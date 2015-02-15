Много вопросов по работе в таблицах Microsoft Excel возникает у тех пользователей, которые обрабатывают финансовую информацию, получаемую с сайтов. Я остановлюсь на двух моментах, связанных с копированием/обработкой информации с сайтов http://www.finanz.ru/, http://www.investing.com/ и других, подобных в представлении табличного материала.
Использована Microsoft Excel версии 7.
1. В таблицах на сайте информация отображается в направлении от текущей даты (верхняя строка) к прошлой. В Excele информацию удобно анализировать, представляя данные в обратном порядке: от прошлой даты к текущей. Перевернуть скопированную с сайта в Excel таблицу просто. В колонке рядом со скопированной таблицей вбить числа 1, 2…..и т.д., начиная с нижней строки, вверх, до верхней строки. Выделить этот столбец, В главном меню выбрать Данные=>Сортировка «А-Я». Ответить на вопрос системы «Автоматически расширить выделенный диапазон» нажатием кнопки «Сортировка». Все, таблица развернется от прошлых дат к текущим.
2. Часть числовых данных при копировании в Excel имеет текстовый формат с разделенными пробелом группами разрядов. В таком виде данные не обрабатываются. Стандартные изменения формата ячейки могут не дать результата. В этом случае, в соседней свободной колонке ставим формулу =ПОДСТАВИТЬ(А1)СИМВОЛ(160);""). Вместо номера ячейки «А1» ставите необходимый Вам. Протягиваем формулу вдоль всей таблицы. Если пробелы убраны, а значения в ячейках все еще имеют текстовый формат, поставьте в любой свободной ячейке число «1», скопируйте его, выделите свой столбец данных, щелкните правой клавишей мыши, выберите из контекстного меню значение «Специальная вставка»=>Умножить. Все, значения преобразовались в числовой формат, можно работать.
Удачи!
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