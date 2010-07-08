На всю оставшуюся жизнь.

Немцев я не любил всегда. И футбольную сборную их, наверное, тоже.
Но точно помню, когда это приобрело очень личный характер. 1982 год. Полуфинал ЧМ Франция-Германия.
Великих французов ломает бездушная немецкая машина.
И с тех пор, каждый проигрыш немецкой сборной в ответственных матчах чемпионатов Европы и Мира становится для меня большим личным праздником.
В 94 Хаджи сотоварищи немножко испортили им праздник, в 98 - хорваты, вчера - испанцы.
Нам это лишний раз напоминает о том, что стена то стеной, как говорил Владимир Ильич, но гнилая. Ткни и развалится.
И на каждую бездушную и тупую машину обычно находится, может и туповатый, но весьма артистичный Пуйоль.
Так победим.
Вот ганцев только жалко.
Комментарии 18
Про немцев полностью согласен, причем тошнотворная у них не только сборная, но и бунедслига, не смотря на большое количество легионеров в последние годы.
Вы ничего не понимаете в футболе.В Вас говорит исторический страх перед "сумрачным германским гением".
Но нас не сломишь !
Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt,
Wenn es stets zu Schutz und Trutze
Brüderlich zusammenhält,
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt -
Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt.
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang
Sollen in der Welt behalten
Ihren alten schönen Klang,
Uns zu edler Tat begeistern
Unser ganzes Leben lang.
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang.
Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland!
Danach laßt uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand.
Blüh' im Glanze dieses Glückes,
Blühe, deutsches Vaterland.
Deutschland, Deutschland über alles !!!!!!!
Сейчас еще Уругвайчик добьет
Несчастный случай.Не более.
Фартануло Пуйи.
Это ж Вам не Марадона.
Sebastian,да бесполезно нам с Вами спорить.Мы по разные стороны баррикад.
Поздравляю с победой.Но через десятилетия будут вспоминать не 0:1 Испании,а 4:0 и 4:1 сами знаете кому.
Помнят чемпионов, а еще проигрыш немцев будут помнить от испанцев во втором подряд турнире с одинаковым счетом.
Немцы разгромили англичан и аргентинцев вследствии плохой игры послдних. Хотя у них были шансы в любом случае.
Вынесут Холланды Спанишь и никто не вспомнит.
Помнят красивую игру,скандалы,драматичные матчи.
Германия все это дала.
Но на этом чемпионате,красивая и мощная игра была с их стороны.
Может просто выдохлись,не дошли до Келиманджаро,не экономили силенки юные атлеты?