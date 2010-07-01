Иван Иванович ссорится с Иваном Никифоровичем

Ген. директор аэропорта Шереметьево обвинил мэра Москвы в транспортном коллапсе на Ленинградке. Причем, утверждает господин Василенко, коллапс был устроен преднамеренно:
«Третьего июля в аэропорту “Внуково”, принадлежащем правительству Москвы, приступят к запуску нового терминала», а один из путей успеха в конкуренции — создание проблем для конкурентов, «не гнушаясь никакими средствами, в том числе используя свой политический ресурс».
Ну а вы что думаете, дорогие мои, обычное раздолбайство или злонамеренное вредительство?
Комментарии 17
Очень удобная штука для чиновничков это "Злонамерное раздолбайство"!
Любое действие (или бездействие)чиновничка рангом пожиже легко можно интерпретировать по мере надобности.Если скажем обнаглел,зажрался(в том смысле,что откатами делиться стал забывать,ну или надо тёплое местечко для троюдного племянника с Урала освободить,очередной ляп тут же объявляется вредительством и вопрос решён! Ну а если "натяпал" так, что вышестоящий "САМ" требует объяснений,а выгонять засранца жалко,поскольку или племянник,или "виртуоз откатов",то "самому" смиренно объясняют - " да раздолбай,сукин сын,но..наш сукин сын,отличный малый,давайте его простим,он больше не будет!"
А сейчас у Лужкова промахи один за другим, то зам. коррупционер, то мешает международному сотрудничеству с Китаем, а еще и перекрыл дорогу к аэропорту Шереметьево.
В общем... но, как говорил Денис Давыдов.
"Смысл этой басни всякий знает...
Но должно - тс! - молчать: дурак - кто все болтает".
Что же касается Аэрофлота, то будучи нормальной коммерческой организацией, он бы разорился. А так - дадут еще денег из бюджета. Показательно, что акции Аэрофлота чувствуют себя несмотря на реальный транспортный коллапс в Шереметьево, значительно лучше, чем большинство голубых фишек. Похоже, что на самом деле возможный массовый отказ от полетов на самолетах и Аэрофлота им беспокойства не принесет.
http://www.banki.ru/blog/suvorova/190.php
максим, а в электричках этих мне сказали сейчас битком просто, как метро в час-пик Если это на несколько месяцев, то это конечно...
А про то, что Василенко так пиарится - даже спорить не буду.
С запуском терминала 3-го числа это ну никак не связано, тем более, что если кто летает через Шарика то и будет летать, если только "на край" временно перекрыться через Внуково, потому как "очень вряд ли" уберут блоки перекрытия, в скором времени.
Если правительство решит не ремонтировать, а сносить мост и заново строить, то Василенко я бы рекомендовал уже вчера подписать проект на прокладку трассы до аэропорта, ведь окупится сторицей.
Про пиар - слабовато, если честно, и не профессионально, если смотреть явный посыл выступления.
максим, а в электричках этих мне сказали сейчас битком просто, как метро в час-пик Если это на несколько месяцев, то это конечно... "
Вот-вот. Это нельзя назвать подъездными путями. В нормальных аэропортах либо делают отдельную монорельсовую дорогу до приемлимого места входа в городскую транспортную сеть, либо - метро в аэропорт. А здесь - регулярная электричка со всеми своими бедами: дневными перерывами и т.д.
Грустно все это.