Дотянулся проклятый Сталин(с)

Оказывается не только Ситибанк оперативно реагирует на критику. СВР тоже, видать, блоги читает
Громыко, конечно, не оживили, но "шпионов" поменяли. Да и до "крота", кажется", дотянулись.
P.S - А зайди покойник в пику, было бы 7 взяток
- Да ничего, и так неплохо вышло
Комментарии 5
Дабы замкнуть логическую цепочку, осталось отправить новых русских гламурных шпиёнов подышать целебным таёжным воздухом.Лет на двадцать. Без права переписки. Как завещал великий вождь и учитель всех народов.
Могли бы Вы помочь осветить данную тему массовых хищений денегв интернет банкинге Банка Москвы на РБК?
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=72524&PAGEN_1=1