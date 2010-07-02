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Лох телеведущий и удачливый фермер

02.07.2010 21:48 6 2 003 просмотра
Кстати силу слова портала banki.ru я испытал в полной мере. Ситибанк отзвонился и обещал все исправить.
Вот только чувствую я себя лохом. Ничего не попросил у золотой рыбки. А фермер у Путина 50 лямов выпросил.

Комментарии 6

Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Путин поручил Патрушеву рассмотреть возможность выдачи кредита.
«50 миллионов на 10 лет дайте», — уточнил Перелыгин свой запрос.
«Все сделаем», — пообещал премьеру глава Россельхозбанка.

Ну дык,обещать,не значит жениться smile:cry:
свиноводу бабок не видать однозначно,да и сити обещанное поручит выполнить очередному стажеру, ну результат легко предсказуем smile:evil:
Игорь Виттель  (vittel)
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Главное, что бы не старшему Патрушеву поручил
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Вот когда труженик села откажется брать у младшего Патрушева 50 лямов под 25% (1лям в месяц не считая основного долга),тады и старшего подключат - утюжок там, опять же ложки горячие smile:cry:
И то верно,мужик сказал,мужик сделал smile8)
По словам предпринимателя, он готов заложить дом, автомобиль, «практически все» для обеспечения этого кредита. - как раз на пару месяцев выплат хватит, снимут репортаж на ТВ о выполнении наказов партии и правительства тружениками российских банков... Ну а потом ?
А то что потом, не просочится в медийное пространство, а того, чего там нет, как известно -и не существует smile:(
читающий  (читающий)
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Цитата
...свиноводу бабок не видать однозначно...


т.е. Вы считаете, что Путина привезли к совершенно случайному фермеру?
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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т.е. Вы считаете, что Путина привезли к совершенно случайному фермеру?

Случайный, не случайный не суть важно...по идее случайный не должен быть подпущен, хотя после недавнего инциндента на даче Медведева в Горках,куда непонятно как пробрался недавно уволенный зам. прокурора Московской обл. и подкаруливал у часовни Светлану Медведеву, видимо надеясь упасть в ноги и вымолить прощение, можно допустить что и случайный.
Но бабок не получит при любом раскладе, а если вдруг и одобрят кредит, то сам тут же откажется, прочитав график платежей, хрюшками такие проценты неотбиваемы smile:cry:
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