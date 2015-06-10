С одной стороны - в генераторе может быть разная прошивка, разное количество символов кода, количество символолов, разные режимы работы.
С другой - если всё совпадает, почему бы и нет.
Для проверки гипотезы нашел у себя генератор паролей другого банка, которому уже более 4х лет - отлично сохралился, всё работает! Подписи на англицком и режимов далеко не два, как в ВТБ24, но при желании можно сообразить и подобрать нужный.
И так - результаты на видео
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1. Пин-код карты проверяет корректно
2. Ответ Телебанка принимает
3. Пароль для входа в Телебанк выдает корректный
Допущения:
Чтобы повторить экперимент, ваша карта ВТБ24 обязательно должна быть привязана в банке с данному способу подтверждения. Т.е. вам хотя бы раз придется купить генератор паролей ВТБ24.
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