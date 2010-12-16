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Простые вещи

16.12.2010 17:15 28 4 579 просмотров
А еще я пытался сегодня сделать простую вещь. Внести наличные деньги в банкомат с функцией приема наличных.
Правда ведь нет ничего проще? Наливай да пей. Суй да вноси. Даже тот факт, что это был банкомат был моего "любимого" Unicredit меня не насторожил.
Короче: дано банкомат и 1000 евро двумя купюрами по 500. 15 минут и так и сяк. Выплевывает. Вызываю старшего менеджера.

- А вы знаете, а банкоматы не принимают такие купюры.
- А можно об этом где то написать?
- Ну.... наверное можно

А знаете почему? Да потому, что ей все равно. Им все равно. Нам всем все равно.


После событий на Манежной площади, мой гениальный друг, художник Алексей Иорш, нарисовал карикатуру. Кремлевская стена а оттуда свисает лозунг: Нам по.уй.
Вот всему российскому бизнесу и государству.

И потом, как в старом анекдоте, тем, кто жалуется говорить: Ты когда в страну влетал, в аэропорту лозунг видел?

Комментарии 28

дятел  (WoodMan)
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И правильно, я давно говорил что не дограбили страну . надо было давно ее по меру пустить .. и не было бы все нормально..
Любовь Дамианидис  (damianidis)
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просто интересно, когда у человека - у любого - политика, служащего, просто гражданина начинается вот это безразличие ко всему и всем?
вроде же все нормальыне люди, которые хотят жить в самом нормальном смысле этого слова в хорошей стране. а на практике.....
Андрей Потапов  (andrey.potapov)
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Потому что вы там в России находитесь в уникальной ситуации-хошь влево 1000 км иди-ничего не произойдет (одна страна и поля-леса одни и теже), хошь вправо иди - то же самое.
Так и во всем. Никто особенно не давит, но и двигаться куда-то особенно не получается.
Вот и сидите как бы в спокойном таком полу-безвременье.
И еще-просто налезло за годы много всякой шелухи, которая теперь и видна.
А на самом деле все есть, и люди умные и ответственные, и те кто Родину-Маму любит, и ученые и т.д. Просто чтобы сейчас пробиться-надо сначала физически выкинуть из схемы всех тупорылых и зажравшихся. А это трудно и требует времени.
Олег Трегубов  (TreOV)
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Что такого удивительного, что банкомат настроен на прием только рублей? Евро - это валюта иностранного государства, это не наши деньги. Банкомат с функцией приема денег не может "проглатывать" всю имеющуюся в мире валюту! Поэтому возмущение ваше надуманное. Обменяйте валюту на рубли и вкладывайте ее на ваш счет!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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А причем тут вся мирвоая валюта? Олег, вот где-нибудь в Италии рубли на счет не положишь в банкомате. Но там и счета рублевые не открывают. А у нас, как вам прекрасно известно, в евро и долларах все открывают счета, да и банкоматы собственно многие принимают и евро, и доллары. Так-то тоже. конечно, проблема так себе, можно наверное в кассе обменять на более мелкие и положить, но и как-то извещать клиентов о такой особенности могли бы, хотя это и мелочь, но вот часто я и видел разницу в отношении к мелочам ТУТ и ТАМ. Именно в мелочах.
Сергей Попов  (sonnert)
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Дмитрий, если на Кэш-ине не написано с какими валютами и какие операции совершает, то это, действительно, недоработка. Поэтому Олег имел право понять, как написано. Я,кстати, понял Игоря, что "валютный" банкомат не принимает 5000 банконоты. Такое тоже бывает. Причём, банкомат то принимает, то не принимает. Как мигалка - то работает, то не работает. Есть варианты решения, в т.ч. и написать какими угодно буквами "5000 не принимает", но практика показывает, что:1) никто не читает, 2)листок пропадает; 3) появляются жалобы "Да мы знаем, что ОН не принимает, нас интересует, Почему ОН не принимает!" Готов заранее ответить на вопрос, а не лучше ли заменить неработающий агрегат?
Но вот как-то делать вывод о пофигизме, чрезмерно, на мой взгляд. Как и сравнение закремлёвья с менеджером, даже старшим...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Только не 5000 евровые банкноты, а все же 500 smile;)
Цитата
Но вот как-то делать вывод о пофигизме, чрезмерно, на мой взгляд. Как и сравнение закремлёвья с менеджером, даже старшим...

Здесь соглашусь
Сергей Попов  (sonnert)
#
Извиняюсь, Дмитрий smile:)) Это по Фрейду smile:D Наш Кэш-ин не принимал 5000 рублёвые купюры. Проблема есть до сих пор, менять банкомат нецелесообразно, т.к. доля 5000 р в общем объеме операций невысока, запчасть, стоит очень дорого. поэтому оставили так, без 5000. Рядом планируем поставить новый, может будет 2 будет лучше smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Ну как бы да, Сергей, надо чтоб что-то принимало 5000. А то как вот? Я давеча вносил и снимал тоже достаточно много. С тысячными эту котлету я не знаю куда совал бы smile:D Да и чтобы положить в банкомат, пришлось в кассе менять, а разменяли ли бы это вопрос. Тем более если я клал в этот раз на чужую карту smile:|
Сергей Попов  (sonnert)
#
Для этого - "многолетние наблюдения" smile:) и пожелания клиентов, сброшенные в книгу или на сайт. "котлеты" лучше снимать в офисе.
Игорь Виттель  (vittel)
#
Почему на прием рублей? Он принимаем все. Просто он не принимает Купюры в 500 евро.
Мария Строева  (mstroeva)
#
Unicredit мой любимец. главный алмаз моей банковской "коллекции". не устаю любоваться.
Игорь Виттель  (vittel)
#
Они вчера меня опять порадовали
Попытались взят с меня один процент за снятие зарплаты
Гектор  (Гектор)
#
Попробуйте сечас расплатиться в европейском магазине 500 евровой бумажкой и расскажите всем, как на Вас при этом смотрели продавцы и кассиры smile:)
Недавно депутаты Европарламента обсуждали вопрос об изъятии 500 евровых банкнот из обращения, а Вы хотите, чтобы их принимали наши банкоматы smile:D Да их существование пока происходит на грании закона!
Игорь Виттель  (vittel)
#
Касса банка их принимает?
Банкомат принимает евро?
Так почему бы не написать , что не принимаются именно 500 евро? А в еропейские магазины я и с 50 не пойду, а пойду скорее всего с картой
Гектор  (Гектор)
#
Кстати, там повсеместно 500 евровые банкноты касса не принимает, но никаких объявлений на эту тему также нет - увы! smile:)
С крупными купюрами бывают разные странности. Когда я ездил в Эквадор (там национальная валюта доллар США), то меня предупреждали, что все деньги нужно иметь купбрами не более 20 долларов. Однако мелких купюр на месяц не хватило. Пошел в банк. Обменяли только в 5-ом по счету отделенгии банка - все отказывались брать 100-долларовые купюры!
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Только вчера оттуда - продавцы при оплате купюрой 500 евро смотрят понимающе и с уважением...
Естественно, уделяют внимание проверке. Но 500 евро труднее подделать - зато у них двадцаток поддельных уйма.
Сергей Савельев  (kev)
#
Наоборот надо радоваться, что купюры выплюнул, мог бы съесть, а на счет не зачислить или зачислить, например, 200 вместо 1000. Тогда пришлось быписать заявление и ждать месяц до возврата суммы... Это достаточно часто бывает.
Сергей Иванов  (s_ivanov)
#
А меня вообще, признаться, повеселил уровень серьезности поднятой проблемы. Ой, кошмар, кошмар... Не дай Б-г еще с такой где столкнуться. Есть проблемы жизненные, а есть житейские. Мы не путаем одно с другим?)))
Любовь Дамианидис  (damianidis)
#
вот до этого вашего сообщения подумывала перестать пользоваться услугами альфа банка, потому как обслуживание у них мягко говоря....
теперь после Вашего рассказа задумалась, может альфа банк еще не самый худший?
Вы так здорово в этом разбираетесь, какой банк посоветуете с точки зрения нормального обслуживания и, насколько это возможно, не очень тупого персонала?
Елена  (Koreybo)
#
Игорь, Вы правильно заметили.. (это я про карикатуру). Все гораздо шире. Властям пох.й на народ, народу пох.й на работу .. Вот так и живем.
Леля  (29061984)
#
Игорь ... Игорь. Вспоминается несколько вещей.
1. Американский спец по экономике ещё в начале перестройки говорил, что нам ничего делать не надо на ..., потому что у нас есть газ и нефть на ... и мы будем жить в шоколаде на ..., если на...
2. Один знакомый академик, ректор одного тех. университета жаловался, что студенты 5 курса не знают того-то.Я! Эх, если бы они того этого не знали на ...
3. Один мой сосед как-то сказал, нынче капитализм и кого на ..., волнуют ваши проблемы на ...

Сегодня зашел в ПФР, епт вот где полный ... на!
Дмитрий Фефелов  (dimas26)
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Если банки начнут писать подробно о своих услугах да еще и с реальными % и ценами - "пипл" задумается и маржа банков упадет. Поэтому не видать нам реальной информации об услугах еще долго.
ratol  (ratol)
#
Цитата
Наоборот надо радоваться, что купюры выплюнул, мог бы съесть, а на счет не зачислить или зачислить, например, 200 вместо 1000. Тогда пришлось быписать заявление и ждать месяц до возврата суммы... Это достаточно часто бывает.
- Владимир Семенович вспомнился : "Кому сказать спасибо, что живой?...." smile:cry:
ratol  (ratol)
#
"Неважно что с женой не очень ладно,
неважно что неважно с головой,
подумаешь ограбили в парадном,
Скажи еще спасибо что живой...
...
Да, правда, тот кто хочет - тот и может,
да, правда, сам виновен, Бог со мной...
да, правда, но одно меня тревожит:
Кому сказать спасибо - что живой?" http://www.youtube.com/watch?v=YHyO620w4_M
Sterh_fb  (Sterh_fb)
#
А я соглашусь с автором поста, это типичный пофигизм... Не прогружен образ банкноты в 500 евро, вот валидатор и не пропускает, дел на несколько минут, но "руки не доходят", "забыли", "количество банкнот номинала... ничтожно мало" всё это отмазки людей занимающихся не своим делом... на которое им просто "пофиг".
Александр Пархомов  (АлександрПар)
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Какая конкуренция, такой и сервис.
Кто куда, а я - в сберкассу!

parkhomovg
7 мая, 10:58
"Спокойствие, только спокойствие"
Карлсон. который живет на крыше

Многое зависит от точки зрения.
Вот мне сфера услуг иногда помогает понять, насколько бездарнее среднего уровня менеджеры, работающие в некоторых местах .
Какой потенциал развития!
Это дает нормальным людям шанс, потому что связи и купленные дипломы без знаний рано или поздно приведут к провалу, если не родных человечков, то рабочее место. И освободится место для тех, кто умеет, у кого есть мозги и характер - у новых молодых способных людей.
К примеру, 25 марта я оформил карту виза.
В день оформления,когда "электронная очередь" выдала талончик с литерой "Г", я должен был отреагировать на этот намек. Но, врожденная тупость (моя) не позволила развернуться и уйти. Справедливо, потому что умным - умный банк, а мне - уж этот.
И послала меня диктор к окошку №12 (хи-хи), а оттуда сразу же послали в живую очередь в этакий аппендицит, где уже томилось несколько "постояльцев".
Стоять было удобно, номер очереди на ладони не записывали, светло, никаких скандалов, стенка выдерживает вес стоящих.
Да. Диктор развлекает, предлагая пройти туда, откуда пошлют сюда, да еще с "кандибобером".
- "Просим подойти с талоном "ШЭ - один".
В сбербанке дикторов учат быть ближе к народу, и требуют забыть, что буквы "ШЭ" в русском алфавите нет, есть буква "ША". Что в свою очередь говорит о гигантских усилиях по достижению клиентоориентированности.
В целом третий подход 6 мая завершился приятным общением и без получения давно оплаченной банковской карты.
Если мое сообщение вдруг, по-нечаянности, прочитает работник сбербанка (из тех, кто умеет хорошо читать, естественно), пусть передаст, что 300 рублей уплаченных за карту я хочу передать в фонд обучения линейного менеджмента Сбербанка, что без сомнения как минимум удвоит бюджет обучения.
Жаль только вежливых и старательных девочек-операторов, которые мучаются из-за бездарных организаторов работы.
Советую не тратиться на билеты известных юмористов, а сразу туда, в Сбербанк. И оплачивать неоказанную банковскую услугу необязательно, а смех, он ведь здесь не за деньги.
Александр
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