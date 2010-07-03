Интересно, а существует специальный ад для "успешных сетевиков", распространителей многоуровневого маркетинга типа Гербалайфа , Amway и прочего?
Я вот думаю, что он есть. И когда там изредка отключают пламя под сковородками, в наступившей тишине к ним приходят продавцы пылесосов Кирби. И втюхивают, и втюхивают, и втюхивают...
Кстати, ни одна из моих статьей и ни один из тысяч моих эфирjв не вызывал такой реакции, как скромная колонка в одном журнале с полгода назад, где я усомнился в успешности бизнеса "сетевиков".
Секта, как и было сказано.
Комментарии 3
Это всё-равно, как лишиться "американской мечты" для эмигрантов
Почему у MLM в России такая незавидная судьба, отвратный имидж и неясные перспективы? Причин много,но главные - жадность и нетерпение в получении прибыли. Вот пылесосники - впаривают путём психологического давления свой товар в разы дороже чем за границей, жертвы выйдя из "наваждения" и поняв что купили вакуумклинер по цене продукции "автотаза",клянут их, и если и не жалуются знакомым ,но и рекомендовать не будут. Результат - кирбистами детей в яслях пугают,про российский рынок Кирби придётся забыть лет на двадцать. А продавали бы в общем то неплохие пылесосы не за 150 а за 30,глядишь и поклонники бы нашлись,и агенты кормились бы ими годами,и перспектива бы была .. Но нет, нам подавай много и сразу..
Безотносительно эмоций по поводу бизнес-стиля... Но в МакДональдсе Вы, наверное, тоже не едите, что не делает этот бизнес неуспешным.