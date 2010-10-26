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И опять двадцать пять.

26.10.2010 14:34 32 5 115 просмотров
Когда я работал на радио, то подружился с несколькими постоянными радиослушателями. Интересные люди, с потрясающей судьбой. И вот вчера я получаю письмо от радиослушательницы, которая стала мне за это время очень близким человеком:

...Моя цель - заступаюсь за моих детей. Они об этом не знают.
Суть дела.
И дочь, и зять - вкладчики МДМ-банка.
В августе зять выиграл двухэтапную викторину МДМ-банка. Выигрыш - целевой сертификат банка около 70 тыс.рублей на путешествие - в любом составе, в любой турфирме с правом доплаты из личных средств.
Дети были счастливы! Два года без отпуска , жуткое лето в Москве и к тому же первый раз в жизни участвовали в таких делах - и вот те на! Забронировали тур втроем (с младшим внуком) в Египет на 10 дней с 15 ноября . В сроки, установленные банком, предъявили 1 октября счет на оплату в Кутузовское отделение. Внесли предоплату 12 тыс.руб (превышение стоимости сертификата). В пятницу было ровно три недели, как банк получил счет. И не оплачивает. Более того, как партизаны молчат и на вопрос, у кого находятся документы, отвечают только: вам позвонят. Странно,
что банк не понимает, что тур оператор ждать не может,
что 12 тыс туроператор не вернет моим детям,
что стыдно звонить через и день и просить, чтобы отдали подарок и т.д. и т.п.
В пятницу с боями дочь узнала, что документы у Анны Селивановой, руководителя управления розничного бизнеса МДМ-банка.
Больно смотреть, как детей моих ни за что ни про что - лицом об асфальт прикладывают. Сами знаете, самое тяжкое, когда детей своих защитить не можешь. Даже если они большие. Кроме обиды, и 12 тысяч почти потерянных рублей - для них серьезные деньги.
Дня 2-3, кажется у них еще есть. Дальше истекает срок обязательств банка. И туроператор ждать не будет.

Товарищи из МДМ-банка, я очень надеюсь, что это просто недоразумение, которое вы, безусловно, разъясните и исправите. Не надо обижать людей. Не надо себе карму портить.

Комментарии 32

Анастасия Макс  (aMaks)
#
Да, господа маркетологи придумали концепт акции, презентовали руководству, провели с успехом, клиентов привлекли, отчитались о нереальных успехах...
А в итоге что? Хотели как лучше, а получилось - ну сами знаете.
Игорь Виттель  (vittel)
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Ну и почему это должно быть нашими проблемами?
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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А вот не надо было связываться с самым убыточным в текущем и прошлом году банком России. Для этого и банки.ру неплохое подспорье - заинтригованы аппетитным предложением, сначала разузнайте что с этим банком, и почему он так смачно заманивает?
Игорь Виттель  (vittel)
#
Ну а я то , что могу сделать? Они ж меня не спрашивали когда депозиты открывали.
Сейчас то все равно пусть исправляют ситуацию
Мария Строева  (mstroeva)
#
да, не надо было. да, народ наш глупо доверчив и до подарков (халявы) охоч.
впрочем - как ЛЮБОЙ народ. в любой стране мира.
но если этим внаглую пользуются структуры, позиционирующие себя как рыночные, солидные, серьезные, клиентоориентированные - то и пусть за это потом отвечают.
если они имеют право так относиться к своим вкладчикам, то мы имеем право говорить о них как о НЕ-серьезных, НЕ-солидных, НЕ-клиентоориентированных, а если и рыночных, то - в самом бытовом и нехорошем смысле этого слова.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Почитал отзывы бывших сотрудников МДМ в разделе "Служебный рейтинг" smile:( Мдааа smile:cry:
Правда улыбнуло как сотрудники называют его после объединения с УРСА - "объебанк" smile:D
Но ясно одно - никто из сотрудников не поспешит уверить Игоря, что безобразие срочно будет разрулено, по одной простой причине - всем им на имидж и репутацию банка попросту нас..ть smile:(
Мария Строева  (mstroeva)
#
у банка есть собственники. им по идее должно быть сильно не насрать.
Сергей Савельев  (kev)
#
А к собственникам, наверное, очередь выстроилась из сотрудников банка, желающих доложить о неудачах, потере имиджа, проблемах и прочих "приятных" событиях... smile:?:
Мария Строева  (mstroeva)
#
Нет, думаю, никто не выстроился
просто собственники читают энторнэт и смотрят тиливизер
оттуда и узнают
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Альфа тоже затеяла такую игру с клиентами,правда поездка предстоит в Италию,но это неважно.Узнать бы чем у них все закончится,так же удачно или ,может,народу повезет.Кажется, такие заманухи не единожды всплывали в банковском омуте в кризисные времена. smile:)
Андрей Потапов  (andrey.potapov)
#
Собственник банка, как и любой другой компании , если она достаточно крупная, НИКАК не зависит от розничного имиджа организации которой он владеет. Эта призрачная зависимость-одна из химер того "рынка", о котором нам рассказывали в 80-х разные Хасбулатовы и прочие Гайдары.
Анастасия Макс  (aMaks)
#
Лека, позвольте мне как экс-сотруднику Альфы за банк вступиться. Что касается отдела маркетинга - то подобных ситуаций ни разу не было. Всегда отчитывались - кто положенные призы и подарки получил, причем и внутри банка, и публично.
Все условия лотерей полностью публикуются на сайтах, так что тут без обмана)
smile:)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
smile:) Анастасия,ну и замечательно!Я буду очень рада за клиентов Альфы,которым предстоит прогуляться по улочкам Венеции и Милана!Меня Альфа,к слову,ни разу не подводила!Штука в том,что МДМ и Альфа,как сговорились. smile:D
Игорь Виттель  (vittel)
#
Не повкришь, но только что получил и на Альфу жалобу от ближайшего друга
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
спросите меня,почему я не удивляюсь? smile:)
iamvs  (iamvs)
#
Меня все труднее чем-то удивить... Но так осрамиться одному из крупнейших банков?!!
Вывод: на ближайшие 5 лет, я в МДМ- не ходок.
Лидия Семина  (lanalana)
#
Да не халявили они. Но я вот что думаю. Нас все агитируют на пенсию копить. Накопительной частью учиться распоряжаться. Но ведь кидалово кругом. А если не кинут, то инфляция постарается. И назвали-то как - накопительная часть. Я тоже из МДМа ухожу
Шарухин Антон  (toshik80)
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Всем доброго времени суток
Жалко радиослушательницу честное слово! мои беды по сравнению с её так... пустячок!
Дали мне в банке Траст кредитку в подарок и сказали: "Сделаешь покупку до 01 марта 2010 года получишь шампаньское" О как здорово думаю я! И пошел с этой кредитки залил себе на топливную карту бензину аж на 27000 руб (разумеется со скидкой). До сих пор его еще не сжег. Прихожу наверное марта 4-го. Говорю: Вот, сделал покупку. Гоните шампаньское....
И традиционный ответ: "Специалиста отвечающего за шампаньское в данный момент в офисе НЕТ!" Я говорю: "Что больше за шампанское ответить некому?" Ответ "Мы не возьмем на себя такую ответственность"
Вобщем позвонили мне 10 марта и предложили забрать шампаньское. Видимо ответственная Тётя так тщательно готовилась отметить 8 марта что напрочь про других клиентов забыла.
А мне так хотелось в такой светлый праздник шампанского нахаляву. И хрен тебе. Шампанское я конечно спустя еще неделю забрал (когда в очередной раз кредит гасил), но пылилось в шкафу оно после этого еще полгода.
На банк Траст обида прошла, они может из-за этой истории а может из-за чего другого присвоили мне в сентябре статус почетного клиента...
Но усвоил на долго: На халяву не рассчитывай
Людмила  (Luydmila D)
#
Как показывает опыт "подарочников" (см. в форуме тему вклад+подарок) самый надежный способ что-то "за так" получить, это способ небезызвестного работника театра "деньги днем, стулья вечером". Хотя конечно, "можно стулья днем, но тогда деньги утром" smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Людмила Петровна добрый день!
А в этой теме на форуме народ рассказывает как обещанную халяву из банков выбивал? Можете ссылочку подкинуть? Любопытно...
Людмила  (Luydmila D)
#
Пострадавшим в акции искренне сочувствую. Причем больше сочувствую именно матери. Дети, в конце концов, разуверятся в любых акциях любых банков, наконец поедут в Египет и на свои кровные. Но из-за непорядочности банка в семье растерянность и ощущение "без вины виноватой".
Ну что же: все проходит, и это пройдет.
А банку еще дополнительный минус.
Лидия Семина  (lanalana)
#
интересно наблюдать,как комментарии смещаются к теме халява-не халява. А мне кажется, что для этого ракурса у нас просто нет информации. Зато есть информация к теме, кто и как выполняет свои обязательства.
For-Bank  (For-Bank)
#
Отдых конечно жалко, но... надо идти в суд. Всё компенсируют, и потерянную предоплату, и стоимости виз и расходы на транспорт, прививки и т.д. (всё, что смогут документально подтвердить), + расходы на юриста и судебные пошлины + моральную компенсацию. Если через суд отсудят то банку еще и 50% от суммы иска присудят к выплате. А еще можно в прокуратуру накатать заявление, там обязаны проводить проверки по каждому случаю. Хотя, банк скорей всего постарается решить дело миром, как только почувствует что тут судом пахнет. Главное НЕ забирать заявление из суда, если уж подали, а идти на мировую или доводить дело до судебного решения, тогда деньги получите.
Игорь, Вы наверняка знаете такой, цивилизованный, путь решения ситуаций связанных с недобросовестным исполнением своих обязательств. так посоветуйте Вашей слушательнице сделать правильный шаг. Начать можно с официального письма с уведомлением с требованием в банк.
(кстати, если что либо прописанное банком по срокам или условиям противоречат законодательству, они не имеют силы. соответственно руководствуемся нормами закона).
Лидия Семина  (lanalana)
#
Дельный комментарий! Но вот что я еще думаю. Форумы и блоги для того и родились, чтобы мы друг другу плечо подставили - раз. Чтобы сами на себя посмотрели - два. Чтобы делом ответили - три. А далее сделали бы то, кто над чем призадумался. Вспомните Вампилова - у него обыкновенная девчушка чуть ли не каждый день заборчик чинила, который "несознательный элемент" сносил, ибо короче было пройтить. Над ней смеются, а она ремонтирует. Над ней смеются, а она ремонтирует. ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО РЕМОНТУ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ БЛОГИ РОДИЛИСЬ. Потому что Вампиловы уже померли. А поле для общественных дуралеев, как вампиловская девчушка, (читай и про Буратино тоже) огромно. Вот, к примеру, знакомая моя каженный день переписывает телефончики с рекламок, которые нам на двери и в подъезды наклеивают. А потом по этим телефончикам названивает. Дескать, неужели вы думаете, что я дура такая и к вам обращусь, - говорит она. - Ведь ежели вы мою дверь не уважаете или стену на моем этаже, то и с компьютером моим такое же неуважение сотворите. Не доверюсь я тому, говорит она, кто мою собственность поганит. И знаете, что ей отвечают? А мы , говорят, об ентом и не подумали. Спасибо, что позвонили.
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
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Схема действий для вашей слушательныцы следующая:
0. Успокоиться. smile:shuffle:
1. Оставить отзыв в народном рейтинге.
2. Устроить атаку по телефону менеджерам банка для ускорения телодвижений. smile8)
3. Помнить, что все что ни делается — к лучшему. smile:ura:
Сергей  (bankiertop20)
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Игорь smile;) !

Я сделал бы так smile8) :

1) написал мотивировочную претензию, включающие незапланированные расходы и вредик, с приложением копий имеющихся доков (обязательно указав их в претензии) все в трех экземплярах. в Шапке претензии указываем а) банк; копии в б) роспотреб в) прокуратура г) полномочный по правам человека д) ЦБ в части неисполнения банком распоряжения на перевод средств; е) например РБК deily (любое издание) собственно претензиатор. В претензии, в оконцовке, предусмотрительно написать что есть аудио видеозаписи, в шапке под своими данными указать один номер телефона который должен быть всегда включен и иметь функцию записи телефонного разговора емкостью более 10 минут. Претензии взять в портфельчике с собой, перед походом в банк.
2) включил бы телефон на видеозапись (первое попавшееся средство) и придя в банк вытянул бы последних на откровенный разговор, по типу да, конкурс был, да вы выиграли в двух турах и получили приз, да условия были такие то и такие то, да вы сдали документы на получение приза, банк конечно был обязан перечислить но вот затягивается и все решает по данному вопросу такой то сотрудник...
2.1.) выдернул бы энтого ответственного хоть живьем хоть по телефону - записал бы весь разговор)))
т.е. все -записями обладаем в полном объеме.
3) подошел бы и зарегил всю прихваченную с собой корреспонденцию (не наезжая на секретаря), а копию претензии с оттиском банка о принятии, номером входящего и расшифровкой подписи принявшего лица оставить себе. Банку отдать две копии в случае если подаете через филиал или доп офис (одна на филиал другая на голову). Процесс вручения лучше тоже зафиксировать (если вдруг дойдет до СМИ будет чем "похвастать").
4) потом попросил бы приват встречи с диром филиала, дал бы послушать записи и намекнкул бы прочитать шапку претензии, а на вопрос "А что, все кто указан в шапке претензии тоже получили копии? ответил бы: могу принести сам, как и вам, а могу по почте направить smile;) или может все таки есть более быстрый путь помочь мне отказаться от этой невыгодной банку затеи защитить свои права?" smile:cry: и в таком духе, все зависит от ситуации разговора.

smile8) Этого более чем достаточно для решения вопроса. В зависимости от ситуации и участвующих персоналий, а также от получения то что реально должны получить порядок действий может изменить но не значительно. Единственное, что я бы еще сделал для убедительности smile:oops: , то поставил бы в известность дира филиала о намерении, в случае отсутствия решения проблемы прямо здесь и сейчас, двинуться сразу по нарастающей раздавать копии, начав с ЦБ (копию иметь с собой) в случае если эффект не возымеет действие иметь возможность это реализовать. Разумеется, что время похода в банк должно быть утром.

Эффект не заставит себя долго ждать... главное не выключайте записывающую аппаратуру и рассчитывайте на ее емкость, можно периодически ставить на паузу, когда вы даете их работникам отдохнуть от вас, "временно")))
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Цитата
копии в б) роспотреб в) прокуратура г) полномочный по правам человека д) ЦБ в части неисполнения банком распоряжения на перевод средств; е) например РБК deily (любое издание) собственно претензиатор. В претензии, в оконцовке, предусмотрительно написать что есть аудио видеозаписи, в шапке под своими данными указать один номер телефона который должен быть всегда включен и иметь функцию записи телефонного разговора емкостью более 10 минут. Претензии взять в портфельчике с собой, перед походом в банк.
в б) роспотреб в) прокуратура г) полномочный по правам человека д) ЦБ в части неисполнения банком распоряжения на перевод средств; е) например РБК deily (любое издание)


Забыли указать Эмнести Интернешнл и ЮНЕСКО. smile:)

1. Жалобы следует писать туда, где хоть как-то казус в компетенции органа. с в) по е) притянуто за уши.

А вот ФАС тут будет в тему. Потому что ФАС рассматривает викторины, стимулирующие лотереи и т.п. как рекламу обусловленную стимулирование участинков призами.

И к неисполнению организаторами условий выдачи призов относится серьезно. Помню как житель Новосибирска не получил от "Балтики" кружку и СПб ФАС оштрафовала "Балтику" да и кружку для потребителя пива у этой "Балтики" выбила.
Hipster  (Hipster)
#
Цитата
Не надо себе карму портить.

Да и испортят, и что? Вон, с тем же Райфом эпопея по возврату процентов за обслуживание ссудного счета в "Деньгах" идет сколько уже по времени? Причем не просто идет, а с публичным, так сказать, освещением каждого шага. Суды подтвердили правоту корреспондента, на заглавных страницах материалы рекламируются, а толку-то, хотя, по идее, удар по репутации должен быть просто колоссальным? Вы же сами поднимали тему про значимость репутации для российского бизнеса - она (значимость)практически нулевая. Ну уйдет пара розничных клиентов-читателей этого форума, а, благодаря вашему посту, 20-30, да даже сто, так и что?

Вспоминается анекдот про тарантула и черепаху: ну, да, вот такое я ...но.
Сергей  (С73)
#
Уважаемый Игорь,

стоит ли превышать порог 700 000 в Тиньков-банке на депозите????????
реально и жаба давит (есть длинные вклады под 14% и чувствую что слишком скользкий тип тиньков)

скажите свое мнение, заклинаю вас всем святым для рф (путиным, грызловым и шойгу, лужков уже вычеркнут увы но и им)

ваш постоянный зритель, ценитель Вашего бодрого юмора,
артист театра и тв-кино Сергей sm196@mail.ru
Гектор  (Гектор)
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Тут был уже дан, на мой взгляд, самый правильный совет - идти в суд. Дело несомненно будет выиграно.
А вообще - странно все это. Когда Вьюгин был госслужащим он представлялся мне одним из самых многообещающих российских финансистов. Стал во вглаве МДМ Банка. И что? Одни убытки. Ранее я испытал шок от того как Алешкина, которая в течение многих лет была фактическим руководителем Сбербанка, похозяйствовала в Связь Банке. Может работа государственного финансиста совсем не похожа на работу частного и навыки, полученные в одном деле почти бесполезны в другом?
GRU  (GRU)
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8 декабря 2010 г. в форум портала Банки.Ру просочилась информация о намерении банка "Тинькофф Кредитные Системы" Банк (ТКС Банк) пересмотреть тарифную политику в сторону усугубления условий предоставления услуг в отношении некоторых вкладчиков. В теме обсуждения был опубликован документ (Приложение №1 к приказу №331 - "Тарифный план 3.33"), предусматривающий существенные изменения тарифов в худшую сторону. Так, согласно указанному документу, за обслуживание каждого вклада свыше пяти, клиент должен платить банку 500 рублей в месяц! Кроме того, при попытке клиента вывести собственные деньги, размещённые в банке на его счёте, банк взимает комиссию в размере 2% (ранее было бесплатно), но не менее 500 рублей, а снятие денег в банкоматах облагается комиссией в 2,9% (ранее было бесплатно), но не менее 150 рублей. Также банк ввел запрет на пополнение счета клиента через терминалы Киви (Qiwi), что ранее было доступно и гарантировалось публичной офертой на сайте Банка «Тинькофф Кредитные Системы».

В середине дня 9 декабря Банк направил ряду клиентов СМС-уведомления о принятом в одностороннем порядке решении перевести их на обслуживание в соответствии с Тарифом ТПС 3.33 с 10 декабря, то есть буквально на следующий день.
Что характерно:
1) Тариф ТПС 3.33 был применен избирательно, по отношению лишь к отдельным вкладчикам.

2) Информация о тарифном плане на сайте банка размещена без объявления в новостях банка в разделе архивных тарифных планов, где поиск нововведений банка клиентами представляется как минимум абсурдным.

3) Критерии, по которым Банк применяет ТПС 3.33 к одним клиентам, сохраняя прежний ТПС 3.0 для других, вкладчикам до настоящего времени недоступны, а соответствующие вопросы к Представителю ТКС Банка на портале "Банки.Ру" во многом остаются без ответа, разъяснения не предоставляются также ни Службой поддержки банка, ни в ответах на направленные клиентами в банк email-запросы. При этом, согласно заявлениям Представителя банка на портале "Банки.Ру", ТКС Банк допускает возможность применения новых ужесточающих тарифов и против более широкого круга вкладчиков без объяснения причин.

4) Введение для отдельной группы вкладчиков нового Тарифа, ухудшающего их положение по отношению к другим вкладчикам, Банк нарушает свои обязательства по условиям публичного договора, который он заключил со всеми клиентами Банка, а именно раздел 11 пункт 4 Общих Условий открытия, закрытия и ведения специальных карточных счетов для расчетов с использованием банковских карт, а также выпуска и обслуживания расчетных карт в «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество), в котором прямо говорится, что «Любые изменения и дополнения в Общие Условия и/или Тарифы, в том числе утвержденная Банком новая редакция Общих Условий, с момента вступления их в силу РАВНО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕХ ЛИЦ, присоединившихся к Общим Условиям, в том числе присоединившихся к Общим Условиям ранее даты вступления изменений в силу.

5) В комментариях, направленных клиентам по электронной почте, ТКС Банк сообщил, что не имеет технической возможности предоставить услуги определенной группе потребителей услуг Банка и дальнейшее оказание услуг Банка возможно только при изменении Тарифов и согласию Клиента на обслуживание по данным Тарифам, что ставит под сомнение способность Банка выполнять условия Публичной оферты и,как следствие, продолжать работу в соответствии с выданной ему лицензией.

6) Противодействуя закономерной реакции обманутых вкладчиков, банк направляет им письма с угрозами применения к ним ещё более жёстких санкций и тарифов в случае обращения в надзорные или/и судебные инстанции, демонстрируя тем самым полное игнорирование законов РФ.

В связи с происходящим, инициативной группой из числа вкладчиков, пострадавших в результате нарушения ТКС Банком норм действующего законодательства и условий договоров с клиентами, готовится досудебная жалоба в Администрацию Президента, приемную Председателя Правительства, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Генеральную Прокуратуру Российской Федерации, Центральный Банк Российской Федерации, а также в Общество по защите прав потребителей с просьбой разобраться по существу вопроса и принудить ТКС Банк к исполнению требований Гражданского кодекса и обязанностей, взятых на себя Банком в соответствии с заключенными договорами, с последующим возмещением убытков, возникших в результате неправомерных действий кредитной организации.

В случае Вашей заинтересованности в освещении изложенной ситуации, просим Вас связаться с представителями инициативной группы:

C уважением, по поручению группы обманутых вкладчиков,

Ивановский Михаил Витальевич
+7 901 510-0703
mike-ivanovsky@mtu-net.ru

Уткин Евгений Георгиевич
+7 903 6660666
gru@pisem.net


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