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Модернизация и инновации

06.07.2010 09:28 17 2 396 просмотров
Мне тут в моем посте про Сити понаписали, что все беды в банках от излишней компьютеризации и автоматизации. Ага, разбежались!

Дано: Банк. В банке зарплатная карта, естественно рублевая, и кредитная в евро.

Задача: Погасить задолженность по кредитной карте.

Что делает человек в таких обстоятельствах?

Вариант первый - идет в онлайн-банк и переводит с одного счета на другой. Обломись, солдатик, мы на корабле(с). Как нам сообщили сотрудники банка, нельзя привязать зарплатный счет к кредитной карте и переводить деньги между счетами.

Ну хорошо же. Вариант второй. Засунуть деньги в банкомат с функцией приема наличных. Обломитесь второй раз.
Погасить задолженность по еврокарте вы можете только евро, если через банкомат. Только в валюте счета. Я думал, что проблема в законодательстве, ан нет, другие банки спокойно гасят в любой валюте.

Патриотизм последнее прибежище негодяя, говорят, хоть я с этим в корне и не согласен, а касса последнее прибещище клиента-идиота. Облом, опять таки.

Просто так в кассу не пройти. Надо сначала отстоять очередь к "специалисту", "специалист" выпишет бумажку, а с ней уже в кассу.

Общее затраченное время 40 минут.

Зато в кассу вас провожают специалисты, совсем не так, как провожают поезда.

Компьютеризация, my ass. Каждый год по новому Гуглу в Сколково.

Извините, был взволнован.

Комментарии 17

ElGaucho  (ElGaucho)
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Не делайте себе нервы. smile:) Да, это геморрой, покупать евро, вносить в кассу или АТМ. Но самый ли большой геморрой в Вашей жизни?

Вон, у меня коллега в сити (компьтеризированном по самые гланды) карту в отделении перевыпустить не мог месяц. И на "Горячей линии" ему говорящие головы банка месяц заводили рака за камень.
Игорь Виттель  (vittel)
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Из таких минигеморроев и складывается одна большая задница. Я трачу по паре часов в день на такую бессмысленную фигню, не по своей вине, заметим.
ElGaucho  (ElGaucho)
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"Лишь бы кашка была ячневая да масельце... Жирненько и хорошо!" © одна моя давняя клиента по юридической части, построившая локальную (не всероссийскую) финансовую пирамиду на несколько десятков миллионов дойчмарок. smile:)
Илона Гульчак  (ilona.gulchak)
#
Ерунда какая-то получается. Игорь, сочувствую.
А что отвечает персональный менеджер? в этом банке так все и будет продолжаться?
Понятно, могут быть всякие проблемы, но если они решаются комплексно после feedback от клиента, то гда все ок. но если все остается, как было, ух...
Игорь Виттель  (vittel)
#
А что может решить персональный менеджер? Он может только извиниться, что из 5 сотрудников, работает один и тот не работает.
То, что задолженность нельзя погасить через банкомат в другой валюте вне его компетенции.
Илона Гульчак  (ilona.gulchak)
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Не согласна. Он многое может - например, инициировать внутри банка решение данной проблемы. Если налицо "страдания" клиента, очевидно, что устранение проблемы улучшает сервис, тем более, если конкуренты это делают...
Игорь Виттель  (vittel)
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В банке такого размера и менеджер ничего не значит и банку все пофиг
Илона Гульчак  (ilona.gulchak)
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предложение есть всегда, был бы спрос smile:)
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Дано: Банк. В банке зарплатная карта, естественно рублевая, и кредитная в евро.

Задача: Погасить задолженность по кредитной карте.

Что делает человек в таких обстоятельствах?


Не знаю как человек, а как продвинутый юзер финансовых джунглей,перед тем, как вступить с банком в какие-либо отношения, очень дотошно изучаю все тарифы и условия, как крупно, так и мелкошрифтно писанные, с пристрастием допрашиваю сотрудников об алгоритмах действий в подобных случаях,ищу информацию о банке и его состоянии, отзывы клиентов, просчитываю все плюсы и минусы, сравниваю с аналогичными услугами других доступных банков, ну и если делаю вывод, нужная мне услуга имеет оптимальные соотношения цена - качество, риск - доходность, геморрой - выгодность,то тогда уж пробую..Но! И после этого не надеюсь, что всё будет как по маслу, всегда готов к засаде. Ну и конечно диверсификация обязательно. Вот как то так..
Игорь Виттель  (vittel)
#
Читаем внимательно) Карта зарплатная и изменить это нельзя.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Карта зарплатная и изменить это нельзя

Но кредитную то не заставляли же брать. Наверно как зарплатнику процент пожиже, лимит повыше..Это конечно хорошо, ну и ненавязчивый сервис в качестве бонуса smile:)
Гектор  (Гектор)
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Насколько я помню (но могу ошибаться, уже довольно давно закрыл счета в СИТИ-Россия) иметь евровую карту в этом банке очень невыгодно: даже когда Вы платите в еврозоне в евро, то попадаете на двойную конвертацию (евро/доллар, доллар/рубль).
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Цитата
Насколько я помню (но могу ошибаться, уже довольно давно закрыл счета в СИТИ-Россия) иметь евровую карту в этом банке очень невыгодно

А почему Вы решили, что автор пишет о Ситибанке? Явно о каком-то другом: кредитки в Сити только в рублях, есть автоматическое погашение задолженности по кредитке с одного из текущих/сберегательных счетов, да и в кассу там идут напрямую, минуя "операционистку".
Гектор  (Гектор)
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Да, конечно, это не СИТИ. А слово "кредитк"а я воспринял из контекста как банковскую (дебитовую)карту. Но это безусловно не так: имелась ввиду настоящая кредитка.
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