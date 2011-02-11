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Мое ангельское терпение кончилось.

11.02.2011 09:48 59 4 065 просмотров
Ну то, что мне надо было срочно оплатить 18000 рублей Билайну и от Юникредита я получил подтверждение оплаты, а деньги так никогда и не пришли, я стерпел. Знаете, кстати, почему не пришли? Потому что, Cyberplat, или что они там пользуют для зачисления через интернет-банкинг, не переводит больше чем 15 тысяч рублей. Но об этом нигде не сказано. Более того, мне было выдано "принято к исполнению". Бережно теперь храню и лелею. И, кстати, иду в суд. Почему в суд, если стерпел?

А потому что вчера, так и не получив от интернет-банка Юникредита информацию по счетам, я позвонил в карточный центр. Это, кстати, отдельная история, что информацию по расчетным счетам я могу узнать только в определенные счеты, в нерабочие только а карточным, но не в этом дело. Вчера мне сообщили ВСЮ информацию по моим карточным счетам по... последним 8 цифрам моей кредитной карточки. Не спросив даже моего имени, не то что кодового слова.

Это стало последней каплей.

Комментарии 59

bugnut  (bugnut)
#
Цитата
мне сообщили ВСЮ информацию по моим карточным счетам по... последним 8 цифрам моей кредитной карточки. Не спросив даже моего имени, не то что кодового слова

Узнали(=идентифицировали) по голосу и постеснялись задавать дополнительные вопросы? smile:idea:
Гектор  (Гектор)
#
У нас имеется очень незначительный выбор между плохим и очень плохим. Юникредит плох, согласен. Уйти можно, несомненно. Но, то что остается - еще хуже.
Игорь Виттель  (vittel)
#
Гектор, можно был б уйти - ушел бы. Есть значительно -лучше.
Ирина Смирницкая  (aaaaairina)
#
Уйти можно всегда - главное этого захотеть. А можно остаться, чтобы писать некрологи в свой блог.
Игорь Виттель  (vittel)
#
Правда? Бывают обстоятельства по которым уйти нельзя. Может лучше банку выполнять нормально свою работу?
Ирина Смирницкая  (aaaaairina)
#
Нет таких обстоятельств. Откройте постоянное поручение на перевод денежных средств, поступающих на вашу карту/счет, в любой другой банк, который по Вашему мнению ЛУЧШЕ (если вообще для вас такие существуют) - и все. Никаких дел с юникредитом.
Игорь Виттель  (vittel)
#
И зачем мне платить за это лишние проценты?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ирина, не стоит указывать автору блога, что и когда ему писать. Ok?
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Ну чтож, ещё одно проявление характернейшей черты, присущей практически каждому аборигену российских просторов, в просторечии именуемой раздолбайством, а по сути являющейся - отсутствием технологической дисциплины Бороться с ней практически невозможно, разве что к каждому на рабочем месте приставить по немцу )). Корни проблемы в том, что дорогой россиянин никогда не выполняет свои функции автоматически, бездумно выполняя написанное в рабочих инструкциях, технологических картах, законах.. Нет, он каждое своё действие творчески переосмысливает, и если приходит к выводу, что оно совсем необязательно," просто какой идиот это написал, но я то умный и делать это не буду" - то и не делает! И увы, бороться с ней - это бороться с ветряными мельницами (( Просто примите как данность, что любой товар или услуга, произведённые на территории России всегда в зоне риска, и принимайте соответствующие меры предосторожности и страховки. И не в коем случае не обижайтесь, когда "попали", на стихию ведь бесмысленно обижаться.
Гектор  (Гектор)
#
Вот тут я с Вами не соглашусь: иногда "дорогой" россиянин выполняет свои функции абсолютно бездумно. Вспоминаю, как я не мог получить ни каких сведений в Импексбанке(Райффайзенбанке). Когда я звонил в колл-центр и называл кодовое слово мне любезная девушка отвечала, что у них в системе зарегистрировано другое кодовое слово и помочь мне ничем не могут. В аналогичной ситуации в западном банке мне задавали массу дополнительных вопросов по поводу моей биографии и вопросы типа: любимый город и тд. (ответы имеются в материалах банка) и все-таки проводили идентификацию.
Сергей Камышников  (Finbest)
#
smile:D Нашли кого привести в пример )))

В Райффе целый год карту закрывал, страховка постояно за неполучаемый кредит + просрочка на страховку. И это при том, что несколько раз уведомлял банк об отказе от карты. Полный ... . а Вы говорите)

Самый лучший выход - это диктофон. Они его боятся жутко. Не скупился, взял самый лучший, цифровой. Теперь при малейшем казусе - запись. Знаете, очень эффективно, помогает. smile:)

Для себя нашел банк - и на данный момент он мне очень нравится. Российский банк, с недавнего времени только есропейский банк-партнер появился. После Райффа не доверяю иностранным банкам, поэтому смотрю за банком. какие изменения происходят. Кредиты не беру, а для вкладов и интернет -банк - самый лучший. smile:oops:
Дмитрий Фефелов  (dimas26)
#
Игорь, Вы случайно не с мобильного звонили? сейчас у многих крупных контор стоят CRM системы, которые по АОН при совпадении зарегистрированного номера сразу карточку клиента загружают, тогда поведение оператора можно объяснить...К сожалению, не знаю как работает колл-центр у Юникредита. Про ограничения на единовременный перевод для физ.лиц, которые есть у всех, обычно пишут в условиях предоставления услуги. Если в Юникредит это нигде не указано, то это явное нарушение.
Игорь Виттель  (vittel)
#
Не с мобильного и у Юникредита нет такого определителя
Елена  (Koreybo)
#
Игорь, держите нас в курсе Вашего судебного разбирательства! Я недавно с МДМ Банком ругалась.. тоже была история.. только теперь я злостный неплательщик кредитов..
Любовь Дамианидис  (damianidis)
#
Игорь, очень надеюсь,что Вам удасться выиграть дело в суде, только вот нервов и времени Вы потратите огромное количество.
Искренне желаю Вам удачи. хотя на месте Юникредит я бы выплатила Вам компенсацию за моральный ущерб не дожидаясь суда.
Кстати, не поделитесь информацией, а какие банки лучше?
потому что вот с Альфа банком я мучаюсь постоянно, даже сил ругаться уже с их персоналом нет.
Сергей Савельев  (kev)
#
Сервис Юникредита слишком экстремален для нормального человека, зато вызывает эмоции и мало кто из клиентов остается равнодушен, да и вообще мало кто остается...
Ирина Смирницкая  (aaaaairina)
#
Дааа, глубина вышеописанной проблемы поражает...
Игорь, я внимательно прочитала все Ваши последние посты, и родился вопрос - Вы по жизни такой негативный человек, или вы такой только в блоке - а в жизни для вас все-таки существует что-то доброе и светлое. А улыбаться Вы умеете?
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Игорь судя по "частоте" Ваших постов у Вас все хорошо. Вас ведь не донимают звонками в 2 часа ночи о том, что Вы задолжали 3 рубля такому-то банку и Вам за это 500 рублей штрафа начислили. Если такое с Вами произойдет, тогда наверное не только суд, а вся мощь генпрокуратуры и роспотребнадзора обрушится на несчастное учреждение.
А скажите Вы для кого это пишете? Если для нас читателей, то мы и сам сталкиваемся с подобными историями и ничуть не реже чем Вы. Если для банкиров... Тогда скажите а МДМ-банк как отреагировал на один из Ваших постов. Наверняка дал путевку тетеньке, но тогда когда ей не надо было уже ничего. И клиентов у него от этого меньше не стало (опять же ваш пост про репутационные риски)
Мой Вам совет подсоединитесь к примеру к enter.unicredit смотрите остатки по своим счетам хоть в час ночи. Попросите у Билайна счет на оплату и оплатите его платежкой опять же через enter.unicredit и не общайтесь с бестолковыми операционистами.
И нервные клеточки будут в большей сохранности smile:)
Игорь Виттель  (vittel)
#
Вы, Антон, прежде чем незнакомым людям про клеточкинервные хамить читать научитесь. Цитата из поста "так и не получив от интернет-банка Юникредита информацию по счетам".
Не работал он. Я так понимаю, пиар служба банка пошла в атаку.
Ирина Смирницкая  (aaaaairina)
#
А вам toshik80 не хамил, зачем передергиваете... Или это комплексы?
Игорь Виттель  (vittel)
#
Ирина, есть недорогие треннинги для сотрудников пиар служб. Могу посоветовать. Может тогда научитесь чуть более профессионально работать в интернете
Ирина Смирницкая  (aaaaairina)
#
Вы меня не за ту принимаете ) Не волнуйтесь так, я не из пиара и тем более не из действительно плохого банка Юникредита. А вот то, что уважаемый мной ранее журналист пишет в интернете подобные посты - жаль, да и курсов повышения квалификации на эту тему, к сожалению, нет...
Игорь Виттель  (vittel)
#
А Вы к прохожим на улице пристаете с нравоучениями?
Алексей Кузнецов  (AleksK)
#
Что вы так накинулись, это блог - не нравится, никто не заставляет читать.
Создаётся впечатление, что Вы или пиарщик банка, или тролль.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Игорь как-то Вы болезненно слова воспринимаете
Смотрю и "В фокусе" и "Сферу интересов" с Вашим участием складывается мнение, что по-вашему Правительство ничего не делает, главы крупнейших компаний тоже ничего не делают и вообще в стране все плохо. Я думал это телевизионный образ такой. Однако вижу что Вы и по жизни такой человек.
Ну подставил Вас юникредит ну поменяйте его. Чего шум то поднимать. Банков сейчас, извиняюсь, как грязи. И интернет-банков тоже.
Недавно беседовал по телефону с вице-президентшей ВТБ-24. Прозвучала фраза "Ну отказали Вам в кредите, ну идите сходите в другой банк. Отказали это не значит что мы плохо про Вас думаем, это всего лишь скоринг и в этот раз Вам просто чуть чуть не повезло"
В Вашем случае тоже самое. Юникредит пошевелится только тогда, когда клиенты начнут сбегать сотнями, а мнение одного человека по-моему ничего не меняет, даже если он и блогер на банки.ру.
Так и не сказали кстати чем история с МДМ-банком закончилась...
P.S. Я не пиар служба Юникредита и даже клиентом его никогда не был
Юрий  (Sweatled)
#
+1
Сергей Камышников  (Finbest)
#
Странный вопрос - для кого. Я постоянно читаю блог, что думает и пишет уважаемый эксперт. Если Виттел сказал, что нетактично давать информацию не проверив клиента, то это так и есть. Во-первых, это мнение клиента, который всегда прав. К тому же 18000 - это тоже большие деньги для недоразумений... И если банк на недомолвках зарабатывает - то это нунжо знать, прежде чем открывать в нем счет.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
А скажите Вы для кого это пишете?
++++

Антон, очень прошу избегать таких вопросов. Он очень некорректный по своей сути и может привести к бану.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Филипп добрый день!
Вы наверное знаете фразу "Факты - ничто, а важно то как мы к ним относимся"
Если кто-то где-то задаст мне такой вопрос, я на него корректно отвечу и все. Если человек пишет он что-то хочет донести до тех кто это прочитает. Если это для читателей, то на форуме полно таких историй и к сожалению меньше их не становится и все мы прекрасно о них знаем, и один из пользователей (см.ниже) назвал основную причину этих проблем, которую лечить очень сложно. Если для банкиров... Юникредит дал стандартный ответ в стиле горячей линии и как мы видим продолжать разговор далее не собирается. Я задавал много вопросов по горячей линии и эмоциональных и обычных. Ответ Юникредита ничем не удивил
И собственно после поста ничего и не изменилось.
Теперь про бан. За что меня можно забанить? Я матом не ругался, никого не обзывал. Я выразил свое мнение и блогер считает, что я ХАМ. Это его право, я его не оспариваю и переубеждать блогера не собираюсь. Однако здесь есть читатели, которые считают что хамства не было и их заметьте больше.
Кстати если проанализировать блогосферу, то блогеры все разные. Не думаю, что все посчитают мой вопрос некорректным. Если почитать блог к примеру Надежды Карисаловой, то там куча нелестных выпадов в пользу её учреждения. Однако она никого не банит и хамами не считает. Да и посты у нее и не только у нее на самые разные темы...
Мне кажется, что чем корректнее человек отвечает на выпады и критику в свой адрес, тем он сильнее...
Этот блог комментировать больше не буду. И не потому что боюсь карательных мер...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Дело не в том, что блогер считает вас хамом, а в том, что я считаю, что отдельные реплики с вашей стороны и со стороны aaaaairina недопустимы. ПОдробнее отписал в личку.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
aaaaairina, toshik80, не согласны с чем-то - лучше пройдите мимо и не донимайте блогера. Блогеры имеют на свою точку зрения и блог - полностью их территория. Тем более на личности не надо переходить. Настоятельно рекомендую прислушаться...

Цитата
А скажите Вы для кого это пишете?

Блог, в котором мы находимся, один из самых популярных у нас. Какие тут могут быть комментарии, Антон?
Игорь Виттель  (vittel)
#
Красавцы. Получил массу удовольствия. Я думаю вам на сайте перед регистрацией пользователей надо ввести тест на способность понимания текста. Для сотрудников пресс-служб банков сделать отдельный
дятел  (WoodMan)
#
и пусть ксерокопию паспорта предают в редакцию где указана дата рождения, а от иногда сайт превращается в "сказочную" комнату детского сада ...
молодеешь из банков , а мозг из яслей
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Уважаемая Екатерина,
1) Я просто спросил "Для кого этот пост?" Вы уверены, что руководство Юникредит прочитает этот пост и сделает выводы? Я не очень.
2) "не согласны с чем-то - лучше пройдите мимо" - а зачем тогда даете возможность комментировать блоги?
3) Раз у блогера такая реакция на не совпадающие с его собственным мнения, хорошо, перестану комментировать этот блог в принципе. Другое дело, что блогеры все разные. И реакция на комментарии бывает тоже разная. Кто-то конструктивно возражает, кто-то предпочитает не отвечать
4) И про популярность... Я совершенно искренне полагал, что самый популярный блог у Надии Черкасовой. Больше всех записей, больше всех просмотров. Как популярность то определяется?
Дмитрий Фефелов  (dimas26)
#
2toshik80,мне например подобные выявленные "косяки" с "первой лини" (т.е. от клиентов) помогают потом продвигать решения, которые эти "косяки" устраняют. Поэтому, для тех, кто понимает данная информация очень полезна. Например, руководству Юникредит вместо заказа "дорогущего" консалтинга по улучшению бизнес-процессов, можно, почитав подобные посты сделать необходимые корректировки в работе. И не плохо бы платить авторам, обнаружившим недостатки в работе, как делают в цивилизованных странах, за сэкономленные бюджеты на консалтинговый аудит.
Гектор  (Гектор)
#
Главная проблема наших банков - это наши люди. А тут никакие исследования и никакие блоги не помогут!
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Антон, не принимайте все так близко к сердцу. Просто блогер один раз пояснил свою позицию, второй, третий. Зачем к нему уже откровенно приставать, видя его настрой? Кто-то настроен дискутировать, кто-то не очень и в блоге эту позицию надо уважать. Насчет Надии Черкасовой - конечно, вы правы. Я упомянула, что блог Игоря один из самых популярных, что чистая правда. smile:)
Cath rine  (fendi)
#
знали бы вы как СБ работает порой. Терпения и удачи, Игорь! smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Катя! Все хорошо smile:)
Я и не такое про себя слышал. Жизнь заставила философски относиться к высказываниям в мой адрес. Честно откровенно когда мое мнение приравняли к хамству это вызвало не более чем улыбку
Собственно я и не приставал к блогеру. Он поднял шум, я выразил мнение, что не стОит шуметь - не поможет, в итоге оказался ХАМом. Переубеждать блогера не буду. Пусть считает так как считает.
Единственное, что хотелось бы добавить это то, что Надия Наримановна (в частности) в своих постах поднимает самые разные темы и на резкую критику в свой адрес отвечает либо конструктивно, либо вежливо молчит. Здесь на протяжении постов пяти тема одна и та же.
Давайте создадим мой блог, и я буду также в красках расписывать свое общение с банковскими работниками. Уж поверьте историй не меньше. Особенно запомнилось как одна операционисточка на весь зал произнесла сколько денег водится на моем счете. Или как мне шампанское дарили в учреждении Надии Наримановны (та еще канитель была)
Только толку то...
Кстати должен заметить, что когда Мария Строева в пух и прах разнесла учреждение господина Тинькова, то представитель банка все-таки отреагировал в её посте. А реакции Юникредита, что-то как-то не видать...
Отсюда вывод: Пошумели два-три дня, пошли комментировать другие блоги и вся эта история забылась сама собой. Жизнь продолжается smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Антон, кстати, насчет ответов банка... Возможно, они и связались с Игорем, но мы про это не знаем. Завтра попробую обратиться к ним, узнать реакцию. smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Катя, ждем!!! со с нетерпением
Но даже если и связались, то решили только эту конкретную ситуацию.
Насчет походов в суд. Бывшая главный бухгалтер "увела" у нас приличную сумму денег. Возвращать она их не собиралась. Дак вот.... С момента обнаружения, до момента первого возврата через приставов (а по приговору суда она воровка и её обязали все вернуть) прошло полтора года.
Судиться, учитывая все возможные апелляции, кассации можно до бесконечности. По-моему банк поменять гораздо проще
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Антон, связалась с компетентным представителем smile:) Банк в курсе и готовит ответ по этой ситуации, так что все позитивно. smile:idea:
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Услышали однако... Похвально
А ответ то тут дадут или блогеру?
Кстати есть у нас тут такой Петер Шулак представитель доблестного Хоум Кредита.
Недавно девушка знакомая пожаловалась как её в 2 часа ночи донимают звонками заставляют оплачивать задолженность и не по одному разу. Я ей посоветовал написать у Вас отзыв и задать вопрос по горячей линии... И Вы знаете, подействовало.
Так, что хорошо что вы (banki.ru) есть.
Мой любимый Траст это тоже не подарок. И прошляпить могут и интернет-банк так себе, и у операционисток на лице написано "чё приперся". Но зато периодически бонусы на кредитку подкидывают. Вроде три копейки а приятно, шуметь рука не поднимается. Искренне надеюсь, что Игорю от Юникредита тоже какой-нить бонус перепадет.
Так вот и живем smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Насчет ответа я не уточняла, сейчас спрошу. smile:)
А полноценного интернет-банкинга от Траста я лично очень жду... smile:)
Игорь Виттель  (vittel)
#
Кать, ты это называешь позитивно?
Соврать, что мальчик исправился сам?
Шарухин Антон  (toshik80)
#
А Вы его (инет-банкинга) ждете как клиент Траста или как руководитель блока "Технологии"?
Екатерина Суворова  (28_888)
#
У нас в Трасте зарплатный проект, так что и как клиент, и как технолог. smile:)
Алексей Сафронов  (LeoMax)
#
Согласен с уважаемым Тошиком.
Игорь, также смотрю ваши передачи на РБК и мне кажется, что там вы больше пиаритесь. У меня тоже есть счета в Юникредит банке. Я пользуюсь системой enterunicredit и очень ей доволен. В последнее время захожу в интернет-банк очень часто. И все работает нормально. А вы можете доказать, что enterunicredit не работал? Я как сотрудник IT-cлужбы знаю, что все это легко проверяется. Знаем мы ваши журналистские штучки. А если вдруг окажется, что у вас все работало? В таком случае думаю, что Юникредит может сам подать на вас в суд за клевету.
Том МакКваер  (Tommacq)
#
Этому человеку не нужен Пиар - увидев одну передачу - становится всё понятно. И если он пишет, что в Юникредите, как и в любом российском банке, есть проблемы не только с халатностью, но и ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ - значит так оно и есть. (Сами банкиры только недавно об этом заговорили.)

Юникредит - дурак, судя по тому что написано ниже - вовлекая клиента в проблему исключительно банка.

С другой стороны почему я к проблеме привлекаю и другие российские банки. Потому что клиент хочет приходить (или привык) как в бар - сесть на любимое место, поздороваться с барменом и сказать: "Мне как обычно!!" Такая концепция не предполагает доккументарной идентификации. (Хотя в 5орочке - спрашивают документ, когда покупаешь водку, правда пока и со стеснением)

Вобщем идем вперед за Америкой)))

P.S. - Передача с Чичваркиным - просто гениальная!! Смотрел 2 раза.
UniCredit Bank  (unicreditbank)
#
Уважаемый Игорь!

- 30.12.10 Вы осуществляли оплату услуг оператора «Билайн» с помощью системы Enter.UniCredit, Ваш платеж был принят системой к обработке. Затем от компании «Элекснет», которая является поставщиком услуги приема платежей, поступила информация о невозможности осуществления платежа на указанную Вами сумму из-за превышения максимально допустимой суммы одного платежа, и Ваш платеж был отклонен. Ограничение максимальной суммы одного платежа 15 000 рублей связано с техническими особенностями исполнения таких платежей через компанию «Элекснет».

Обращаем Ваше внимание на то, что статус любого платежа, созданного в системе Enter.UniСredit, можно просмотреть в закладке «Документы». Кроме того, в случае отклонения платежа, в документе указывается причина отклонения в виде комментария.

Также сообщаем, что 27.01.11 в системы Enter.UniCredit и Mobile.UniCredit были внедрены доработки, позволяющие информировать клиента об ограничении максимальной суммы платежа по оплате услуг непосредственно при попытке отправить платеж, таким образом, с указанной даты система принимает в обработку только те платежи, суммы которых не превышают 15 000 руб.

- Нами была прослушана запись Вашего обращения в Карточный Центр Банка, в результате чего выяснилось, что сотрудник Карточного Центра действительно предоставил Вам информацию о балансе Вашего счета без уточнения кодового слова, после чего поправился и спросил у Вас кодовое слово по карте.

Мы выражаем свои сожаления по поводу возникновения данной ситуации и отмечаем, что идентификация Клиентов при обращении в Банк является обязательной, и соблюдение порядка идентификации необходимо к исполнению всеми сотрудниками Банка. С вышеуказанным сотрудником была проведена дополнительная работа, и нами будут приложены все усилия для недопущения повторения подобной ситуации в будущем.

Мы высоко ценим сложившиеся между Вами и Банком партнерские отношения и надеемся, что данный случай не повлияет на наше дальнейшее сотрудничество.

С уважением,
ЗАО ЮниКредит Банк.
Игорь Виттель  (vittel)
#
Уважаемый, гкхм, банк Юникредит.

Прослушайте запись разговора еще раз.
Ваш сотрудник спросил у меня мои данные после того как выдал мне всю мою информацию по счетам. И только6 посл того, как я указал ему на, что он не спросил меня не только кодовое слово, но даже мое имя. Так что в настоящий момент , вы мягко говоря, указываете, неверную информацию.

Второе. Нигде на вашем сайте НЕ сообщалось , что нельзя оплачивать суммы свыше 15000, не так ли?
Игорь Виттель  (vittel)
#
Кстати, я человек тупой, и не понимаю, когда подписывается банк fбстрактно.
Не могли бы Вы подписаться своим именем. Именем человека, который за что-то отвечает
alex pushkin  (msglevel)
#
А мне кажется, что Виттель И. нетупой.
Сергей Камышников  (Finbest)
#
smile:D
Как все запущено.
Если уж Виттеля рассердили. то уж нам смертным что вешаться?)
Иван Купитман  (Купитман)
#
Здавствуйте Игорь Станиславович.
Вот бы еще такую проблему подняли. Нужно было мне выписать бизнес-курс по интернету. Нужно оплатит через WebMoney на указанный кошелек. Цена была указано в WMZ (это оказывается электронные доллары). Хорошо, есть у меня долларовая карта в одном банке. Заехал, попросил скинуьб на кошелек.
1 разочарование. Оказалось - не делают они этого. Ладно, снял наличными баксами. Посмотрел на сайте WebMoney - где можно пополнить WMZ.
2 разочарование. Оказалось, банки пополняют только рублями и только на свой кошелек (типа на чужой низя!). Ладно зашел на WebMoney и к WMZ-кошельку добавил WMR-кошелек (но понял как- только через день, хотя в ИТ давно имею отношение).
Зашел в ближайший банк (название не буду называть из ложного чувства этики).
3 разочарование. Милая девушка бодро взяла мой паспорт и деньги, но через некоторое время вернула - объяснив, что не смогла выполнить эту операцию.
Ладно, мы ж берн ин Раша smile:-) Знакомые дали ссылку в инете - один товарищ меняет WMZ на живые бумажные баксы и дает за это сверху 0.5%. Но как-то это ненадежно выглядит.
4 разочарование. Оказываются есть пункты приема, в которых живые баксы покладут на WMZ-кошелек за 3%. Хотя возникает некоторое смутное подозрение, что в таком случае это мне должны давать %, а не я его платить.
Говорят еще можно как-то покласть в терминалах платы сотовыых и интернета. Зайти что-ли еще туда. но вот гложет сомнение, что молоденький менеджер не сможет толком объяснить как енто дело сделать либо че-нить не так сделаю в ентом бездушном терминале. Так что я пока без бизнес-тренинга, а другая сторона - без денежек.
5 разочарование. А вто антиресно, как енто у нас можно развивать еБузинесс. Людишки вот чет бегают, какие-то интернет-сервисы стартапы хочут двигать...
Oleg Shirshov  (Kingofroad)
#
Игорь, поверьте, тех кто хорошо и ответственно выполняет свою работу ( неважно - как менеджер МТС или опертор Call-Centr"а - увольняют первыми ( или они сами уходят))...берегите Вашего менеджера - он попадёт под удар первым....
в личном кабинете интернет - банка должен быть указан лимит по переводам по оплате услуг, у многих банков стоит именно такое ограничение ( 15000 р.) - про ваш банк не знаю smile:drink: ....
но оператора, принявшего Ваш звонок за такое , хвалить, конечно, не стоит...прозевал процедуру предоставления фин.информации или банально вылетело из памяти, что , в принципе, возможно,...но тоже карается....штрафуют или увольняют. отвечает за всё тот - кто принял ваш вызов - больше никого не накажут - как всегда он и есть крайний smile:D ....а ответ будет аморфен и расплывчат...
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