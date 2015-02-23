Дневные надежды

Одна из главных проблем при прогнозировании курса рубля – «белый шум»: кратковременно разнонаправленyо действующие, трудно учитываемые факторы., из-за которых повышается ошибка прогнозов. Для совершенствования прогнозной модели нужно искать факторы малочувствительные к шуму, и факторы, формирующие шум. В качестве рабочей гипотезы можно предположить, что ожидания трейдеров – фактор, формирующий шум.



В данном сообщении попробуем оценить ожидания трейдеров в течение одного из последних торговых дней на бирже по паре рубль/доллар США. Ожидания трейдеров выбирались из форума, на котором шел обмен мнениями весь торговый день. Последние торговые дни интересны тем, что рубль медленно укреплялся без значительной волантильности. Ожидания трейдеров при высокой волантильности будут рассмотрены в одном из следующих сообщений.



Анализ сообщений форума показал, что многие участники торгов ориентируются в своих ожиданиях цену нефти Брент. Поэтому изменение цены были тоже включены в расчет.



Наибольшая активность в ожиданиях трейдеров фиксировалась в первые три с половиной часа торгов – медиана ряда. Далее, чем ближе к вечеру, тем реже появлялись сообщения о ожидаемых (желаемых) значениях курса.



Трейдеры действительно ориентируются на цену нефти и сообщают в форуме об изменении ожиданий с лагом 10-15 мин.



Ожидаемый трейдерами размах котировок в 3,5 раза больше реального.

Статистически значимо различие распределений ожиданий трейдеров и реальных котировок: в 77% случаев трейдеры ожидали либо слишком низкие, либо слишком высокие значения курса рубль/доллар США. Ниже нижней границы курса было 45.5% ожиданий, выше верхней границы курса было 38,5% ожиданий.

Средние значения ожиданий трейдеров и реальных котировок статистически незначимы. Трейдеры угадывали направление (укрепление/ослабление) в 45,6%.



Углубленный статистический анализ показал, что выбросы ожиданий трейдеров выше и ниже реальных диапазонов курса рубль/доллар США влияли на курс на курс в соответствующем направлении. Фактор «Ожидания трейдеров» в системе из 12 факторов, применяемых для прогнозирования курса рубль/доллар США в одной из моделей, оказался на последнем месте.



Таким образом, ожидания трейдеров в изучаемый день оказывали определенное влияние на курс рубля по отношению к доллару США и могут рассматриваться, в предварительном порядке, как «белый шум». В то же время ожидания участников торгов практически не совпадали с реальностью, в том числе и при использовании ориентира в виде направления и величины изменения цен на нефть.