Трудно искать черную кошку в Белом Доме

Основная версия новомодного шпионского скандала - американские спецслужбы хотят подставить Обаму. Типа вот ты тут с русскими взасос дружишь, гамбургеры жрешь, а они у тебя под носом шпионскую сеть раскинули.
Оно конечно может и так, только нам то какое дело до того , кто в Америке кого подставить хочет?
Это ведь для американцев они шпионы, а для нас, если конечно они и в самом деле наши засланные казачки, - разведчики Штирлицы и герои России. Мне это еще на втором курсе преподавательница научного коммунизма в голову вбила очень четко и абсолютно справедливо, без тени иронии говорю. Она тогда сказала, как отрезала: Нашего разведчика поменяли на их шпиона. Мы тогда ржали, как подорванные, а сейчас я понимаю - права старушка была.
Так вот: Если это не наши разведчики, то где наш ответ в стиле "провокации ястребов с капитолийского холма, желающих испортить российско-американские отношения и свести перезагрузку на нет"? Где, я вас спрашиваю?
А если это таки наши разведчики, то где адекватный ответ? У нас нет в стране 11 американских шпионов или мы не знаем кого посадить под их видом?
Почему стыдливо молчат руководители спецслужб?
Ну если это провокация или идиотизм американских спецслужб в духе фильма братьев Коэнов, так отличный повод постебаться и разоблачить идиотов, а если нет, то почему мы стыдливо поджимаем хвост?
Разгадка в одном: чтобы выигрывать в покер, надо либо иметь сильные карты, либо уметь блефовать. Карт у нас нету, а блефовать мы разучились. Осталось умение перезагружаться вприсядку до перелома в пояснице.
Верните Громыко, а ?
Комментарии 17
И вааще,Месть эт блюдо которое остывшим подают.Вы ж знаете.
Готов принимать ставки, что ответа не будет.
А что,они в таких случаях когда-нибудь что-то говорили без отмашки "самого"? Президенту после сакрального акта гамбургеропоедания нелюбо отвечать оплеухой на оплуху, премьеру и вовсе эти оплеухообмены вот где сидят,чего только батька с галстукопоедателем стоят! Посему в ходу старая добрая тактика - "авось как нибудь само рассосётся"
Верните Громыко, а ?
Лучше уж сразу Молотова, правда тому нужно знать, что по этому поводу думает товарищ Сталин..что, и его вернуть? Мда..нет, пусть уж лучше будем со стыдливо поджатым хвостом, чем с этой сладкой парочкой ..
И в самом деле,такие прикольные колоритные шпионы поспособствуют укреплению американо-русской дружбы путём улучшения имиджа дорогих россиян в глазах американцев, ведь если наши шпионы из насупленных дядек в стиле Ивана Драги преобразились в таких милашек, то уж невинные обитатели российских просторов должны быть и вовсе просто душками
Расскрыть в России сеть американских шпионов-педофилов.Или зоо.
Мое предположение - будем покупать курятинку нам еще и не такое простят.
Так, что не вешать нос...
При всей свой циничности, я надеюсь, что наш президент не сливал нашу сеть.
К тому же, я достаточно циничен, чтобы считать что он не в курсе кто у нас где шпионит
С подозрением посматриваю на подругу.
Вот закрадывается мыслишка - "Мож,того - разбежатся" ?
А то приедешь в Штаты,опаньки и ты тож шпиен.
Не,если серьезно определенные подозрения закрадываются.Папа у Ани послом в Кении был,сама Лумумбу заканчивала.Все может быть.Мож и шпиен.
Туристам предложили выбор: или типа сознаешься, что шпиён - и летишь в Россию, или не сознаёшься, и в Россию не летишь, пока не сознаешься.
Синица в руках - дороже: сознались. По тому, как быстро сознались, я лично понял: "Не шпиЁны": шпионы так быстро не "раскалываются".
Но все - довольны, все смеются: презентация фильма прошла успешно.