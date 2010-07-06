Модернизация и инновации

Мне тут в моем посте про Сити понаписали, что все беды в банках от излишней компьютеризации и автоматизации. Ага, разбежались!
Дано: Банк. В банке зарплатная карта, естественно рублевая, и кредитная в евро.
Задача: Погасить задолженность по кредитной карте.
Что делает человек в таких обстоятельствах?
Вариант первый - идет в онлайн-банк и переводит с одного счета на другой. Обломись, солдатик, мы на корабле(с). Как нам сообщили сотрудники банка, нельзя привязать зарплатный счет к кредитной карте и переводить деньги между счетами.
Ну хорошо же. Вариант второй. Засунуть деньги в банкомат с функцией приема наличных. Обломитесь второй раз.
Погасить задолженность по еврокарте вы можете только евро, если через банкомат. Только в валюте счета. Я думал, что проблема в законодательстве, ан нет, другие банки спокойно гасят в любой валюте.
Патриотизм последнее прибежище негодяя, говорят, хоть я с этим в корне и не согласен, а касса последнее прибещище клиента-идиота. Облом, опять таки.
Просто так в кассу не пройти. Надо сначала отстоять очередь к "специалисту", "специалист" выпишет бумажку, а с ней уже в кассу.
Общее затраченное время 40 минут.
Зато в кассу вас провожают специалисты, совсем не так, как провожают поезда.
Компьютеризация, my ass. Каждый год по новому Гуглу в Сколково.
Извините, был взволнован.
Комментарии 17
Вон, у меня коллега в сити (компьтеризированном по самые гланды) карту в отделении перевыпустить не мог месяц. И на "Горячей линии" ему говорящие головы банка месяц заводили рака за камень.
А что отвечает персональный менеджер? в этом банке так все и будет продолжаться?
Понятно, могут быть всякие проблемы, но если они решаются комплексно после feedback от клиента, то гда все ок. но если все остается, как было, ух...
То, что задолженность нельзя погасить через банкомат в другой валюте вне его компетенции.
Задача: Погасить задолженность по кредитной карте.
Что делает человек в таких обстоятельствах?
Не знаю как человек, а как продвинутый юзер финансовых джунглей,перед тем, как вступить с банком в какие-либо отношения, очень дотошно изучаю все тарифы и условия, как крупно, так и мелкошрифтно писанные, с пристрастием допрашиваю сотрудников об алгоритмах действий в подобных случаях,ищу информацию о банке и его состоянии, отзывы клиентов, просчитываю все плюсы и минусы, сравниваю с аналогичными услугами других доступных банков, ну и если делаю вывод, нужная мне услуга имеет оптимальные соотношения цена - качество, риск - доходность, геморрой - выгодность,то тогда уж пробую..Но! И после этого не надеюсь, что всё будет как по маслу, всегда готов к засаде. Ну и конечно диверсификация обязательно. Вот как то так..
Но кредитную то не заставляли же брать. Наверно как зарплатнику процент пожиже, лимит повыше..Это конечно хорошо, ну и ненавязчивый сервис в качестве бонуса
А почему Вы решили, что автор пишет о Ситибанке? Явно о каком-то другом: кредитки в Сити только в рублях, есть автоматическое погашение задолженности по кредитке с одного из текущих/сберегательных счетов, да и в кассу там идут напрямую, минуя "операционистку".