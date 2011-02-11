Мое ангельское терпение кончилось.

Ну то, что мне надо было срочно оплатить 18000 рублей Билайну и от Юникредита я получил подтверждение оплаты, а деньги так никогда и не пришли, я стерпел. Знаете, кстати, почему не пришли? Потому что, Cyberplat, или что они там пользуют для зачисления через интернет-банкинг, не переводит больше чем 15 тысяч рублей. Но об этом нигде не сказано. Более того, мне было выдано "принято к исполнению". Бережно теперь храню и лелею. И, кстати, иду в суд. Почему в суд, если стерпел?
А потому что вчера, так и не получив от интернет-банка Юникредита информацию по счетам, я позвонил в карточный центр. Это, кстати, отдельная история, что информацию по расчетным счетам я могу узнать только в определенные счеты, в нерабочие только а карточным, но не в этом дело. Вчера мне сообщили ВСЮ информацию по моим карточным счетам по... последним 8 цифрам моей кредитной карточки. Не спросив даже моего имени, не то что кодового слова.
Это стало последней каплей.
Комментарии 59
Узнали(=идентифицировали) по голосу и постеснялись задавать дополнительные вопросы?
В Райффе целый год карту закрывал, страховка постояно за неполучаемый кредит + просрочка на страховку. И это при том, что несколько раз уведомлял банк об отказе от карты. Полный ... . а Вы говорите)
Самый лучший выход - это диктофон. Они его боятся жутко. Не скупился, взял самый лучший, цифровой. Теперь при малейшем казусе - запись. Знаете, очень эффективно, помогает.
Для себя нашел банк - и на данный момент он мне очень нравится. Российский банк, с недавнего времени только есропейский банк-партнер появился. После Райффа не доверяю иностранным банкам, поэтому смотрю за банком. какие изменения происходят. Кредиты не беру, а для вкладов и интернет -банк - самый лучший.
Искренне желаю Вам удачи. хотя на месте Юникредит я бы выплатила Вам компенсацию за моральный ущерб не дожидаясь суда.
Кстати, не поделитесь информацией, а какие банки лучше?
потому что вот с Альфа банком я мучаюсь постоянно, даже сил ругаться уже с их персоналом нет.
Игорь, я внимательно прочитала все Ваши последние посты, и родился вопрос - Вы по жизни такой негативный человек, или вы такой только в блоке - а в жизни для вас все-таки существует что-то доброе и светлое. А улыбаться Вы умеете?
А скажите Вы для кого это пишете? Если для нас читателей, то мы и сам сталкиваемся с подобными историями и ничуть не реже чем Вы. Если для банкиров... Тогда скажите а МДМ-банк как отреагировал на один из Ваших постов. Наверняка дал путевку тетеньке, но тогда когда ей не надо было уже ничего. И клиентов у него от этого меньше не стало (опять же ваш пост про репутационные риски)
Мой Вам совет подсоединитесь к примеру к enter.unicredit смотрите остатки по своим счетам хоть в час ночи. Попросите у Билайна счет на оплату и оплатите его платежкой опять же через enter.unicredit и не общайтесь с бестолковыми операционистами.
И нервные клеточки будут в большей сохранности
Не работал он. Я так понимаю, пиар служба банка пошла в атаку.
Создаётся впечатление, что Вы или пиарщик банка, или тролль.
Смотрю и "В фокусе" и "Сферу интересов" с Вашим участием складывается мнение, что по-вашему Правительство ничего не делает, главы крупнейших компаний тоже ничего не делают и вообще в стране все плохо. Я думал это телевизионный образ такой. Однако вижу что Вы и по жизни такой человек.
Ну подставил Вас юникредит ну поменяйте его. Чего шум то поднимать. Банков сейчас, извиняюсь, как грязи. И интернет-банков тоже.
Недавно беседовал по телефону с вице-президентшей ВТБ-24. Прозвучала фраза "Ну отказали Вам в кредите, ну идите сходите в другой банк. Отказали это не значит что мы плохо про Вас думаем, это всего лишь скоринг и в этот раз Вам просто чуть чуть не повезло"
В Вашем случае тоже самое. Юникредит пошевелится только тогда, когда клиенты начнут сбегать сотнями, а мнение одного человека по-моему ничего не меняет, даже если он и блогер на банки.ру.
Так и не сказали кстати чем история с МДМ-банком закончилась...
P.S. Я не пиар служба Юникредита и даже клиентом его никогда не был
++++
Антон, очень прошу избегать таких вопросов. Он очень некорректный по своей сути и может привести к бану.
Вы наверное знаете фразу "Факты - ничто, а важно то как мы к ним относимся"
Если кто-то где-то задаст мне такой вопрос, я на него корректно отвечу и все. Если человек пишет он что-то хочет донести до тех кто это прочитает. Если это для читателей, то на форуме полно таких историй и к сожалению меньше их не становится и все мы прекрасно о них знаем, и один из пользователей (см.ниже) назвал основную причину этих проблем, которую лечить очень сложно. Если для банкиров... Юникредит дал стандартный ответ в стиле горячей линии и как мы видим продолжать разговор далее не собирается. Я задавал много вопросов по горячей линии и эмоциональных и обычных. Ответ Юникредита ничем не удивил
И собственно после поста ничего и не изменилось.
Теперь про бан. За что меня можно забанить? Я матом не ругался, никого не обзывал. Я выразил свое мнение и блогер считает, что я ХАМ. Это его право, я его не оспариваю и переубеждать блогера не собираюсь. Однако здесь есть читатели, которые считают что хамства не было и их заметьте больше.
Кстати если проанализировать блогосферу, то блогеры все разные. Не думаю, что все посчитают мой вопрос некорректным. Если почитать блог к примеру Надежды Карисаловой, то там куча нелестных выпадов в пользу её учреждения. Однако она никого не банит и хамами не считает. Да и посты у нее и не только у нее на самые разные темы...
Мне кажется, что чем корректнее человек отвечает на выпады и критику в свой адрес, тем он сильнее...
Этот блог комментировать больше не буду. И не потому что боюсь карательных мер...
Блог, в котором мы находимся, один из самых популярных у нас. Какие тут могут быть комментарии, Антон?
молодеешь из банков , а мозг из яслей
1) Я просто спросил "Для кого этот пост?" Вы уверены, что руководство Юникредит прочитает этот пост и сделает выводы? Я не очень.
2) "не согласны с чем-то - лучше пройдите мимо" - а зачем тогда даете возможность комментировать блоги?
3) Раз у блогера такая реакция на не совпадающие с его собственным мнения, хорошо, перестану комментировать этот блог в принципе. Другое дело, что блогеры все разные. И реакция на комментарии бывает тоже разная. Кто-то конструктивно возражает, кто-то предпочитает не отвечать
4) И про популярность... Я совершенно искренне полагал, что самый популярный блог у Надии Черкасовой. Больше всех записей, больше всех просмотров. Как популярность то определяется?
Я и не такое про себя слышал. Жизнь заставила философски относиться к высказываниям в мой адрес. Честно откровенно когда мое мнение приравняли к хамству это вызвало не более чем улыбку
Собственно я и не приставал к блогеру. Он поднял шум, я выразил мнение, что не стОит шуметь - не поможет, в итоге оказался ХАМом. Переубеждать блогера не буду. Пусть считает так как считает.
Единственное, что хотелось бы добавить это то, что Надия Наримановна (в частности) в своих постах поднимает самые разные темы и на резкую критику в свой адрес отвечает либо конструктивно, либо вежливо молчит. Здесь на протяжении постов пяти тема одна и та же.
Давайте создадим мой блог, и я буду также в красках расписывать свое общение с банковскими работниками. Уж поверьте историй не меньше. Особенно запомнилось как одна операционисточка на весь зал произнесла сколько денег водится на моем счете. Или как мне шампанское дарили в учреждении Надии Наримановны (та еще канитель была)
Только толку то...
Кстати должен заметить, что когда Мария Строева в пух и прах разнесла учреждение господина Тинькова, то представитель банка все-таки отреагировал в её посте. А реакции Юникредита, что-то как-то не видать...
Отсюда вывод: Пошумели два-три дня, пошли комментировать другие блоги и вся эта история забылась сама собой. Жизнь продолжается
Но даже если и связались, то решили только эту конкретную ситуацию.
Насчет походов в суд. Бывшая главный бухгалтер "увела" у нас приличную сумму денег. Возвращать она их не собиралась. Дак вот.... С момента обнаружения, до момента первого возврата через приставов (а по приговору суда она воровка и её обязали все вернуть) прошло полтора года.
Судиться, учитывая все возможные апелляции, кассации можно до бесконечности. По-моему банк поменять гораздо проще
А ответ то тут дадут или блогеру?
Кстати есть у нас тут такой Петер Шулак представитель доблестного Хоум Кредита.
Недавно девушка знакомая пожаловалась как её в 2 часа ночи донимают звонками заставляют оплачивать задолженность и не по одному разу. Я ей посоветовал написать у Вас отзыв и задать вопрос по горячей линии... И Вы знаете, подействовало.
Так, что хорошо что вы (banki.ru) есть.
Мой любимый Траст это тоже не подарок. И прошляпить могут и интернет-банк так себе, и у операционисток на лице написано "чё приперся". Но зато периодически бонусы на кредитку подкидывают. Вроде три копейки а приятно, шуметь рука не поднимается. Искренне надеюсь, что Игорю от Юникредита тоже какой-нить бонус перепадет.
Так вот и живем
А полноценного интернет-банкинга от Траста я лично очень жду...
Соврать, что мальчик исправился сам?
Игорь, также смотрю ваши передачи на РБК и мне кажется, что там вы больше пиаритесь. У меня тоже есть счета в Юникредит банке. Я пользуюсь системой enterunicredit и очень ей доволен. В последнее время захожу в интернет-банк очень часто. И все работает нормально. А вы можете доказать, что enterunicredit не работал? Я как сотрудник IT-cлужбы знаю, что все это легко проверяется. Знаем мы ваши журналистские штучки. А если вдруг окажется, что у вас все работало? В таком случае думаю, что Юникредит может сам подать на вас в суд за клевету.
Юникредит - дурак, судя по тому что написано ниже - вовлекая клиента в проблему исключительно банка.
С другой стороны почему я к проблеме привлекаю и другие российские банки. Потому что клиент хочет приходить (или привык) как в бар - сесть на любимое место, поздороваться с барменом и сказать: "Мне как обычно!!" Такая концепция не предполагает доккументарной идентификации. (Хотя в 5орочке - спрашивают документ, когда покупаешь водку, правда пока и со стеснением)
Вобщем идем вперед за Америкой)))
P.S. - Передача с Чичваркиным - просто гениальная!! Смотрел 2 раза.
- 30.12.10 Вы осуществляли оплату услуг оператора «Билайн» с помощью системы Enter.UniCredit, Ваш платеж был принят системой к обработке. Затем от компании «Элекснет», которая является поставщиком услуги приема платежей, поступила информация о невозможности осуществления платежа на указанную Вами сумму из-за превышения максимально допустимой суммы одного платежа, и Ваш платеж был отклонен. Ограничение максимальной суммы одного платежа 15 000 рублей связано с техническими особенностями исполнения таких платежей через компанию «Элекснет».
Обращаем Ваше внимание на то, что статус любого платежа, созданного в системе Enter.UniСredit, можно просмотреть в закладке «Документы». Кроме того, в случае отклонения платежа, в документе указывается причина отклонения в виде комментария.
Также сообщаем, что 27.01.11 в системы Enter.UniCredit и Mobile.UniCredit были внедрены доработки, позволяющие информировать клиента об ограничении максимальной суммы платежа по оплате услуг непосредственно при попытке отправить платеж, таким образом, с указанной даты система принимает в обработку только те платежи, суммы которых не превышают 15 000 руб.
- Нами была прослушана запись Вашего обращения в Карточный Центр Банка, в результате чего выяснилось, что сотрудник Карточного Центра действительно предоставил Вам информацию о балансе Вашего счета без уточнения кодового слова, после чего поправился и спросил у Вас кодовое слово по карте.
Мы выражаем свои сожаления по поводу возникновения данной ситуации и отмечаем, что идентификация Клиентов при обращении в Банк является обязательной, и соблюдение порядка идентификации необходимо к исполнению всеми сотрудниками Банка. С вышеуказанным сотрудником была проведена дополнительная работа, и нами будут приложены все усилия для недопущения повторения подобной ситуации в будущем.
Мы высоко ценим сложившиеся между Вами и Банком партнерские отношения и надеемся, что данный случай не повлияет на наше дальнейшее сотрудничество.
С уважением,
ЗАО ЮниКредит Банк.
Прослушайте запись разговора еще раз.
Ваш сотрудник спросил у меня мои данные после того как выдал мне всю мою информацию по счетам. И только6 посл того, как я указал ему на, что он не спросил меня не только кодовое слово, но даже мое имя. Так что в настоящий момент , вы мягко говоря, указываете, неверную информацию.
Второе. Нигде на вашем сайте НЕ сообщалось , что нельзя оплачивать суммы свыше 15000, не так ли?
Не могли бы Вы подписаться своим именем. Именем человека, который за что-то отвечает
Как все запущено.
Если уж Виттеля рассердили. то уж нам смертным что вешаться?)
Вот бы еще такую проблему подняли. Нужно было мне выписать бизнес-курс по интернету. Нужно оплатит через WebMoney на указанный кошелек. Цена была указано в WMZ (это оказывается электронные доллары). Хорошо, есть у меня долларовая карта в одном банке. Заехал, попросил скинуьб на кошелек.
1 разочарование. Оказалось - не делают они этого. Ладно, снял наличными баксами. Посмотрел на сайте WebMoney - где можно пополнить WMZ.
2 разочарование. Оказалось, банки пополняют только рублями и только на свой кошелек (типа на чужой низя!). Ладно зашел на WebMoney и к WMZ-кошельку добавил WMR-кошелек (но понял как- только через день, хотя в ИТ давно имею отношение).
Зашел в ближайший банк (название не буду называть из ложного чувства этики).
3 разочарование. Милая девушка бодро взяла мой паспорт и деньги, но через некоторое время вернула - объяснив, что не смогла выполнить эту операцию.
Ладно, мы ж берн ин Раша Знакомые дали ссылку в инете - один товарищ меняет WMZ на живые бумажные баксы и дает за это сверху 0.5%. Но как-то это ненадежно выглядит.
4 разочарование. Оказываются есть пункты приема, в которых живые баксы покладут на WMZ-кошелек за 3%. Хотя возникает некоторое смутное подозрение, что в таком случае это мне должны давать %, а не я его платить.
Говорят еще можно как-то покласть в терминалах платы сотовыых и интернета. Зайти что-ли еще туда. но вот гложет сомнение, что молоденький менеджер не сможет толком объяснить как енто дело сделать либо че-нить не так сделаю в ентом бездушном терминале. Так что я пока без бизнес-тренинга, а другая сторона - без денежек.
5 разочарование. А вто антиресно, как енто у нас можно развивать еБузинесс. Людишки вот чет бегают, какие-то интернет-сервисы стартапы хочут двигать...
в личном кабинете интернет - банка должен быть указан лимит по переводам по оплате услуг, у многих банков стоит именно такое ограничение ( 15000 р.) - про ваш банк не знаю ....
но оператора, принявшего Ваш звонок за такое , хвалить, конечно, не стоит...прозевал процедуру предоставления фин.информации или банально вылетело из памяти, что , в принципе, возможно,...но тоже карается....штрафуют или увольняют. отвечает за всё тот - кто принял ваш вызов - больше никого не накажут - как всегда он и есть крайний ....а ответ будет аморфен и расплывчат...