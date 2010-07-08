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На всю оставшуюся жизнь.

08.07.2010 09:21 18 1 749 просмотров
Немцев я не любил всегда. И футбольную сборную их, наверное, тоже.
Но точно помню, когда это приобрело очень личный характер. 1982 год. Полуфинал ЧМ Франция-Германия.
Великих французов ломает бездушная немецкая машина.

И с тех пор, каждый проигрыш немецкой сборной в ответственных матчах чемпионатов Европы и Мира становится для меня большим личным праздником.

В 94 Хаджи сотоварищи немножко испортили им праздник, в 98 - хорваты, вчера - испанцы.

Нам это лишний раз напоминает о том, что стена то стеной, как говорил Владимир Ильич, но гнилая. Ткни и развалится.

И на каждую бездушную и тупую машину обычно находится, может и туповатый, но весьма артистичный Пуйоль.

Так победим.

Вот ганцев только жалко.

Комментарии 18

Анастасия Макс  (aMaks)
#
Скучные немцы со своей размеренной до тошноты жизнью мне тоже никогда не импонировали. Как в песне "если есть запрещающий знак - они знают, где-то рядом объезд". И если удается сбить с ритма этот четкий механизм - вседа остается легкая, приятная ирония.
Татьяна Колычева  (Pingva)
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Я не великий знаток футбола, поскольку люблю когда много забивают и счет меняется динамично (как в баскетболе к примеру smile:shuffle: ), а немцы на этом чемпионате забивали много, потому были с моей точки зрения не скучны, и потому мне лично жаль что они не в финале!! smile:nunu:
Victor Ward  (v_ward)
#
В 82-ом был ЧМ, а не ЧЕ. В финале их итальянцы разнесли. Первый чемпионат мира, который я смотрел ))
Про немцев полностью согласен, причем тошнотворная у них не только сборная, но и бунедслига, не смотря на большое количество легионеров в последние годы.
CreditWay  (CreditWay)
#
Вы ничего не понимаете в футболе.Соррь.но это так.Немцы - великие.Немцы показали лучшую ИГРУ на этом ЧМ.Унизить Англию и Аргентину 8 : 1 ! О какой тупой,бездушной машине Вы говорите ?
Вы ничего не понимаете в футболе.В Вас говорит исторический страх перед "сумрачным германским гением".
Victor Ward  (v_ward)
#
Полностью согласен, что ничего не понимаю в футболе, можете не извиняться и повторять два раза одно и тоже. Футбол для меня чистой воды развлечение, которое я всего лишь навсего смотрю лет уже как тридцать, и оно должно доставлять удовольствие как любое развлечение. Игра немецких команд мне его не доставляет. Ничего не могу с собой поделать. Германофобией и историческими страхами не страдаю. Немецкую музыку и литературу люблю. Футбол увы нет.
CreditWay  (CreditWay)
#
Да.Да.Он издевается !

Но нас не сломишь !

Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt,
Wenn es stets zu Schutz und Trutze
Brüderlich zusammenhält,
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt -
Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt.

Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang
Sollen in der Welt behalten
Ihren alten schönen Klang,
Uns zu edler Tat begeistern
Unser ganzes Leben lang.
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang.

Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland!
Danach laßt uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand.
Blüh' im Glanze dieses Glückes,
Blühe, deutsches Vaterland.
smile:ura:
Deutschland, Deutschland über alles !!!!!!!
Максим  (Sebastian)
#
сломали уже smile:)

Сейчас еще Уругвайчик добьет smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
Хде ? smile:o
Несчастный случай.Не более.
Максим  (Sebastian)
#
90 минут он длился smile:D
CreditWay  (CreditWay)
#
И чо ?
Фартануло Пуйи.
Максим  (Sebastian)
#
Почитайте послематчевое интервью тренера немцев, там о фарте испанцев ни слова smile:D
CreditWay  (CreditWay)
#
Просто Йоахим культурный,воспитанный молодой человек.Умеет достойно принять поражение.
Это ж Вам не Марадона. smile;)
Максим  (Sebastian)
#
Не видел ни одной рецензии матча, в которой победа Испании была бы списана на фарт smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
Эт смотря че читать . smile;)
Sebastian,да бесполезно нам с Вами спорить.Мы по разные стороны баррикад. smile:)
Поздравляю с победой.Но через десятилетия будут вспоминать не 0:1 Испании,а 4:0 и 4:1 сами знаете кому. smile;)
Максим  (Sebastian)
#
немцы были переиграны на всех линиях...

Помнят чемпионов, а еще проигрыш немцев будут помнить от испанцев во втором подряд турнире с одинаковым счетом.

Немцы разгромили англичан и аргентинцев вследствии плохой игры послдних. Хотя у них были шансы в любом случае.
CreditWay  (CreditWay)
#
"Помнят чемпионов" - да.Испания не чемпион еще. smile;)
Вынесут Холланды Спанишь и никто не вспомнит.
Помнят красивую игру,скандалы,драматичные матчи.
Германия все это дала.
anifani  (anifani)
#
Я немцев тоже Не,как бы помягче,безразлична до мозга костей. smile:idea:
Но на этом чемпионате,красивая и мощная игра была с их стороны.
Может просто выдохлись,не дошли до Келиманджаро,не экономили силенки юные атлеты?
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