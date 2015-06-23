P2P vs перевод по реквизитам

Некоторый как оказалось негативный опыт перевода с карты Тинькова на карту сбера:



Задача: перекинуть с карты Тинькова на карту Сбера другому человеку. Интернет-банк Тинькова предлагает две опции - перевод с карты на карту (P2P) или перевод в другой банк, логика подсказывает, что по условиям задачи надо выбирать первое. А теперь каждый для себя выбирает правильный ответ:



1. Удобство заполнения реквизитов: P2P удобнее, но не критично

2. Скорость зачисления Сбером (у других банков P2P может в моменте проходить): ничем не отличается - до 3х рабочих дней (на момент написания прошли сутки, а денег так и нет)

3. Стоимость: P2P в ТКС платные, банковский перевод без комиссии

4. Подтверждение: если при совершении операции вы не сохранили чек, то при P2P посмотреть или предъявить его далее не сможете



Так что думаем и выбираем.