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Иван Иванович ссорится с Иваном Никифоровичем

01.07.2010 11:07 17 1 831 просмотр
Ген. директор аэропорта Шереметьево обвинил мэра Москвы в транспортном коллапсе на Ленинградке. Причем, утверждает господин Василенко, коллапс был устроен преднамеренно:
«Третьего июля в аэропорту “Внуково”, принадлежащем правительству Москвы, приступят к запуску нового терминала», а один из путей успеха в конкуренции — создание проблем для конкурентов, «не гнушаясь никакими средствами, в том числе используя свой политический ресурс».

Ну а вы что думаете, дорогие мои, обычное раздолбайство или злонамеренное вредительство?

Комментарии 17

Дмитрий Ухов  (udex)
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Злонамерное раздолбайство. То есть как бы и не специально, просто так получилось. Но и ничего для того, чтобы получилось что-то отличное от того, что есть, не делается.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Злонамерное раздолбайство

Очень удобная штука для чиновничков это "Злонамерное раздолбайство"!
Любое действие (или бездействие)чиновничка рангом пожиже легко можно интерпретировать по мере надобности.Если скажем обнаглел,зажрался(в том смысле,что откатами делиться стал забывать,ну или надо тёплое местечко для троюдного племянника с Урала освободить,очередной ляп тут же объявляется вредительством и вопрос решён! Ну а если "натяпал" так, что вышестоящий "САМ" требует объяснений,а выгонять засранца жалко,поскольку или племянник,или "виртуоз откатов",то "самому" смиренно объясняют - " да раздолбай,сукин сын,но..наш сукин сын,отличный малый,давайте его простим,он больше не будет!"
Максим Белугин  (Белугин)
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Мне кажется очень странно, что эта история вышла на СМИ. Если бы не обращение ген. директора Шереметьева, было бы все предельно просто. От Павелецкого вокзала идет ж/д экспресс, пользуйтесь - альтернатива есть, в целом люди у нас привыкшие промолчат.
А сейчас у Лужкова промахи один за другим, то зам. коррупционер, то мешает международному сотрудничеству с Китаем, а еще и перекрыл дорогу к аэропорту Шереметьево.
В общем... но, как говорил Денис Давыдов.
"Смысл этой басни всякий знает...
Но должно - тс! - молчать: дурак - кто все болтает".

Гектор  (Гектор)
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Да Шереметьево - это и раньше была проблема, а теперь - просто катастрофа. Я писал в блоге Суворовой о том, как пытался уехать из терминала D. На Аэрофлоте, базой которого является Шереметьево летать теперь не буду категорически. Насчет злономеренности не уверен: у нас чиновники просто не привыкли думать о последствиях своих действий.
Что же касается Аэрофлота, то будучи нормальной коммерческой организацией, он бы разорился. А так - дадут еще денег из бюджета. Показательно, что акции Аэрофлота чувствуют себя несмотря на реальный транспортный коллапс в Шереметьево, значительно лучше, чем большинство голубых фишек. Похоже, что на самом деле возможный массовый отказ от полетов на самолетах и Аэрофлота им беспокойства не принесет.
Игорь Виттель  (vittel)
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А что не так с терминалом Д? Я вот как раз очень доволен, ну за исключением отсутсвия бизнес-лаунж, да и это , надеюсь, временно. И Аэрофлото, как ни странно, доволен.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Я думаю, раздолбайство, ранее, не в сезон, не было финансирования, теперь оно появилось, а то, что момент выбран особо неудачно, да и работы вроде как даже не начались, а просто перекрыто всё, то кто об этом думает-то. Внуково, разумеется, не конкурент Шарику, кто летает из внучки-то? Чартеры в основном и иже с ними, а Шарик это регулярка Скайтим, я вот из Внучки ни разу не летал, и желания нет. Хороший момент для дира Шарика пропиариться. А сам он, расширяя терминалы, не думал, о подъездных путях...
максим, а в электричках этих мне сказали сейчас битком просто, как метро в час-пик smile:( Если это на несколько месяцев, то это конечно...
Игорь Виттель  (vittel)
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Ну а потом я вот не хочу пользоваться Аэроэкспрессом, Мне удобнее машиной.
А про то, что Василенко так пиарится - даже спорить не буду.
Сергей  (bankiertop20)
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я не защищаю Василенко, однако вполне логично, что он попробовал выступить правда ракурс выступления конечно не самый удачный... Ведь многих интересовало, что за байда такая. А я вот не опоздал на самолет исключительно потому, что опять послушал внутреннюю интуицию и просто значительно заранее выехал на такси. Не скажу, что получил массу положительных эмоций в практически стоячей пробке, но... зато познакомился с одним нужным человеком, ехавшим параллельно мне))

С запуском терминала 3-го числа это ну никак не связано, тем более, что если кто летает через Шарика то и будет летать, если только "на край" временно перекрыться через Внуково, потому как "очень вряд ли" уберут блоки перекрытия, в скором времени.

Если правительство решит не ремонтировать, а сносить мост и заново строить, то Василенко я бы рекомендовал уже вчера подписать проект на прокладку трассы до аэропорта, ведь окупится сторицей.

Про пиар - слабовато, если честно, и не профессионально, если смотреть явный посыл выступления.
Гектор  (Гектор)
#
"А сам он, расширяя терминалы, не думал, о подъездных путях...
максим, а в электричках этих мне сказали сейчас битком просто, как метро в час-пик Если это на несколько месяцев, то это конечно... "
Вот-вот. Это нельзя назвать подъездными путями. В нормальных аэропортах либо делают отдельную монорельсовую дорогу до приемлимого места входа в городскую транспортную сеть, либо - метро в аэропорт. А здесь - регулярная электричка со всеми своими бедами: дневными перерывами и т.д.
Грустно все это.
Игорь Виттель  (vittel)
#
Ну то , что Василенко не думал, как это отменяет что остальные ...ммм.. не ангелы?
Сергей  (bankiertop20)
#
разгильдяйство - ну не подумали млин, что так получиться )), решили что автолюбители сами найдут выход из сложившейся ситуевины... Да и когда это, интересно, "ангелы" беспокоились за вездесущих жителей и гостей столицы?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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мне как раз терминал Д и Аэрофлот нравится, по крайней мере в Европу вполне, а бизнес так вообще же лучший в Европу. Правда я пока не понял, какими авиакомпаниями они будут загружать свои терминалы, но это как говорится, тема другого разговора smile:)
Гектор  (Гектор)
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Я писал о том, что мне не понравилось в терминале D в блоге Суворовой. Кратко: отсутствие возможности легко доехать до электрички и еще много другого. А мрамор и дизайн - на высоте.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Да все не ангелы, конечно. У них свои подковерные войны и интриги, кто-то с кем-то не согласовал, пошел вразрез, не договорились, а страдать-то нам, летунам
Сергей  (bankiertop20)
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а в целом, по-моему "лишканули" господа, перекрыв ее без качественного уведомления населения, ведь это важная транспортная ветка.
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Улетал в четверг из Шарика. На машине добираться побоялся. Первое ощущение было, что дело пахнет РЖД. Где- то в новостях проскакивало, что аэроэкспресс убыточен. Не ездят люди. А в этот раз ехать пришлось стоя. Но ехать стоя, все же лучше, чем стоять сидя и опоздать на самолет. Обратно возвращаться страшно. smile:)
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