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Летать-копать
12.07.2010 10:02
14
2 644 просмотра
Может мне кто-нибудь объяснить, почему на сайте
Аэроэкспресса
невозможно купить больше чем один билет за раз? Мне когда сказали - я не поверил. Попробовал - убедился.
Откуда вообще растут руки у разработчиков сайтов?
Комментарии
14
Анастасия Макс
(aMaks)
12.07.2010 10:40
#
У них другая философия жизни - "каждый сам за себя")
0
Игорь Виттель
(vittel)
12.07.2010 10:48
#
А Б-г против всех. Это мы проходили.
Не, ну правда, чем руководствовались создатели сайта?
0
Анастасия Макс
(aMaks)
12.07.2010 11:25
#
Похоже правильней поставить вопрос "КЕМ" руководствовались эти люди... С исполнителей спрос не большой, а вот идеологи вряд ли пользуются этим сервисом. Ездят на машинах или билет им покупают ассистенты. Вот и не "проверили на себе". Получилось как всегда.
0
Екатерина Суворова
(28_888)
12.07.2010 11:32
#
А ты в т.н. 'личный кабинет' проверял там? Может, там тогда корзинка появляется, как в интернет-магазинах?
0
Игорь Виттель
(vittel)
12.07.2010 12:00
#
Кать, почему все друзья держат меня за идиота?
0
Екатерина Суворова
(28_888)
12.07.2010 12:11
#
Я не держу!!!
Мало ли чего, просто. Не, зря они (разработчики) так, зря. Ага.
0
Алексей Дегтярев
(degtyarev)
12.07.2010 13:35
#
0
Мария Строева
(mstroeva)
12.07.2010 15:06
#
за что тебя держат?!
0
Игорь Виттель
(vittel)
12.07.2010 19:13
#
Если б еще и держали!
0
Мария Строева
(mstroeva)
13.07.2010 13:56
#
иди ко мне, я тебя подержу!
0
Екатерина Суворова
(28_888)
12.07.2010 20:13
#
0
Максим Томский
(crocodil)
03.08.2010 09:49
#
Игорь, добрый день!
Маленько не в тему, но хотел у Вас спросить по поводу дела ЧИЧВАРКИНА!
Как Вы считаети, "наезд" на Чичваркина был с разрешения самого верха или всё таки это пресловутый отдел "К" занимаеться самодеятельностью.
интересно Ваше мнение потому как Вы не раз брали интервью у Жени.
0
Вадим Пикулин
(pqline)
12.08.2010 10:23
#
Ну, да, конечно... и Женя сказал все как есть. Разве Вы не читали интервью Чичваркина, там все уже написано, чего спрашивать у журналистов?.. Что они могут такое закулисное добавить?.. Да и Вы, как я полагаю, интересуетесь одной точкой зрения. Я же думаю, чтобы найти истину, нужно проанализировать информацию разных источников. Может попробовать ее получить от упомянутого вами "верха" или самого "К"?..
0
Igor Novikovi
(Novikovi)
03.09.2010 17:19
#
Игорь, "держат за идиота" - это был упрек за невнимательность.
Посмотрите на заголовок формы на покупку: "Купить БИЛЕТ он-лайн" - однозначно ЕДИНСТВЕННОЕ число.
А по поводу "идеологов проекта, которые катаются на автомобилях и им неведомо, что такое покупать билет", откровенная чушь. Для того чтобы управлять проектом, необязательно знать, какая смазка используется между прокладками в дросселе № 1123456.
На самом деле проблема (сейчас исправлена) просто отражает степень бюрократизации структуры, отвечающей за этот проект. Разработчик предпочитает сделать, как написано в задании, вместо того, чтобы поднять трубку (в смысле бросить мейл) руководителю проекта с целью указать на непреднамеренное ограничение.
Разработчику добавить лишний downdrop list - возня, конечно, но не настолько серьезная, чтобы он из-за этого сильно потеть. Хотя, кто знает, может за каждый чих там разработчики требуют бабла, а эта фича - повод для доработки и соответственно дополнительного финансирования. В таком случае надо назначать на руководство проектом человека, который хоть что-то смыслит в логических операциях.
0
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Комментарии 14
Не, ну правда, чем руководствовались создатели сайта?
Маленько не в тему, но хотел у Вас спросить по поводу дела ЧИЧВАРКИНА!
Как Вы считаети, "наезд" на Чичваркина был с разрешения самого верха или всё таки это пресловутый отдел "К" занимаеться самодеятельностью.
интересно Ваше мнение потому как Вы не раз брали интервью у Жени.
Посмотрите на заголовок формы на покупку: "Купить БИЛЕТ он-лайн" - однозначно ЕДИНСТВЕННОЕ число.
А по поводу "идеологов проекта, которые катаются на автомобилях и им неведомо, что такое покупать билет", откровенная чушь. Для того чтобы управлять проектом, необязательно знать, какая смазка используется между прокладками в дросселе № 1123456.
На самом деле проблема (сейчас исправлена) просто отражает степень бюрократизации структуры, отвечающей за этот проект. Разработчик предпочитает сделать, как написано в задании, вместо того, чтобы поднять трубку (в смысле бросить мейл) руководителю проекта с целью указать на непреднамеренное ограничение.
Разработчику добавить лишний downdrop list - возня, конечно, но не настолько серьезная, чтобы он из-за этого сильно потеть. Хотя, кто знает, может за каждый чих там разработчики требуют бабла, а эта фича - повод для доработки и соответственно дополнительного финансирования. В таком случае надо назначать на руководство проектом человека, который хоть что-то смыслит в логических операциях.