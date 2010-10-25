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На разговор про деньги – пускаю без денег. В этот четверг

25.10.2010 21:42 20 2 789 просмотров
Я, дорогая редакция, офигеваю в последнее время. Точнее офигеваю я всегда, но в последнее время по полной программе.
Банки сидят на деньгах и ищут "хорошего заемщика". То есть - таких "конкретных ребят" из первого эшелона, прозрачных, как слеза младенца.
При этом первому эшелону банки наши нужны… как мне - не знаю что. Они и за рубежами нашей многострадальной Родины неплохо займут и привлекут.
Заемщики похуже тоже уже все разобраны.
Как там Гейне говорил? «За толстыми коровами идут тощие, а за тощими - отсутствие мяса».
Так вот, даже отсутствия мяса на рынке не наблюдается. Давать некому.
При этом мне попадается куча вполне достойных бизнесменов, которые жалуются, что денег получить как раз в банках не удается.
У более рискованных парней - тоже свои проблемы. Желающие инвестировать в высокорискованные и доходные проекты утверждают, что таких проектов на рынке существенно меньше, чем денег, которые у инвесторов лежат на инвестиции. А деньги, лежащие в карманах, как известно - мнутся. Так и бродят венчурные инвесторы, бизнес-ангелы и прочие по рынку, не зная, кому дать миллион.
И не поверите, но в то же время по рынку бродит толпа народа, которая судорожно ищет деньги на такие проекты.
И в грядущий четверг, я надеюсь, они встретятся.

Регистрация: http://www.kommentarii.ru/polls/2010-10/marseille

Подробности: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=2363919



PS Отдельный респект – госпоже Суворовой, которая выступит со своим заявлением со сцены.

Комментарии 20

Анастасия Макс  (aMaks)
#
Катя, покажешь этим финансовым воротилам, кто правит бал? Буду за тебя болеть из зала и хрипеть в оффлайне)
Анастасия Макс  (aMaks)
#
Главное, чтобы тебя
Цитата
конкретные ребята из первого эшелона

не увезли...
Анастасия Макс  (aMaks)
#
Катя, а Моисей Абрамович будет? Я хочу с отцом познакомиться)))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Не, у Моисея Абрамыча денег нету. что-бы о них говорить...
Так что, "будете у нас на Колыме - милости просим". smile:D
Анастасия Макс  (aMaks)
#
Ну тогда вы с ником как-то переборщили... Не кажется?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А причём тут ник?
Где Вы видели деньги у старого бедного еврея? smile:shuffle:
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Очень интересно.
AYO  (AYO)
#
А столики бронировать нужно? smile:)
Игорь Виттель  (vittel)
#
Нет-нет
Приходите так
Будем рады видеть
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Отлично получилось.
Вынужден был уйти рано, в связи с этим вопрос:
"Тролля" справа не унесли на кладбИще? smile:D
Игорь Виттель  (vittel)
#
Они подошли извиняться и говорили, что мои фанатаы
Елена  (Koreybo)
#
Расскажите вкратце.. для тех, кто не успел посмотреть эту битву)))
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