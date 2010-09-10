While you were sleeping

Мне вот коллег с НТВ реально жалко. Я, конечно, понимаю, что такая передача как "Дело в кепке" делается быстро и недорого, но опять-таки дедлайны, нервы, туда-сюда.
Или у них заготовки лежат? А какие ? Универсальные шаблоны-рыбы или персонализированные? И на кого уже заготовлено?
И зачем "нашисты" мочат Митволя, которого прочили в преемники московского мэра, если Кремль мочит Юрь Михалыча?
А вообще ностальгия в разгаре. В столице два заказных за сутки, а на экране вновь Сергей Леонидыч разоблачает происки мэра.
Чувствуешь себя значительно моложе.
Комментарии 25
Выздоравливай!
Пока клуб можно только вокруг моей койки собирать. Умирающий Некрасов в полный рост.
Брателло, набирайся сил, спи побольше,
коньячкучаю с лимоном побольше пей. Ты нам нужен.
Не видел передачи про старика Батурина, но живо себе представляю как несложно (особенно для Доренко, которому в таланте ТВ-киллера не откажешь) из его "некроложной" болванки сделать передачу-разоблачение. Скажем сняли проходку Батурина на открытии какого-нибудь дорожного объекта. В "некрологе" сказали бы, что только благодаря Юрию Михайловича Москва стала современным городом и т.п. А в разоблачении ту же картинку снабдили комментарием, сколько миллиардов "закопали" в этом объекте.
ЗЫ. Доренко на НТВ?
Это коридор РСН
А теперь - это все бессмысленно, неактуально и ничего от этих телевизионных разоблачений не зависит. И наша с Вами жизнь - тоже.
Неужели кому-то кажется важным вопрос о том удержит ли Юрий Михайлович власть в Москве?
http://tanyant.livejournal.com/24214.html
С какого вам привиделось припуха
Что НТВ кошмарит за лавэ
Что там одна сплошная заказуха?.
Вам что как детям малым объяснять
Что так совпало просто, что ж такого
Что это все потребовалось снять
Когда нужда возникла снять Лужкова
Проворовался, чья же тут вина?
Изволь, голубчик, прямо под софиты
У нас дружок свободная страна
И неча кепкой тыкать нам в ланиты.
Аршином мерять гласность не берусь
И оценить ее доступность массам
Но вот критиковали ж Беларусь
И надавали батьке по мордасам
Я лично видел громко и в разнос
Клеймили украйнскую опасность.
И это что такое, вот вопрос?
А я отвечу, это братцы гласность!
Я думаю что вы постигли суть
На НТВ ярлык зазря повешен
Они б могли и Путина лягнуть
Но он, как понимаете, безгрешен
-чегось Вась сиясь извилите;
-прокукарекамши а,там хоть не рассветай;
Да и кризис на дворе без старых проверенных кадров как коммунист Доренко...ну ни как низзя, глядишь про Киселёва с Митковой вспомнят...
На кого заготовлено при нынешних Фотошопных чудесах покорректировали подправили сегодня Лужков завтра Мешков,,....и пошло, поехало...
Митволя, да для того и мочат ,чтоб был эффект контрастного душа.
С чего ЮМ мочить начали есть пара мыслей ....К вопросам о расстановке кадров...И распределениии потоков...
кстати, кто-нибудь слышал, как говорит Собянин? в смысле говорит ртом головы.