На разговор про деньги – пускаю без денег. В этот четверг

Я, дорогая редакция, офигеваю в последнее время. Точнее офигеваю я всегда, но в последнее время по полной программе.
Банки сидят на деньгах и ищут "хорошего заемщика". То есть - таких "конкретных ребят" из первого эшелона, прозрачных, как слеза младенца.
При этом первому эшелону банки наши нужны… как мне - не знаю что. Они и за рубежами нашей многострадальной Родины неплохо займут и привлекут.
Заемщики похуже тоже уже все разобраны.
Как там Гейне говорил? «За толстыми коровами идут тощие, а за тощими - отсутствие мяса».
Так вот, даже отсутствия мяса на рынке не наблюдается. Давать некому.
При этом мне попадается куча вполне достойных бизнесменов, которые жалуются, что денег получить как раз в банках не удается.
У более рискованных парней - тоже свои проблемы. Желающие инвестировать в высокорискованные и доходные проекты утверждают, что таких проектов на рынке существенно меньше, чем денег, которые у инвесторов лежат на инвестиции. А деньги, лежащие в карманах, как известно - мнутся. Так и бродят венчурные инвесторы, бизнес-ангелы и прочие по рынку, не зная, кому дать миллион.
И не поверите, но в то же время по рынку бродит толпа народа, которая судорожно ищет деньги на такие проекты.
И в грядущий четверг, я надеюсь, они встретятся.
Регистрация: http://www.kommentarii.ru/polls/2010-10/marseille
Подробности: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=2363919
PS Отдельный респект – госпоже Суворовой, которая выступит со своим заявлением со сцены.
Комментарии 20
не увезли...
Так что, "будете у нас на Колыме - милости просим".
Где Вы видели деньги у старого бедного еврея?
Приходите так
Будем рады видеть
Вынужден был уйти рано, в связи с этим вопрос:
"Тролля" справа не унесли на кладбИще?