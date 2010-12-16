Простые вещи

А еще я пытался сегодня сделать простую вещь. Внести наличные деньги в банкомат с функцией приема наличных.
Правда ведь нет ничего проще? Наливай да пей. Суй да вноси. Даже тот факт, что это был банкомат был моего "любимого" Unicredit меня не насторожил.
Короче: дано банкомат и 1000 евро двумя купюрами по 500. 15 минут и так и сяк. Выплевывает. Вызываю старшего менеджера.
- А вы знаете, а банкоматы не принимают такие купюры.
- А можно об этом где то написать?
- Ну.... наверное можно
А знаете почему? Да потому, что ей все равно. Им все равно. Нам всем все равно.
После событий на Манежной площади, мой гениальный друг, художник Алексей Иорш, нарисовал карикатуру. Кремлевская стена а оттуда свисает лозунг: Нам по.уй.
Вот всему российскому бизнесу и государству.
И потом, как в старом анекдоте, тем, кто жалуется говорить: Ты когда в страну влетал, в аэропорту лозунг видел?
Комментарии 28
вроде же все нормальыне люди, которые хотят жить в самом нормальном смысле этого слова в хорошей стране. а на практике.....
Так и во всем. Никто особенно не давит, но и двигаться куда-то особенно не получается.
Вот и сидите как бы в спокойном таком полу-безвременье.
И еще-просто налезло за годы много всякой шелухи, которая теперь и видна.
А на самом деле все есть, и люди умные и ответственные, и те кто Родину-Маму любит, и ученые и т.д. Просто чтобы сейчас пробиться-надо сначала физически выкинуть из схемы всех тупорылых и зажравшихся. А это трудно и требует времени.
Но вот как-то делать вывод о пофигизме, чрезмерно, на мой взгляд. Как и сравнение закремлёвья с менеджером, даже старшим...
Здесь соглашусь
Попытались взят с меня один процент за снятие зарплаты
Недавно депутаты Европарламента обсуждали вопрос об изъятии 500 евровых банкнот из обращения, а Вы хотите, чтобы их принимали наши банкоматы Да их существование пока происходит на грании закона!
Банкомат принимает евро?
Так почему бы не написать , что не принимаются именно 500 евро? А в еропейские магазины я и с 50 не пойду, а пойду скорее всего с картой
С крупными купюрами бывают разные странности. Когда я ездил в Эквадор (там национальная валюта доллар США), то меня предупреждали, что все деньги нужно иметь купбрами не более 20 долларов. Однако мелких купюр на месяц не хватило. Пошел в банк. Обменяли только в 5-ом по счету отделенгии банка - все отказывались брать 100-долларовые купюры!
Естественно, уделяют внимание проверке. Но 500 евро труднее подделать - зато у них двадцаток поддельных уйма.
теперь после Вашего рассказа задумалась, может альфа банк еще не самый худший?
Вы так здорово в этом разбираетесь, какой банк посоветуете с точки зрения нормального обслуживания и, насколько это возможно, не очень тупого персонала?
1. Американский спец по экономике ещё в начале перестройки говорил, что нам ничего делать не надо на ..., потому что у нас есть газ и нефть на ... и мы будем жить в шоколаде на ..., если на...
2. Один знакомый академик, ректор одного тех. университета жаловался, что студенты 5 курса не знают того-то.Я! Эх, если бы они того этого не знали на ...
3. Один мой сосед как-то сказал, нынче капитализм и кого на ..., волнуют ваши проблемы на ...
Сегодня зашел в ПФР, епт вот где полный ... на!
неважно что неважно с головой,
подумаешь ограбили в парадном,
Скажи еще спасибо что живой...
...
Да, правда, тот кто хочет - тот и может,
да, правда, сам виновен, Бог со мной...
да, правда, но одно меня тревожит:
Кому сказать спасибо - что живой?" http://www.youtube.com/watch?v=YHyO620w4_M
Кто куда, а я - в сберкассу!
parkhomovg
7 мая, 10:58
"Спокойствие, только спокойствие"
Карлсон. который живет на крыше
Многое зависит от точки зрения.
Вот мне сфера услуг иногда помогает понять, насколько бездарнее среднего уровня менеджеры, работающие в некоторых местах .
Какой потенциал развития!
Это дает нормальным людям шанс, потому что связи и купленные дипломы без знаний рано или поздно приведут к провалу, если не родных человечков, то рабочее место. И освободится место для тех, кто умеет, у кого есть мозги и характер - у новых молодых способных людей.
К примеру, 25 марта я оформил карту виза.
В день оформления,когда "электронная очередь" выдала талончик с литерой "Г", я должен был отреагировать на этот намек. Но, врожденная тупость (моя) не позволила развернуться и уйти. Справедливо, потому что умным - умный банк, а мне - уж этот.
И послала меня диктор к окошку №12 (хи-хи), а оттуда сразу же послали в живую очередь в этакий аппендицит, где уже томилось несколько "постояльцев".
Стоять было удобно, номер очереди на ладони не записывали, светло, никаких скандалов, стенка выдерживает вес стоящих.
Да. Диктор развлекает, предлагая пройти туда, откуда пошлют сюда, да еще с "кандибобером".
- "Просим подойти с талоном "ШЭ - один".
В сбербанке дикторов учат быть ближе к народу, и требуют забыть, что буквы "ШЭ" в русском алфавите нет, есть буква "ША". Что в свою очередь говорит о гигантских усилиях по достижению клиентоориентированности.
В целом третий подход 6 мая завершился приятным общением и без получения давно оплаченной банковской карты.
Если мое сообщение вдруг, по-нечаянности, прочитает работник сбербанка (из тех, кто умеет хорошо читать, естественно), пусть передаст, что 300 рублей уплаченных за карту я хочу передать в фонд обучения линейного менеджмента Сбербанка, что без сомнения как минимум удвоит бюджет обучения.
Жаль только вежливых и старательных девочек-операторов, которые мучаются из-за бездарных организаторов работы.
Советую не тратиться на билеты известных юмористов, а сразу туда, в Сбербанк. И оплачивать неоказанную банковскую услугу необязательно, а смех, он ведь здесь не за деньги.
Александр