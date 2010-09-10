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While you were sleeping

10.09.2010 20:27 25 2 466 просмотров
Мне вот коллег с НТВ реально жалко. Я, конечно, понимаю, что такая передача как "Дело в кепке" делается быстро и недорого, но опять-таки дедлайны, нервы, туда-сюда.

Или у них заготовки лежат? А какие ? Универсальные шаблоны-рыбы или персонализированные? И на кого уже заготовлено?

И зачем "нашисты" мочат Митволя, которого прочили в преемники московского мэра, если Кремль мочит Юрь Михалыча?

А вообще ностальгия в разгаре. В столице два заказных за сутки, а на экране вновь Сергей Леонидыч разоблачает происки мэра.

Чувствуешь себя значительно моложе.

Комментарии 25

Игорь Виттель  (vittel)
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Дай в себя придти, сестра!

Пока клуб можно только вокруг моей койки собирать. Умирающий Некрасов в полный рост.
Екатерина Суворова  (28_888)
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smile:D Вчера, утомленный ходьбой по болоту, забрел я в сарай и заснул глубоко.

Брателло, набирайся сил, спи побольше, коньячку чаю с лимоном побольше пей. Ты нам нужен. smile:!: smile:!: smile:!:
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Приходилось слышать, что заготовки (как минимум видеоряд, а текст можно и наложить) есть на всех значимых персонажей нашей жизни. В это легко поверить, если вспомнить с какой скоростью появляются ТВ-"некрологи" по поводу кончины известных людей. Ночью человек умер, а уже вечером часовая передача.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Думаю, что имея видеоряд, можно сделать хоть "некролог", хоть "юбилей". Главное, закадровый текст правильный надиктовать. А чтобы работа шла быстрее нужны готовые шаблоны для верстки, которые наверняка существуют.

Не видел передачи про старика Батурина, но живо себе представляю как несложно (особенно для Доренко, которому в таланте ТВ-киллера не откажешь) из его "некроложной" болванки сделать передачу-разоблачение. Скажем сняли проходку Батурина на открытии какого-нибудь дорожного объекта. В "некрологе" сказали бы, что только благодаря Юрию Михайловича Москва стала современным городом и т.п. А в разоблачении ту же картинку снабдили комментарием, сколько миллиардов "закопали" в этом объекте.

ЗЫ. Доренко на НТВ?
Игорь Виттель  (vittel)
#
Доренко на РСН, где и снят
Это коридор РСН
Дина Дьякова  (Dina_D)
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А мы не смотрим НТВ, мы смотрим РБК! smile:)
Гектор  (Гектор)
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Знаете, 10 лет назад это все было остро, актуально, от этих баталий зависили политические судьбы страны.
А теперь - это все бессмысленно, неактуально и ничего от этих телевизионных разоблачений не зависит. И наша с Вами жизнь - тоже.
Неужели кому-то кажется важным вопрос о том удержит ли Юрий Михайлович власть в Москве?
Vlаd  (Vlаd)
#
Это точно Федя лысый как рулил у нас, так и рулит. Вот сейчас шиша хочет сместить. Эх рассея...
Orest  (Orest)
#
Выздоравливайте!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ай, шайтан! Украл у меня тему для блога! Тоже посмотрели с женой разрекламированную передачу. Те же ощущения. Как в старые добрые времена, когда Доренко мочил Примакова, если мне память не изменяет, по заказу Юрия Михайловича. И смешно, и грустно. А то власти раньше не знали, что Лужков монополизировал Москву. И вдруг прозрели. После такой наспех сколоченной заказной передачи мои симпатии к мэру выросли.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Старшие товарищи поправили: в истории с Примаковым Юрий Михайлович ни при чем. Это Березовский постарался. Это он Доренко натравил.
Гектор  (Гектор)
#
И мочил Доренко все того-же Лужкова. В противовес Ельцину это называлось "московской семьей". Тогда еще много чего вытащили из загашников, в том числе таинственное убийство американского владельца гостиницы "Рэдиссон-Славянская".
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Помню, как каждая передача Доренко начиналась со слов «Юрий Лужков ...», «сегодня Юрий Лужков», «вчера Юрий Лужков» и т.п. Это в КВН однажды хорошо прохватили, так удачно у них до этого получилась только пародия на Скуратова («Я всегда с собой беру видеокамеру»): сделали под игру «Кто хочет стать миллионером?», якобы Березовский в зале и звонит другу, а друг - Доренко. Вопрос ведущего «Кто сидел в траве». И Доренко подсказывает по телефону: «Так, трава - это луг, а луг - это Лужков» smile:D
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Тут говорилось про некрологи и скорость их появления. Вспомнила, что Татьяна Толстая в своем ЖЖ рассказывала, как ей предлагали еще при жизни Солженицына написать ему некролог (она отказалась):
http://tanyant.livejournal.com/24214.html
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Смотрю РБК, нравится однако. Про "Редиссон-Славянская" сейчас ничего тайнственного нет, кто заказчик абсолютно известен (сейчас действующий сенатор), исполнителя нет в живых.
Игорь Виттель  (vittel)
#
Я не очень сейчас понял при чем тут Рэдиссон?
Vl@dislav  (Vl@dislav)
#
Зачем вы льете грязь на НТВ?
С какого вам привиделось припуха
Что НТВ кошмарит за лавэ
Что там одна сплошная заказуха?.

Вам что как детям малым объяснять
Что так совпало просто, что ж такого
Что это все потребовалось снять
Когда нужда возникла снять Лужкова

Проворовался, чья же тут вина?
Изволь, голубчик, прямо под софиты
У нас дружок свободная страна
И неча кепкой тыкать нам в ланиты.

Аршином мерять гласность не берусь
И оценить ее доступность массам
Но вот критиковали ж Беларусь
И надавали батьке по мордасам

Я лично видел громко и в разнос
Клеймили украйнскую опасность.
И это что такое, вот вопрос?
А я отвечу, это братцы гласность!

Я думаю что вы постигли суть
На НТВ ярлык зазря повешен
Они б могли и Путина лягнуть
Но он, как понимаете, безгрешен
Михаил Казаков  (сотник)
#
По поводу братков с НТВ основные принципы деяний;
-чегось Вась сиясь извилите;
-прокукарекамши а,там хоть не рассветай; smile:ura: smile:ura: smile:ura:
Да и кризис на дворе без старых проверенных кадров как коммунист Доренко...ну ни как низзя, глядишь про Киселёва с Митковой вспомнят...
На кого заготовлено при нынешних Фотошопных чудесах покорректировали подправили сегодня Лужков завтра Мешков,,....и пошло, поехало...

Митволя, да для того и мочат ,чтоб был эффект контрастного душа.
С чего ЮМ мочить начали есть пара мыслей ....К вопросам о расстановке кадров...И распределениии потоков...
ольга дж  (odjiri)
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то ли еще будет... январь-февраль, я думаю, нас всех еще "приятно" удивит.
кстати, кто-нибудь слышал, как говорит Собянин? в смысле говорит ртом головы.
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