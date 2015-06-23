Популярные сообщения

Владимир Вязовский Владимир Вязовский P2P vs перевод по реквизитам Некоторый как оказалось негативный опыт перевода с карты Тинькова на карту сбера: Задача: перекинуть с карты Тинькова на карту Сбера другому человеку. Интернет-банк Тинькова предлагает две опции - перевод с карты на карту (P2P) или перевод в другой банк, логика подсказывает, что по условиям задачи надо выбирать первое. А теперь каждый для себя выбирает правильный ответ: 1. Удобство заполнения реквизитов: P2P удобнее, но не критично 2. Скорость зачисления Сбером (у других банков P2P может в моменте проходить): ничем не отличается - до 3х рабочих дней (на момент написания прошли сутки, а денег так и нет) 3. Стоимость: P2P в ТКС платные, банковский перевод без комиссии 4. Подтверждение: если при совершении операции вы не сохранили чек, то при P2P посмотреть или предъявить его далее не сможете Так что думаем и выбираем. 0

Владимир Вязовский Владимир Вязовский Карта ВТБ24 + чужой генератор паролей Возник интересный вопрос - будет ли работать карта ВТБ24 с генератором паролей другой компании. С одной стороны - в генераторе может быть разная прошивка, разное количество символов кода, количество символолов, разные режимы работы. С другой - если всё совпадает, почему бы и нет. Для проверки гипотезы нашел у себя генератор паролей другого банка, которому уже более 4х лет - отлично сохралился, всё работает! Подписи на англицком и режимов далеко не два, как в ВТБ24, но при желании можно сообразить и подобрать нужный. И так - результаты на видео http://www.youtube.com/watch?v=U5usXnXAXG4 1. Пин-код карты проверяет корректно 2. Ответ Телебанка принимает 3. Пароль для входа в Телебанк выдает корректный Допущения: Чтобы повторить экперимент, ваша карта ВТБ24 обязательно должна быть привязана в банке с данному способу подтверждения. Т.е. вам хотя бы раз придется купить генератор паролей ВТБ24. 0