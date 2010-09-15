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Не стреляйте в пианиста

15.09.2010 12:45 18 2 315 просмотров
Я тут в фейсбуке, неожиданно для себя, вступился за пиарщика одной авиакомпании, которую сам нещадно мочил и мочу, не жалея того же пиарщика.
История долгая и сейчас мы обсуждаем там работу в соцсетях и "этихвашихинтернетах" .

Но дело не в этом, а в том, что в процессе обсуждения я пришел к выводу. Никакие репутационные ущербы в России, за последнее время, не конвертировались в значительный материальный ущерб. Не помню, чтобы какой-то скандал привел к значительному оттоку клиентов. Слухи-да, было такое, но плохая работа - никогда.

Поправьте меня, если я неправ

Комментарии 18

дятел  (WoodMan)
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репутации для слабков не способных зарабатывать деньги в судах ...
Анастасия Макс  (aMaks)
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"Репутационные ущербы" - не преувеличенно?
При хорошей работе пиарщика скандал почти всегда можно повернуть в "нужное" русло. Так часто бывает, что в разгар скандала вдруг становится очевидно, что неправ сам клиент... тут не посмотрел, там не заплатил, здесь сроки пропустил... и вот грамотный пиарщик аккуратно повернул реки вспять... И потом еще и перед руководством отчитался, что негативный информационный повод стал позитивным, куча публикаций на пустом месте)))
дятел  (WoodMan)
#
пиарщик + юрист
Игорь Виттель  (vittel)
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В смысле " преувеличенно"?
Когда компания массово отменяет или сдваивает рейсы, это хрен докажешь, что клиент неправ
Пенсионер  (Пенсионер)
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Была у меня как-то на проверке для получения кредита авиакомпания. У нее кроме своего авиапарка были аэропорты. Интересно было работать. В итоге заключение мое было отрицательное о выдачи кредита да и кредитный комитет банка тоже отказал. Однако на репутации это никак не сказалось. Хоть и несколько аэропортов уже банкроты.
Игорь Виттель  (vittel)
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Ну Вы же не писали в блогах про них, что они козлы?
bugnut  (bugnut)
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Не уверен, что точно понял Вашу мысль.
А как Вам такой пример: УК "Тройка Диалог" - единственная из десятки крупнейших УК - снизила объем активов в управлении за 2009г (на 6%) после скандала с клиентами, пользовавшихся ее услугами доверительного управления.
дятел  (WoodMan)
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aMaks насчет хорошего юриста сомневаюсь , в противном случае не было бы прецедента, т.е. пиарщик не стал бы перевирать, скорее полная юридическая импотенция потерпевшего но смысла это не меняет
дятел  (WoodMan)
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Я как аудитор и по рискам тоже говорю клиентам - обязан - о репутационных рисках пр и внедрении некоторых систем в ответ получаю 0-вой показатель реакции на ухудшения репутации. Т.е. репутации ничего не стоит -вообще.
С другой стороны , во сколько говорено не курите, помрете от рака а люди курят, говорят не ходите в банк за кредитами ,там обманывают а люди идут , врач- гав..юк , а к нему идут , мол это младенцу не повезло , а меня -то врач не обманет .. короче нам в большинстве случаев самим глубоко начхать на репутацию главное что бы ice
#
Полностью согласен. Сам часто наблюдаю похожую картину в своей сфере деятельности. Кто-то судится, ругается и материться, жалуется всем подряд, а остальные с этой компанией продолжают работать, реакция на репутацию - 0! smile:wall: А иногда бывает вплоть до обратного, приходят и начинают с ней работать. Из интереса что-ли? Дай-ка попробую? Или просто работает правило - "не важно что говорят, главное чтобы говорили".
joys  (joys)
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Ну я думаю "Русский кредит" отличный пример. Столько судов, возмущений, а прибыль у банка растёт.
joys  (joys)
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Угу, но так как у него специализация впаривать кредитки, вот и опписался.
Hipster  (Hipster)
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Так у нас все: от автомобиля "Лада" до правительства работает по принципу "ну вы же понимаете, что это - Россия". И ведь понимают, и ведь покупают smile:D Почему юридические лица должны иначе работать?

А если серьезно, там где это возможно и есть конкуренция, народ голосует ногами при наличии альтернативы, но зачастую бывает так, что альтернативы либо просто нет, либо цена ее слишком высока. Давайте возьмем недавний пример с аварийной посадкой Ту-154: я бы лично на этом самолете из Якутска никогда больше не полетел, но это - авиалиния-монополист, которая собирается вернуть самолет обратно на маршрут, и куда местным жителям деваться? Да никуда, будут летать. С компаниями ситуация похожая: идет тебе от поставщика продукция отвратительного качества, начинаешь выставлять претензии, а тебе говорят: не хочешь - не бери, но нас - всего три производителя на всю Россию, качество - одинаковое, а импорт тебе встанет в совершенно несусветную сумму, да еще и с сертификацией намучаешься, поэтому нам на репутацию как-то это... Завернуть вам товар или еще повыпендриватесь? smile:) Это мы еще не рассматриваем пример, когда тебе "настоятельно рекомендуют" воспользоваться услугами какой-либо конторы в силу, скажем так, административного ресурса или "дочке" внутри крупного холдинга. Тут вообще о какой-то репутации можно забыть. Вот и возникает вопрос: а зачем пианисту играть хорошо, если он один на весь город?
ольга дж  (odjiri)
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нормальный автомобиль лада, не надо гнать.
тут работал антипиарщик, то есть черный пиарщик.
Сергей  (С73)
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а как бы узнать чем закончились скандалы с УК "Тройка Диалог" - единственная из десятки крупнейших УК - снизила объем активов в управлении за 2009г (на 6%) после скандала с клиентами, пользовавшихся ее услугами доверительного управления.

я тож ее клиент smile:(

напишите если знаете sm196@mail.ru
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