Популярные сообщения

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Владимир Вязовский 23.06.2015 10:49 Владимир Вязовский
P2P vs перевод по реквизитам
Некоторый как оказалось негативный опыт перевода с карты Тинькова на карту сбера: Задача: перекинуть с карты Тинькова на карту Сбера другому человеку. Интернет-банк Тинькова предлагает две опции - перевод с карты на карту (P2P) или перевод в другой банк, логика подсказывает, что по условиям задачи надо выбирать первое. А теперь каждый для себя выбирает правильный ответ: 1. Удобство заполнения реквизитов: P2P удобнее, но не критично 2. Скорость зачисления Сбером (у других банков P2P может в моменте проходить): ничем не отличается - до 3х рабочих дней (на момент написания прошли сутки, а денег так и нет) 3. Стоимость: P2P в ТКС платные, банковский перевод без комиссии 4. Подтверждение: если при совершении операции вы не сохранили чек, то при P2P посмотреть или предъявить его далее не сможете Так что думаем и выбираем.
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Владимир Вязовский 15.06.2015 10:20 Владимир Вязовский
ДКО в Телебанке
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Владимир Вязовский 10.06.2015 10:10 Владимир Вязовский
Карта ВТБ24 + чужой генератор паролей
Возник интересный вопрос - будет ли работать карта ВТБ24 с генератором паролей другой компании. С одной стороны - в генераторе может быть разная прошивка, разное количество символов кода, количество символолов, разные режимы работы. С другой - если всё совпадает, почему бы и нет. Для проверки гипотезы нашел у себя генератор паролей другого банка, которому уже более 4х лет - отлично сохралился, всё работает! Подписи на англицком и режимов далеко не два, как в ВТБ24, но при желании можно сообразить и подобрать нужный. И так - результаты на видео http://www.youtube.com/watch?v=U5usXnXAXG4 1. Пин-код карты проверяет корректно 2. Ответ Телебанка принимает 3. Пароль для входа в Телебанк выдает корректный Допущения: Чтобы повторить экперимент, ваша карта ВТБ24 обязательно должна быть привязана в банке с данному способу подтверждения. Т.е. вам хотя бы раз придется купить генератор паролей ВТБ24.
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Владимир Вязовский 26.05.2015 17:42 Владимир Вязовский
Использование генератора паролей от ВТБ24
Небольшой использования генератора паролей вместе с чиповой картой для доступа в мобильное приложение ВТБ24. http://www.youtube.com/watch?v=Kdw_1nuc5W0 На практике достаточно удобная штука, которая позволяет оперировать бОльшими суммами в онлайн-сервисах ВТБ24. Но для повседневных операций для меня удобнее, кончено, смс-пароли, которые в Московском регионе приходят всегда исправно. http://www.youtube.com/watch?v=Kdw_1nuc5W0
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