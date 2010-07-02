Лох телеведущий и удачливый фермер

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
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Комментарии 6
«50 миллионов на 10 лет дайте», — уточнил Перелыгин свой запрос.
«Все сделаем», — пообещал премьеру глава Россельхозбанка.
Ну дык,обещать,не значит жениться
свиноводу бабок не видать однозначно,да и сити обещанное поручит выполнить очередному стажеру, ну результат легко предсказуем
И то верно,мужик сказал,мужик сделал
По словам предпринимателя, он готов заложить дом, автомобиль, «практически все» для обеспечения этого кредита. - как раз на пару месяцев выплат хватит, снимут репортаж на ТВ о выполнении наказов партии и правительства тружениками российских банков... Ну а потом ?
А то что потом, не просочится в медийное пространство, а того, чего там нет, как известно -и не существует
т.е. Вы считаете, что Путина привезли к совершенно случайному фермеру?
Случайный, не случайный не суть важно...по идее случайный не должен быть подпущен, хотя после недавнего инциндента на даче Медведева в Горках,куда непонятно как пробрался недавно уволенный зам. прокурора Московской обл. и подкаруливал у часовни Светлану Медведеву, видимо надеясь упасть в ноги и вымолить прощение, можно допустить что и случайный.
Но бабок не получит при любом раскладе, а если вдруг и одобрят кредит, то сам тут же откажется, прочитав график платежей, хрюшками такие проценты неотбиваемы