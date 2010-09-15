Не стреляйте в пианиста

Я тут в фейсбуке, неожиданно для себя, вступился за пиарщика одной авиакомпании, которую сам нещадно мочил и мочу, не жалея того же пиарщика.

История долгая и сейчас мы обсуждаем там работу в соцсетях и "этихвашихинтернетах" .



Но дело не в этом, а в том, что в процессе обсуждения я пришел к выводу. Никакие репутационные ущербы в России, за последнее время, не конвертировались в значительный материальный ущерб. Не помню, чтобы какой-то скандал привел к значительному оттоку клиентов. Слухи-да, было такое, но плохая работа - никогда.



Поправьте меня, если я неправ