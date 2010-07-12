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Летать-копать

12.07.2010 10:02 14 2 644 просмотра
Может мне кто-нибудь объяснить, почему на сайте Аэроэкспресса невозможно купить больше чем один билет за раз? Мне когда сказали - я не поверил. Попробовал - убедился.

Откуда вообще растут руки у разработчиков сайтов?

Комментарии 14

Анастасия Макс  (aMaks)
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У них другая философия жизни - "каждый сам за себя")
Игорь Виттель  (vittel)
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А Б-г против всех. Это мы проходили.
Не, ну правда, чем руководствовались создатели сайта?
Анастасия Макс  (aMaks)
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Похоже правильней поставить вопрос "КЕМ" руководствовались эти люди... С исполнителей спрос не большой, а вот идеологи вряд ли пользуются этим сервисом. Ездят на машинах или билет им покупают ассистенты. Вот и не "проверили на себе". Получилось как всегда.
Екатерина Суворова  (28_888)
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А ты в т.н. 'личный кабинет' проверял там? Может, там тогда корзинка появляется, как в интернет-магазинах?
Игорь Виттель  (vittel)
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Кать, почему все друзья держат меня за идиота?
Екатерина Суворова  (28_888)
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Я не держу!!! smile:{} Мало ли чего, просто. Не, зря они (разработчики) так, зря. Ага.
Максим Томский  (crocodil)
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Игорь, добрый день!
Маленько не в тему, но хотел у Вас спросить по поводу дела ЧИЧВАРКИНА!
Как Вы считаети, "наезд" на Чичваркина был с разрешения самого верха или всё таки это пресловутый отдел "К" занимаеться самодеятельностью.
интересно Ваше мнение потому как Вы не раз брали интервью у Жени.
Вадим Пикулин  (pqline)
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Ну, да, конечно... и Женя сказал все как есть. Разве Вы не читали интервью Чичваркина, там все уже написано, чего спрашивать у журналистов?.. Что они могут такое закулисное добавить?.. Да и Вы, как я полагаю, интересуетесь одной точкой зрения. Я же думаю, чтобы найти истину, нужно проанализировать информацию разных источников. Может попробовать ее получить от упомянутого вами "верха" или самого "К"?.. smile:)
Igor Novikovi  (Novikovi)
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Игорь, "держат за идиота" - это был упрек за невнимательность.

Посмотрите на заголовок формы на покупку: "Купить БИЛЕТ он-лайн" - однозначно ЕДИНСТВЕННОЕ число.

А по поводу "идеологов проекта, которые катаются на автомобилях и им неведомо, что такое покупать билет", откровенная чушь. Для того чтобы управлять проектом, необязательно знать, какая смазка используется между прокладками в дросселе № 1123456.

На самом деле проблема (сейчас исправлена) просто отражает степень бюрократизации структуры, отвечающей за этот проект. Разработчик предпочитает сделать, как написано в задании, вместо того, чтобы поднять трубку (в смысле бросить мейл) руководителю проекта с целью указать на непреднамеренное ограничение.

Разработчику добавить лишний downdrop list - возня, конечно, но не настолько серьезная, чтобы он из-за этого сильно потеть. Хотя, кто знает, может за каждый чих там разработчики требуют бабла, а эта фича - повод для доработки и соответственно дополнительного финансирования. В таком случае надо назначать на руководство проектом человека, который хоть что-то смыслит в логических операциях.
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