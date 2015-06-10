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Возник интересный вопрос - будет ли работать карта ВТБ24 с генератором паролей другой компании.С одной стороны - в генераторе может быть разная прошивка, разное количество символов кода, количество символолов, разные режимы работы.С другой - если всё совпадает, почему бы и нет.Для проверки гипотезы нашел у себя генератор паролей другого банка, которому уже более 4х лет - отлично сохралился, всё работает! Подписи на англицком и режимов далеко не два, как в ВТБ24, но при желании можно сообразить и подобрать нужный.И так - результаты на видео1. Пин-код карты проверяет корректно2. Ответ Телебанка принимает3. Пароль для входа в Телебанк выдает корректныйДопущения:Чтобы повторить экперимент, ваша карта ВТБ24 обязательно должна быть привязана в банке с данному способу подтверждения. Т.е. вам хотя бы раз придется купить генератор паролей ВТБ24.