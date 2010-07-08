На всю оставшуюся жизнь.

Немцев я не любил всегда. И футбольную сборную их, наверное, тоже.

Но точно помню, когда это приобрело очень личный характер. 1982 год. Полуфинал ЧМ Франция-Германия.

Великих французов ломает бездушная немецкая машина.



И с тех пор, каждый проигрыш немецкой сборной в ответственных матчах чемпионатов Европы и Мира становится для меня большим личным праздником.



В 94 Хаджи сотоварищи немножко испортили им праздник, в 98 - хорваты, вчера - испанцы.



Нам это лишний раз напоминает о том, что стена то стеной, как говорил Владимир Ильич, но гнилая. Ткни и развалится.



И на каждую бездушную и тупую машину обычно находится, может и туповатый, но весьма артистичный Пуйоль.



Так победим.



Вот ганцев только жалко.

