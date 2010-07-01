Иван Иванович ссорится с Иваном Никифоровичем

Ген. директор аэропорта Шереметьево обвинил мэра Москвы в транспортном коллапсе на Ленинградке. Причем, утверждает господин Василенко, коллапс был устроен преднамеренно:

«Третьего июля в аэропорту “Внуково”, принадлежащем правительству Москвы, приступят к запуску нового терминала», а один из путей успеха в конкуренции — создание проблем для конкурентов, «не гнушаясь никакими средствами, в том числе используя свой политический ресурс».



Ну а вы что думаете, дорогие мои, обычное раздолбайство или злонамеренное вредительство?