И опять двадцать пять.

Когда я работал на радио, то подружился с несколькими постоянными радиослушателями. Интересные люди, с потрясающей судьбой. И вот вчера я получаю письмо от радиослушательницы, которая стала мне за это время очень близким человеком:
...Моя цель - заступаюсь за моих детей. Они об этом не знают.
Суть дела.
И дочь, и зять - вкладчики МДМ-банка.
В августе зять выиграл двухэтапную викторину МДМ-банка. Выигрыш - целевой сертификат банка около 70 тыс.рублей на путешествие - в любом составе, в любой турфирме с правом доплаты из личных средств.
Дети были счастливы! Два года без отпуска , жуткое лето в Москве и к тому же первый раз в жизни участвовали в таких делах - и вот те на! Забронировали тур втроем (с младшим внуком) в Египет на 10 дней с 15 ноября . В сроки, установленные банком, предъявили 1 октября счет на оплату в Кутузовское отделение. Внесли предоплату 12 тыс.руб (превышение стоимости сертификата). В пятницу было ровно три недели, как банк получил счет. И не оплачивает. Более того, как партизаны молчат и на вопрос, у кого находятся документы, отвечают только: вам позвонят. Странно,
что банк не понимает, что тур оператор ждать не может,
что 12 тыс туроператор не вернет моим детям,
что стыдно звонить через и день и просить, чтобы отдали подарок и т.д. и т.п.
В пятницу с боями дочь узнала, что документы у Анны Селивановой, руководителя управления розничного бизнеса МДМ-банка.
Больно смотреть, как детей моих ни за что ни про что - лицом об асфальт прикладывают. Сами знаете, самое тяжкое, когда детей своих защитить не можешь. Даже если они большие. Кроме обиды, и 12 тысяч почти потерянных рублей - для них серьезные деньги.
Дня 2-3, кажется у них еще есть. Дальше истекает срок обязательств банка. И туроператор ждать не будет.
Товарищи из МДМ-банка, я очень надеюсь, что это просто недоразумение, которое вы, безусловно, разъясните и исправите. Не надо обижать людей. Не надо себе карму портить.
Комментарии 32
А в итоге что? Хотели как лучше, а получилось - ну сами знаете.
Сейчас то все равно пусть исправляют ситуацию
впрочем - как ЛЮБОЙ народ. в любой стране мира.
но если этим внаглую пользуются структуры, позиционирующие себя как рыночные, солидные, серьезные, клиентоориентированные - то и пусть за это потом отвечают.
если они имеют право так относиться к своим вкладчикам, то мы имеем право говорить о них как о НЕ-серьезных, НЕ-солидных, НЕ-клиентоориентированных, а если и рыночных, то - в самом бытовом и нехорошем смысле этого слова.
Правда улыбнуло как сотрудники называют его после объединения с УРСА - "объебанк"
Но ясно одно - никто из сотрудников не поспешит уверить Игоря, что безобразие срочно будет разрулено, по одной простой причине - всем им на имидж и репутацию банка попросту нас..ть
просто собственники читают энторнэт и смотрят тиливизер
оттуда и узнают
Все условия лотерей полностью публикуются на сайтах, так что тут без обмана)
Вывод: на ближайшие 5 лет, я в МДМ- не ходок.
Жалко радиослушательницу честное слово! мои беды по сравнению с её так... пустячок!
Дали мне в банке Траст кредитку в подарок и сказали: "Сделаешь покупку до 01 марта 2010 года получишь шампаньское" О как здорово думаю я! И пошел с этой кредитки залил себе на топливную карту бензину аж на 27000 руб (разумеется со скидкой). До сих пор его еще не сжег. Прихожу наверное марта 4-го. Говорю: Вот, сделал покупку. Гоните шампаньское....
И традиционный ответ: "Специалиста отвечающего за шампаньское в данный момент в офисе НЕТ!" Я говорю: "Что больше за шампанское ответить некому?" Ответ "Мы не возьмем на себя такую ответственность"
Вобщем позвонили мне 10 марта и предложили забрать шампаньское. Видимо ответственная Тётя так тщательно готовилась отметить 8 марта что напрочь про других клиентов забыла.
А мне так хотелось в такой светлый праздник шампанского нахаляву. И хрен тебе. Шампанское я конечно спустя еще неделю забрал (когда в очередной раз кредит гасил), но пылилось в шкафу оно после этого еще полгода.
На банк Траст обида прошла, они может из-за этой истории а может из-за чего другого присвоили мне в сентябре статус почетного клиента...
Но усвоил на долго: На халяву не рассчитывай
А в этой теме на форуме народ рассказывает как обещанную халяву из банков выбивал? Можете ссылочку подкинуть? Любопытно...
Ну что же: все проходит, и это пройдет.
А банку еще дополнительный минус.
Игорь, Вы наверняка знаете такой, цивилизованный, путь решения ситуаций связанных с недобросовестным исполнением своих обязательств. так посоветуйте Вашей слушательнице сделать правильный шаг. Начать можно с официального письма с уведомлением с требованием в банк.
(кстати, если что либо прописанное банком по срокам или условиям противоречат законодательству, они не имеют силы. соответственно руководствуемся нормами закона).
0. Успокоиться.
1. Оставить отзыв в народном рейтинге.
2. Устроить атаку по телефону менеджерам банка для ускорения телодвижений.
3. Помнить, что все что ни делается — к лучшему.
Я сделал бы так :
1) написал мотивировочную претензию, включающие незапланированные расходы и вредик, с приложением копий имеющихся доков (обязательно указав их в претензии) все в трех экземплярах. в Шапке претензии указываем а) банк; копии в б) роспотреб в) прокуратура г) полномочный по правам человека д) ЦБ в части неисполнения банком распоряжения на перевод средств; е) например РБК deily (любое издание) собственно претензиатор. В претензии, в оконцовке, предусмотрительно написать что есть аудио видеозаписи, в шапке под своими данными указать один номер телефона который должен быть всегда включен и иметь функцию записи телефонного разговора емкостью более 10 минут. Претензии взять в портфельчике с собой, перед походом в банк.
2) включил бы телефон на видеозапись (первое попавшееся средство) и придя в банк вытянул бы последних на откровенный разговор, по типу да, конкурс был, да вы выиграли в двух турах и получили приз, да условия были такие то и такие то, да вы сдали документы на получение приза, банк конечно был обязан перечислить но вот затягивается и все решает по данному вопросу такой то сотрудник...
2.1.) выдернул бы энтого ответственного хоть живьем хоть по телефону - записал бы весь разговор)))
т.е. все -записями обладаем в полном объеме.
3) подошел бы и зарегил всю прихваченную с собой корреспонденцию (не наезжая на секретаря), а копию претензии с оттиском банка о принятии, номером входящего и расшифровкой подписи принявшего лица оставить себе. Банку отдать две копии в случае если подаете через филиал или доп офис (одна на филиал другая на голову). Процесс вручения лучше тоже зафиксировать (если вдруг дойдет до СМИ будет чем "похвастать").
4) потом попросил бы приват встречи с диром филиала, дал бы послушать записи и намекнкул бы прочитать шапку претензии, а на вопрос "А что, все кто указан в шапке претензии тоже получили копии? ответил бы: могу принести сам, как и вам, а могу по почте направить или может все таки есть более быстрый путь помочь мне отказаться от этой невыгодной банку затеи защитить свои права?" и в таком духе, все зависит от ситуации разговора.
Этого более чем достаточно для решения вопроса. В зависимости от ситуации и участвующих персоналий, а также от получения то что реально должны получить порядок действий может изменить но не значительно. Единственное, что я бы еще сделал для убедительности , то поставил бы в известность дира филиала о намерении, в случае отсутствия решения проблемы прямо здесь и сейчас, двинуться сразу по нарастающей раздавать копии, начав с ЦБ (копию иметь с собой) в случае если эффект не возымеет действие иметь возможность это реализовать. Разумеется, что время похода в банк должно быть утром.
Эффект не заставит себя долго ждать... главное не выключайте записывающую аппаратуру и рассчитывайте на ее емкость, можно периодически ставить на паузу, когда вы даете их работникам отдохнуть от вас, "временно")))
в б) роспотреб в) прокуратура г) полномочный по правам человека д) ЦБ в части неисполнения банком распоряжения на перевод средств; е) например РБК deily (любое издание)
Забыли указать Эмнести Интернешнл и ЮНЕСКО.
1. Жалобы следует писать туда, где хоть как-то казус в компетенции органа. с в) по е) притянуто за уши.
А вот ФАС тут будет в тему. Потому что ФАС рассматривает викторины, стимулирующие лотереи и т.п. как рекламу обусловленную стимулирование участинков призами.
И к неисполнению организаторами условий выдачи призов относится серьезно. Помню как житель Новосибирска не получил от "Балтики" кружку и СПб ФАС оштрафовала "Балтику" да и кружку для потребителя пива у этой "Балтики" выбила.
Да и испортят, и что? Вон, с тем же Райфом эпопея по возврату процентов за обслуживание ссудного счета в "Деньгах" идет сколько уже по времени? Причем не просто идет, а с публичным, так сказать, освещением каждого шага. Суды подтвердили правоту корреспондента, на заглавных страницах материалы рекламируются, а толку-то, хотя, по идее, удар по репутации должен быть просто колоссальным? Вы же сами поднимали тему про значимость репутации для российского бизнеса - она (значимость)практически нулевая. Ну уйдет пара розничных клиентов-читателей этого форума, а, благодаря вашему посту, 20-30, да даже сто, так и что?
Вспоминается анекдот про тарантула и черепаху: ну, да, вот такое я ...но.
стоит ли превышать порог 700 000 в Тиньков-банке на депозите????????
реально и жаба давит (есть длинные вклады под 14% и чувствую что слишком скользкий тип тиньков)
скажите свое мнение, заклинаю вас всем святым для рф (путиным, грызловым и шойгу, лужков уже вычеркнут увы но и им)
ваш постоянный зритель, ценитель Вашего бодрого юмора,
артист театра и тв-кино Сергей sm196@mail.ru
А вообще - странно все это. Когда Вьюгин был госслужащим он представлялся мне одним из самых многообещающих российских финансистов. Стал во вглаве МДМ Банка. И что? Одни убытки. Ранее я испытал шок от того как Алешкина, которая в течение многих лет была фактическим руководителем Сбербанка, похозяйствовала в Связь Банке. Может работа государственного финансиста совсем не похожа на работу частного и навыки, полученные в одном деле почти бесполезны в другом?
В середине дня 9 декабря Банк направил ряду клиентов СМС-уведомления о принятом в одностороннем порядке решении перевести их на обслуживание в соответствии с Тарифом ТПС 3.33 с 10 декабря, то есть буквально на следующий день.
Что характерно:
1) Тариф ТПС 3.33 был применен избирательно, по отношению лишь к отдельным вкладчикам.
2) Информация о тарифном плане на сайте банка размещена без объявления в новостях банка в разделе архивных тарифных планов, где поиск нововведений банка клиентами представляется как минимум абсурдным.
3) Критерии, по которым Банк применяет ТПС 3.33 к одним клиентам, сохраняя прежний ТПС 3.0 для других, вкладчикам до настоящего времени недоступны, а соответствующие вопросы к Представителю ТКС Банка на портале "Банки.Ру" во многом остаются без ответа, разъяснения не предоставляются также ни Службой поддержки банка, ни в ответах на направленные клиентами в банк email-запросы. При этом, согласно заявлениям Представителя банка на портале "Банки.Ру", ТКС Банк допускает возможность применения новых ужесточающих тарифов и против более широкого круга вкладчиков без объяснения причин.
4) Введение для отдельной группы вкладчиков нового Тарифа, ухудшающего их положение по отношению к другим вкладчикам, Банк нарушает свои обязательства по условиям публичного договора, который он заключил со всеми клиентами Банка, а именно раздел 11 пункт 4 Общих Условий открытия, закрытия и ведения специальных карточных счетов для расчетов с использованием банковских карт, а также выпуска и обслуживания расчетных карт в «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество), в котором прямо говорится, что «Любые изменения и дополнения в Общие Условия и/или Тарифы, в том числе утвержденная Банком новая редакция Общих Условий, с момента вступления их в силу РАВНО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕХ ЛИЦ, присоединившихся к Общим Условиям, в том числе присоединившихся к Общим Условиям ранее даты вступления изменений в силу.
5) В комментариях, направленных клиентам по электронной почте, ТКС Банк сообщил, что не имеет технической возможности предоставить услуги определенной группе потребителей услуг Банка и дальнейшее оказание услуг Банка возможно только при изменении Тарифов и согласию Клиента на обслуживание по данным Тарифам, что ставит под сомнение способность Банка выполнять условия Публичной оферты и,как следствие, продолжать работу в соответствии с выданной ему лицензией.
6) Противодействуя закономерной реакции обманутых вкладчиков, банк направляет им письма с угрозами применения к ним ещё более жёстких санкций и тарифов в случае обращения в надзорные или/и судебные инстанции, демонстрируя тем самым полное игнорирование законов РФ.
В связи с происходящим, инициативной группой из числа вкладчиков, пострадавших в результате нарушения ТКС Банком норм действующего законодательства и условий договоров с клиентами, готовится досудебная жалоба в Администрацию Президента, приемную Председателя Правительства, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Генеральную Прокуратуру Российской Федерации, Центральный Банк Российской Федерации, а также в Общество по защите прав потребителей с просьбой разобраться по существу вопроса и принудить ТКС Банк к исполнению требований Гражданского кодекса и обязанностей, взятых на себя Банком в соответствии с заключенными договорами, с последующим возмещением убытков, возникших в результате неправомерных действий кредитной организации.
В случае Вашей заинтересованности в освещении изложенной ситуации, просим Вас связаться с представителями инициативной группы:
C уважением, по поручению группы обманутых вкладчиков,
Ивановский Михаил Витальевич
+7 901 510-0703
mike-ivanovsky@mtu-net.ru
Уткин Евгений Георгиевич
+7 903 6660666
gru@pisem.net