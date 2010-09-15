Не стреляйте в пианиста

Я тут в фейсбуке, неожиданно для себя, вступился за пиарщика одной авиакомпании, которую сам нещадно мочил и мочу, не жалея того же пиарщика.
История долгая и сейчас мы обсуждаем там работу в соцсетях и "этихвашихинтернетах" .
Но дело не в этом, а в том, что в процессе обсуждения я пришел к выводу. Никакие репутационные ущербы в России, за последнее время, не конвертировались в значительный материальный ущерб. Не помню, чтобы какой-то скандал привел к значительному оттоку клиентов. Слухи-да, было такое, но плохая работа - никогда.
Поправьте меня, если я неправ
Комментарии 18
При хорошей работе пиарщика скандал почти всегда можно повернуть в "нужное" русло. Так часто бывает, что в разгар скандала вдруг становится очевидно, что неправ сам клиент... тут не посмотрел, там не заплатил, здесь сроки пропустил... и вот грамотный пиарщик аккуратно повернул реки вспять... И потом еще и перед руководством отчитался, что негативный информационный повод стал позитивным, куча публикаций на пустом месте)))
Когда компания массово отменяет или сдваивает рейсы, это хрен докажешь, что клиент неправ
А как Вам такой пример: УК "Тройка Диалог" - единственная из десятки крупнейших УК - снизила объем активов в управлении за 2009г (на 6%) после скандала с клиентами, пользовавшихся ее услугами доверительного управления.
С другой стороны , во сколько говорено не курите, помрете от рака а люди курят, говорят не ходите в банк за кредитами ,там обманывают а люди идут , врач- гав..юк , а к нему идут , мол это младенцу не повезло , а меня -то врач не обманет .. короче нам в большинстве случаев самим глубоко начхать на репутацию главное что бы ice
А если серьезно, там где это возможно и есть конкуренция, народ голосует ногами при наличии альтернативы, но зачастую бывает так, что альтернативы либо просто нет, либо цена ее слишком высока. Давайте возьмем недавний пример с аварийной посадкой Ту-154: я бы лично на этом самолете из Якутска никогда больше не полетел, но это - авиалиния-монополист, которая собирается вернуть самолет обратно на маршрут, и куда местным жителям деваться? Да никуда, будут летать. С компаниями ситуация похожая: идет тебе от поставщика продукция отвратительного качества, начинаешь выставлять претензии, а тебе говорят: не хочешь - не бери, но нас - всего три производителя на всю Россию, качество - одинаковое, а импорт тебе встанет в совершенно несусветную сумму, да еще и с сертификацией намучаешься, поэтому нам на репутацию как-то это... Завернуть вам товар или еще повыпендриватесь? Это мы еще не рассматриваем пример, когда тебе "настоятельно рекомендуют" воспользоваться услугами какой-либо конторы в силу, скажем так, административного ресурса или "дочке" внутри крупного холдинга. Тут вообще о какой-то репутации можно забыть. Вот и возникает вопрос: а зачем пианисту играть хорошо, если он один на весь город?
тут работал антипиарщик, то есть черный пиарщик.
я тож ее клиент
напишите если знаете sm196@mail.ru