есть и обратное,это хамство самих клиентов.
Я работаю с людьми.Частенько замечаю таких вот вот клиентов,которые то ли ищут конфликта какого то,то ли вылезают из штанов,показывая "вот я какой"(еще только пальцов веером нехватало)
Я называю таких "поколение выращенное на шансоне".
Такое тоже есть.Правда.

Тут кто то говорил о +13% налога...Да,безусловно +.Но "черные зарплаты" так и остались в частном секторе,а особенно в среднем и мелком бизнесе...итд.

Так что я считаю свои виновные есть и там и там...Вопрос требует комплексного решения.
Игорь Виттель  (vittel)
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А самое страшное, что это одни и те же люди
tx87  (tx87)
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Я думаю смотреть надо шире.
Весь наш народ потеряд нитку какой то преемствености,наследственности.
Мне думается многие живут одним днем,одним собой итд.
Мне кажется этот дух вот этот "Живи одним днем" "Бери от жизни все" итд,он сейчас везде и почтив каждом.
Поэтому люди садяться пьяные за руль,поэтому они не соблюдают правила и скоростной режим,поэтому многие пьют,поэтому многие употребляют наркотики,поэтому люди стараются обзавестись как можно большими случайными связями,поэтому люди безответствено выполняют работу,поэтому они озверели,видят только себя,и готовы идти по людям итд.
Живи одним днем,Бери от жизни все,Не думай о завтра - вот эти лозунги.
Рушится институт семьи,рушатся абсолютно все морально-нравственные идеалы,а что хуже и личностные ориентиры.
Потеряли нить наследственности...Спросите у работников и слущающих,переживают ли они за предприятие(за рост и развитие),фирму,организацию в которой они работают???
Думаю ответ будет, "Нет"...или что то типа "Мне все равно лишь бы деньги платили"
Россия так и остается крепостной,немытой...как и много лет назад...

ElGaucho  (ElGaucho)
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Цитата
если я буду набирать нормальных людей в техподдержку, то мне придется платить им нормальные деньги, а это значит, что компания станет неконкурентоспособной.


Вот и ответ на предыдущую запись про неспящих. smile:)
uss  (uss)
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Потеряли нить наследственности...Спросите у работников и слущающих,переживают ли они за предприятие(за рост и развитие),фирму,организацию в которой они работают???
А с какой стати? Они что акционеры? Вы недоговариваете. Не будет раб, заботиться о процветании хозяев никогда. Аминь.

если я буду набирать нормальных людей в техподдержку, то мне придется платить им нормальные деньги, а это значит, что компания станет неконкурентоспособной.
Это означает только одно - весь "бизнес" при такой коррупционой составляющей, полном отсутствии судебной системы для защиты своих интересов, неадекватен и нелегитимен.
Алдар Бадмаев  (alpin)
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Кстати, уважаемый Игорь, Вы еще не были на Байкале?
Если нет, то может стоит подумать?
Можно было бы организовать типа семинар небольшой (2-3 часа) на актуальные темы современной мировой экономики и с тем же С.Демурой свалить на пару-тройку дней в незабываемые места священного Моря. smile;)
Если есть желание, оргвопросы можно решить.
От Вас со Степаном потребуется только принципиальное согласие.
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