While you were sleeping

Мне вот коллег с НТВ реально жалко. Я, конечно, понимаю, что такая передача как "Дело в кепке" делается быстро и недорого, но опять-таки дедлайны, нервы, туда-сюда.



Или у них заготовки лежат? А какие ? Универсальные шаблоны-рыбы или персонализированные? И на кого уже заготовлено?



И зачем "нашисты" мочат Митволя, которого прочили в преемники московского мэра, если Кремль мочит Юрь Михалыча?



А вообще ностальгия в разгаре. В столице два заказных за сутки, а на экране вновь Сергей Леонидыч разоблачает происки мэра.



Чувствуешь себя значительно моложе.

