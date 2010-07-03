АдЪ

Интересно, а существует специальный ад для "успешных сетевиков", распространителей многоуровневого маркетинга типа Гербалайфа , Amway и прочего?



Я вот думаю, что он есть. И когда там изредка отключают пламя под сковородками, в наступившей тишине к ним приходят продавцы пылесосов Кирби. И втюхивают, и втюхивают, и втюхивают...



Кстати, ни одна из моих статьей и ни один из тысяч моих эфирjв не вызывал такой реакции, как скромная колонка в одном журнале с полгода назад, где я усомнился в успешности бизнеса "сетевиков".



Секта, как и было сказано.