Популярные сообщения

Прогнозирование поведения сложных систем, а свободное курсооборазование валюты, безусловно, сложная система, разрабатывается достаточно давно в различных областях науки. Разные прогнозные модели при проверке показывают разные уровни надежности, то есть вероятность ошибки. Однако до сих пор не ясны критерии, определяющие пороговый уровень надежности прогнозной модели, ниже которого применение модели не имеет смысла для практики и является, по сути, предсказанием. Действительно, теоретически прогнозной можно считать модель, применив которую мы получим вероятность ошибки чуть меньше 50%. Но годится ли это для практического применения? С другой стороны, весьма сложно построить модель с вероятностью ошибки 0,01%. В свое время в специальном журнале я публиковал статью о критерии, позволяющем отличить прогноз от предсказания. В краткой и популярной форме рассмотрим этот критерий относительно прогнозов курса рубля к доллару США.
Данные для расчетов использованы с ресурсов http://www.
Читать далее