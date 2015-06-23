Популярные сообщения

Владимир Вязовский
23.06.2015 10:49
Владимир Вязовский
P2P vs перевод по реквизитам
Некоторый как оказалось негативный опыт перевода с карты Тинькова на карту сбера:
Задача: перекинуть с карты Тинькова на карту Сбера другому человеку. Интернет-банк Тинькова предлагает две опции - перевод с карты на карту (P2P) или перевод в другой банк, логика подсказывает, что по условиям задачи надо выбирать первое. А теперь каждый для себя выбирает правильный ответ:
1. Удобство заполнения реквизитов: P2P удобнее, но не критично
2. Скорость зачисления Сбером (у других банков P2P может в моменте проходить): ничем не отличается - до 3х рабочих дней (на момент написания прошли сутки, а денег так и нет)
3. Стоимость: P2P в ТКС платные, банковский перевод без комиссии
4. Подтверждение: если при совершении операции вы не сохранили чек, то при P2P посмотреть или предъявить его далее не сможете
Так что думаем и выбираем.
Владимир Вязовский
10.06.2015 10:10
Владимир Вязовский
Карта ВТБ24 + чужой генератор паролей
Возник интересный вопрос - будет ли работать карта ВТБ24 с генератором паролей другой компании.
С одной стороны - в генераторе может быть разная прошивка, разное количество символов кода, количество символолов, разные режимы работы.
С другой - если всё совпадает, почему бы и нет.
Для проверки гипотезы нашел у себя генератор паролей другого банка, которому уже более 4х лет - отлично сохралился, всё работает! Подписи на англицком и режимов далеко не два, как в ВТБ24, но при желании можно сообразить и подобрать нужный.
И так - результаты на видео http://www.youtube.com/watch?v=U5usXnXAXG4
1. Пин-код карты проверяет корректно
2. Ответ Телебанка принимает
3. Пароль для входа в Телебанк выдает корректный
Допущения:
Чтобы повторить экперимент, ваша карта ВТБ24 обязательно должна быть привязана в банке с данному способу подтверждения. Т.е. вам хотя бы раз придется купить генератор паролей ВТБ24.
Владимир Вязовский
26.05.2015 17:42
Владимир Вязовский
Использование генератора паролей от ВТБ24
Небольшой использования генератора паролей вместе с чиповой картой для доступа в мобильное приложение ВТБ24.
http://www.youtube.com/watch?v=Kdw_1nuc5W0
На практике достаточно удобная штука, которая позволяет оперировать бОльшими суммами в онлайн-сервисах ВТБ24. Но для повседневных операций для меня удобнее, кончено, смс-пароли, которые в Московском регионе приходят всегда исправно.
http://www.youtube.com/watch?v=Kdw_1nuc5W0