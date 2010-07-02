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Трудно искать черную кошку в Белом Доме

02.07.2010 14:52 17 2 134 просмотра
Основная версия новомодного шпионского скандала - американские спецслужбы хотят подставить Обаму. Типа вот ты тут с русскими взасос дружишь, гамбургеры жрешь, а они у тебя под носом шпионскую сеть раскинули.

Оно конечно может и так, только нам то какое дело до того , кто в Америке кого подставить хочет?
Это ведь для американцев они шпионы, а для нас, если конечно они и в самом деле наши засланные казачки, - разведчики Штирлицы и герои России. Мне это еще на втором курсе преподавательница научного коммунизма в голову вбила очень четко и абсолютно справедливо, без тени иронии говорю. Она тогда сказала, как отрезала: Нашего разведчика поменяли на их шпиона. Мы тогда ржали, как подорванные, а сейчас я понимаю - права старушка была.

Так вот: Если это не наши разведчики, то где наш ответ в стиле "провокации ястребов с капитолийского холма, желающих испортить российско-американские отношения и свести перезагрузку на нет"? Где, я вас спрашиваю?

А если это таки наши разведчики, то где адекватный ответ? У нас нет в стране 11 американских шпионов или мы не знаем кого посадить под их видом?

Почему стыдливо молчат руководители спецслужб?

Ну если это провокация или идиотизм американских спецслужб в духе фильма братьев Коэнов, так отличный повод постебаться и разоблачить идиотов, а если нет, то почему мы стыдливо поджимаем хвост?

Разгадка в одном: чтобы выигрывать в покер, надо либо иметь сильные карты, либо уметь блефовать. Карт у нас нету, а блефовать мы разучились. Осталось умение перезагружаться вприсядку до перелома в пояснице.

Верните Громыко, а ?

Комментарии 17

CreditWay  (CreditWay)
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Экий Вы быстрый.Скандалу несколько дней отроду.Выслать в ответ эт тупо и не элегантно."Подождите дети - дайте только срок,будет вам и дудка,будет и свисток" ©
И вааще,Месть эт блюдо которое остывшим подают.Вы ж знаете. smile;)
Игорь Виттель  (vittel)
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За последний годы я помню ровно одну операцию возмездия российских спецслужб.

Готов принимать ставки, что ответа не будет.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Почему стыдливо молчат руководители спецслужб?

А что,они в таких случаях когда-нибудь что-то говорили без отмашки "самого"? Президенту после сакрального акта гамбургеропоедания нелюбо отвечать оплеухой на оплуху, премьеру и вовсе эти оплеухообмены вот где сидят,чего только батька с галстукопоедателем стоят! Посему в ходу старая добрая тактика - "авось как нибудь само рассосётся"

Верните Громыко, а ?

Лучше уж сразу Молотова, правда тому нужно знать, что по этому поводу думает товарищ Сталин..что, и его вернуть? Мда..нет, пусть уж лучше будем со стыдливо поджатым хвостом, чем с этой сладкой парочкой ..

Victor Ward  (v_ward)
#
таких же прикольных и колоритных американских шпионов, тем более в количестве 11 шт., мы вряд ли найдем smile:D
Игорь Виттель  (vittel)
#
Был бы человек хороший, а шпионом сделаем
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
таких же прикольных и колоритных американских шпионов, тем более в количестве 11 шт., мы вряд ли найдем

И в самом деле,такие прикольные колоритные шпионы поспособствуют укреплению американо-русской дружбы путём улучшения имиджа дорогих россиян в глазах американцев, ведь если наши шпионы из насупленных дядек в стиле Ивана Драги преобразились в таких милашек, то уж невинные обитатели российских просторов должны быть и вовсе просто душками smile:D
Игорь Виттель  (vittel)
#
Был бы человек хороший, а шпионом сделаем
CreditWay  (CreditWay)
#
У Геббельса учится надо.
Расскрыть в России сеть американских шпионов-педофилов.Или зоо.
Максим Белугин  (Белугин)
#
Уважаемый Игорь, Вы как-то не отметил поездку Дмитрия Медведева, которую нужно вероятно рассматривать во взаимосвязи со шпионским скандалом. Я недавеча за Родину переживал, как же мы за Айфон свой рынок разпахнули для американской курятинки (у американцев в этом смысле опыт большой - маркетинг с бусами), ан нет - помимо Айфона еще и бонус - аж целых 11 шпионов (как в сказке, почти двенадцать месяцев, не дотянули. Это я отвлекся, всего лишь игра чисел).

Мое предположение - будем покупать курятинку нам еще и не такое простят.
Так, что не вешать нос...
Игорь Виттель  (vittel)
#
Почему же упускаю? Мне просто это кажется нерелевантным
При всей свой циничности, я надеюсь, что наш президент не сливал нашу сеть.
К тому же, я достаточно циничен, чтобы считать что он не в курсе кто у нас где шпионит
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да думаю спустят наши это на тормозах. Наши спецслужбы даже не пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Неужели такая депрофессионализация smile:(
Scud  (Scud)
#
А когда отечественные спецслужибы демонстрировали профессионализм? Пока советские спецслужбы ловили американских шпионов на закладках, американские спецслужбы развалили СССР -- вот это я понимаю, Профессионализм. smile8)
Гектор  (Гектор)
#
По поводу этих шпионов еще долго весь мир будет недоумевать: что делали? каковы цели? И не в домек им, болезным, что теперь вся страна дружно играет в увлекательную игру: "Распили бюджет!". Спецслужбы тоже к ней поключились: создаются направления псевдодеятельности, на них списываются немалые бюджетные суммы. А когда поймают такого агента, то выясняется, что и обвинить его практически не в чем: все, чем он занимался было лишь иммитацией деятельности.
CreditWay  (CreditWay)
#
Хммм.Воистину - "Чудны дела твои Господи".Для меня эта шпионская тема получила неожиданное продолжение.Вдруг выяснилось,что Аня Чэпмен(Кущенко) училась с моей нынешней спутницей жизни в одном лицее в Волгограде. smile:o На год младше.Она(Кущенко)вроде с Леной Слесаренко ( олимпийская чемпионка Афин)дружила.
С подозрением посматриваю на подругу. smile:D
Вот закрадывается мыслишка - "Мож,того - разбежатся" ? smile:D
А то приедешь в Штаты,опаньки и ты тож шпиен. smile:)
Не,если серьезно определенные подозрения закрадываются.Папа у Ани послом в Кении был,сама Лумумбу заканчивала.Все может быть.Мож и шпиен.
Дмитрий Овсянников  (ipotek)
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Есть и другой вариант: не ездить в Штаты, а заодно и в Индию: пусть подруга дома шпионит. smile;)
Дмитрий Овсянников  (ipotek)
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Ну вот и все: обменяли их шпионов на наших туристов... smile:D
Туристам предложили выбор: или типа сознаешься, что шпиён - и летишь в Россию, или не сознаёшься, и в Россию не летишь, пока не сознаешься.
Синица в руках - дороже: сознались. По тому, как быстро сознались, я лично понял: "Не шпиЁны": шпионы так быстро не "раскалываются".
Но все - довольны, все смеются: презентация фильма прошла успешно.
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