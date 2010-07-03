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АдЪ

03.07.2010 18:56 3 1 776 просмотров
Интересно, а существует специальный ад для "успешных сетевиков", распространителей многоуровневого маркетинга типа Гербалайфа , Amway и прочего?

Я вот думаю, что он есть. И когда там изредка отключают пламя под сковородками, в наступившей тишине к ним приходят продавцы пылесосов Кирби. И втюхивают, и втюхивают, и втюхивают...

Кстати, ни одна из моих статьей и ни один из тысяч моих эфирjв не вызывал такой реакции, как скромная колонка в одном журнале с полгода назад, где я усомнился в успешности бизнеса "сетевиков".

Секта, как и было сказано.

Комментарии 3

читающий  (читающий)
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Цитата
...я усомнился в успешности бизнеса "сетевиков".


Это всё-равно, как лишиться "американской мечты" для эмигрантов smile:D
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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усомнился в успешности бизнеса "сетевиков"

Почему у MLM в России такая незавидная судьба, отвратный имидж и неясные перспективы? Причин много,но главные - жадность и нетерпение в получении прибыли. Вот пылесосники - впаривают путём психологического давления свой товар в разы дороже чем за границей, жертвы выйдя из "наваждения" и поняв что купили вакуумклинер по цене продукции "автотаза",клянут их, и если и не жалуются знакомым ,но и рекомендовать не будут. Результат - кирбистами детей в яслях пугают,про российский рынок Кирби придётся забыть лет на двадцать. А продавали бы в общем то неплохие пылесосы не за 150 а за 30,глядишь и поклонники бы нашлись,и агенты кормились бы ими годами,и перспектива бы была .. Но нет, нам подавай много и сразу..

Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Игорь, а Вам известно, что Гербалайф - публичная компания, акции которой котируются на бирже и вся ее отчетность открыта? У них очень большие доходы, это серьезный бизнес.

Безотносительно эмоций по поводу бизнес-стиля... Но в МакДональдсе Вы, наверное, тоже не едите, что не делает этот бизнес неуспешным.
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