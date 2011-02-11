Мое ангельское терпение кончилось.

Ну то, что мне надо было срочно оплатить 18000 рублей Билайну и от Юникредита я получил подтверждение оплаты, а деньги так никогда и не пришли, я стерпел. Знаете, кстати, почему не пришли? Потому что, Cyberplat, или что они там пользуют для зачисления через интернет-банкинг, не переводит больше чем 15 тысяч рублей. Но об этом нигде не сказано. Более того, мне было выдано "принято к исполнению". Бережно теперь храню и лелею. И, кстати, иду в суд. Почему в суд, если стерпел?



А потому что вчера, так и не получив от интернет-банка Юникредита информацию по счетам, я позвонил в карточный центр. Это, кстати, отдельная история, что информацию по расчетным счетам я могу узнать только в определенные счеты, в нерабочие только а карточным, но не в этом дело. Вчера мне сообщили ВСЮ информацию по моим карточным счетам по... последним 8 цифрам моей кредитной карточки. Не спросив даже моего имени, не то что кодового слова.



Это стало последней каплей.