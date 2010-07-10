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Дотянулся проклятый Сталин(с)

10.07.2010 20:35 5 2 207 просмотров
Оказывается не только Ситибанк оперативно реагирует на критику. СВР тоже, видать, блоги читает smile:D smile:D smile:D

Громыко, конечно, не оживили, но "шпионов" поменяли. Да и до "крота", кажется", дотянулись.

P.S - А зайди покойник в пику, было бы 7 взяток
- Да ничего, и так неплохо вышло

Комментарии 5

Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Дотянулся проклятый Сталин(с) Да и до "крота", кажется", дотянулись.

Дабы замкнуть логическую цепочку, осталось отправить новых русских гламурных шпиёнов подышать целебным таёжным воздухом.Лет на двадцать. Без права переписки. Как завещал великий вождь и учитель всех народов.

Гектор  (Гектор)
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Сомневаюсь. Более вероятным мне кажется переход "крота" на нелегальное положение. Скорее всего он начнет новую жизнь с новыми документами. А может и вправду приступ. Я не сильно высокого мнения о наших "специалистах", но думаю сумашедших среди них немного. После скандала с Литвиненко только безумец мог бы организовать операцию по устранению этого "крота" и поставить на карту дальнейшее развитие отношений с США.
qaq  (qaq)
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Странно , что в списке для обмена не оказалось Ходорковского. smile:D
Гектор  (Гектор)
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Здесь http://lenta.ru/conf/korotchenko/ имеется очень серьезное и профессиональное интервью главного редактора журнала "Национальная оборона" В.Коротченко. Он ответил на очень много вопросов и, в частности, категорически исключил, что сеть сдал перебежчик Третьяков. По его мнению крот по-прежнему работает в центральном аппарате СВР или ГРУ.
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